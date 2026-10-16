Policía cambió el nombre de la Undmo: ahora será la Unidad Nacional Antidisturbios y en su estructura interna tendrá al Esmad

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hace parte de la estructura orgánica interna de Unadi - crédito Camila Díaz/Colprensa

Guardar

La Policía Nacional cambió el nombre de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Ahora se llamará Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi). De igual manera, estableció la estructura interna que tendrá la dependencia.

Así quedó establecido en la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026, por medio de la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad Nacional Antidisturbios, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento expedido por la Policía, la dependencia tendrá la siguiente estructura orgánica interna:

Subcomando Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad)

Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)

Regional Antidisturbios (Radis)

Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

“La Unidad Nacional Antidisturbios es la dependencia de la Subjefatura Nacional del servicio de policía, encargada de brindar apoyo a las diferentes unidades policiales en la atención de escenarios de aglomeración de personas en manifestaciones públicas, asimismo, interviene en situaciones de alteración del orden público que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, tales como motines, disturbios, asonadas y otras conductas violentas o delictivas derivadas de estas, cuando las Capacidades institucionales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas”, precisa el documento.

No es la primera vez que se establece un cambio en el nombre de la dependencia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la Policía Nacional expidió la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, mediante la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”. Por medio de ese documento, el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pasó a ser la Undmo.

PUBLICIDAD

En esa resolución, la estructura orgánica que se estableció fue la siguiente:

Subcomando Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Sudmo)

Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)

Regional Diálogo y Mantenimiento del Orden (Redmo)

Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden (Gudmo)

En desarrollo...