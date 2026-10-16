Por qué los ateos de Bogotá le pidieron al presidente Abelardo de la Espriella rectificar: “La cultura de una nación no le pertenece a un credo particular”

Polémica por declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella: ateos de Bogotá reclamaron una rectificación - crédito @delaespriella_style/X

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La Asociación de Ateos de Bogotá pidió una rectificación pública al presidente Abelardo de la Espriella tras unas declaraciones pronunciadas durante una alocución en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que la organización consideró estigmatizantes para las personas no creyentes.

En un comunicado difundido este 16 de octubre, la entidad cuestionó que el mandatario asociara el ateísmo con una posición política determinada y lo presentara como una amenaza para los valores nacionales. La asociación afirmó que ese tipo de expresiones afecta la dignidad de ateos, agnósticos y secularistas en Colombia.

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La asociación cuestionó la referencia al “social comunismo ateo”

El pronunciamiento se produjo después de que De la Espriella afirmara que el Estado debía impedir que los espacios culturales fueran “captados por el social comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”.

La Asociación de Ateos de Bogotá pidió una rectificación pública al presidente Abelardo de la Espriella tras unas declaraciones pronunciadas durante una alocución en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que la organización consideró estigmatizantes para las personas no creyentes - crédito @AATEOSBTA/X

El presidente también señaló que desde el Ministerio de las Culturas comenzaría una “contrarrevolución cultural”. Para la Asociación de Ateos de Bogotá, esas expresiones constituyen una descalificación dirigida a quienes no profesan creencias religiosas.

“La cultura tiene una enorme capacidad para modelar la sociedad”, afirmó el mandatario, que planteó que el Estado tiene un “deber moral insoslayable y político” frente a la administración de los espacios culturales.

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El comunicado invocó el carácter laico y pluralista del Estado

La organización sostuvo que vincular la ausencia de fe con una ideología política equivale a reproducir prejuicios contra los no creyentes. También advirtió que el discurso oficial puede afectar las garantías de igualdad y libertad de conciencia.

La organización sostuvo que vincular la ausencia de fe con una ideología política equivale a reproducir prejuicios contra los no creyentes - crédito @AATEOSBTA/X

La Asociación de Ateos de Bogotá citó los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia para sostener que las instituciones deben mantener neutralidad frente a las creencias religiosas. “El Estado colombiano no es una entidad confesional encargada de salvaguardar dogmas de fe”, señaló el comunicado.

El texto añadió que la ética y los valores cívicos no pertenecen de forma exclusiva a quienes practican una religión y defendió la presencia de posturas ateas, agnósticas y secularistas en los ámbitos de la ciencia, el arte, la literatura y la educación.

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Pidieron vigilancia sobre los programas del Ministerio de las Culturas

La asociación exigió al presidente una “rectificación pública inmediata y el cese de todo discurso institucional que estigmatice a las personas por sus posturas de conciencia” que, a su juicio, discriminen a ciudadanos por sus convicciones o por la ausencia de ellas.

Además, solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que ejerzan vigilancia preventiva sobre el Ministerio de las Culturas. El objetivo, según expuso, es evitar que criterios confesionales o vetos ideológicos condicionen la asignación de recursos y la ejecución de programas públicos.

El presidente electo Abelardo de la Espriella participó junto a sus ministros designados en un encuentro religioso previo a su posesión - crédito @soyjaimeandres/X

Fé del presidente

La relación de Abelardo de la Espriella con la religión forma parte de su identidad pública y de su discurso político. Reportes recientes señalan que durante años se definió como ateo, pero que posteriormente se convirtió al catolicismo. Desde entonces, ha asociado su proyecto político con la defensa de Dios, la familia, los valores occidentales y una herencia judeocristiana.

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Su fe no aparece solo como una convicción personal. También se refleja en asuntos de Estado. En una intervención sobre política cultural, sostuvo que las iglesias, los conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las procesiones deben recibir una protección especial. Argumentó que esos elementos integran la memoria histórica y artística de Colombia, más allá de su dimensión confesional.

La controversia instala un debate sobre los límites entre las convicciones personales de los funcionarios y el deber de imparcialidad de las instituciones. La respuesta del presidente y la actuación de los organismos de control definirán si el reclamo deriva en medidas concretas para garantizar que la política cultural incluya a ciudadanos de todas las creencias y posturas de conciencia.

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