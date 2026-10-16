Colombia

Primera dama contestó a las críticas e insultos en redes sociales como la de ‘Matador’: “Estoy preparada para que me ataquen”

Pineda aseguró que algunos opositores al Gobierno de su esposo la han usado como blanco de ataques y cuestionó a los creadores de contenido que buscan repercusión con esas polémicas

Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X
Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X
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La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, se refirió a las críticas que ha recibido por su labor social y por su apariencia física, luego de los cuestionamientos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador.

Durante la conversación con Noticias RCN, la periodista señaló que “a nosotras las mujeres siempre nos toca demostrar que podemos manejar plata, que podemos manejar poder, que podemos hacer cosas, que trabajamos parejo”. Pineda respondió: “Así es”.

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La entrevistadora también cuestionó los señalamientos relacionados con la apariencia de la primera dama. “Los ataques, sobre todo cuando son ataques que se refieren al físico, eso me parece brutal y me parece innecesario”, afirmó. Pineda coincidió: “Innecesario completamente”.

La primera dama contó que habló con sus hijos sobre las críticas. “Me dicen: ‘Mamá, no te preocupes porque nosotros reconocemos el trabajo que tú estás haciendo. Más bien pregúntale tú a los que te atacan qué están haciendo ellos o qué hicieron ellos por los damnificados’”, relató.

La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X
La publicación objeto de la denuncia en la red social X acumuló más de 36.000 visualizaciones y cientos de respuestas en pocas horas - crédito @Matador000/X

Pineda aseguró que algunos opositores al Gobierno de su esposo la han usado como blanco de ataques y cuestionó a los creadores de contenido que buscan repercusión con esas polémicas. “No puedo ser yo un instrumento de los influencers que deberían encargarse de influenciar para que seamos más solidarios”, expresó.

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También sostuvo que las críticas no la detendrán. “Estoy preparada para que me ataquen también. Eso a mí no me detiene, no me preocupa ni me intimida, ni me entristece tampoco. Me impulsa a seguir trabajando porque son muchas las personas que necesitan del trabajo”, dijo.

La esposa del presidente afirmó que su labor con los damnificados va más allá de la ayuda económica. “Acompañar a los damnificados, llegar al territorio, dar una mano, un abrazo, saber que estamos ahí para escucharlos, para apoyarlos, también ha sido trabajo nuestro”, señaló.

Sobre la reacción del mandatario, Pineda contó que él se preocupa por los cuestionamientos, aunque le pide seguir adelante. “Para adelante, para adelante. Eres una mujer fuerte que responde con hechos”, recordó. “Nosotros respondemos con hechos, nosotros construimos la respuesta con el trabajo”, concluyó.

- crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
- crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

‘Matador’ volvió a arremeter contra la primera dama Ana Lucía Pineda

La Fiscalía abrió una investigación contra el caricaturista Matador, por una publicación dirigida a la primera dama Ana Lucía Pineda. El proceso está relacionado con el presunto delito de injuria agravada y con sus cuestionamientos sobre donaciones para la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.

Después de esa actuación, el publicista volvió a referirse en redes sociales al destino de las ayudas para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. La emergencia dejó 305.791 familias afectadas, según cifras atribuidas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Pereira figuró entre las zonas afectadas, junto con Caldas, Chocó, Quindío y Valle del Cauca. Allí, Julio César, centró su nueva crítica en la situación de una mujer que, según relató, perdió su vivienda y permanecía con sus hijos bajo plásticos en el parque Olaya.

El caricaturista volvió a preguntarle a Ana Lucía Pineda por el destino de las donaciones que recibió su fundación - crédito @Matador000/X
El caricaturista volvió a preguntarle a Ana Lucía Pineda por el destino de las donaciones que recibió su fundación - crédito @Matador000/X

La publicación surgió luego de un video de Pineda previo a la Jornada Nacional de Oración por Colombia, realizada el viernes 28 de agosto en la plaza de Bolívar de Bogotá.

“Este viernes, Colombia tiene una cita con la oración”, afirmó la primera dama al convocar a la ciudadanía a acompañar a las víctimas y sus familias.

Matador cuestionó la utilidad del llamado ante las necesidades materiales de las personas damnificadas. “Hay una señora en el parque Olaya de Pereira que duerme con su hijo de 16 años y su hermanita de 11 debajo de unos plásticos”, escribió.

El caricaturista añadió que la mujer vendía dulces en una chaza y reclamó explicaciones sobre los recursos destinados a la emergencia: “Más bien diga dónde está la plata”.

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