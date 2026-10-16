Nelson Alarcón es el nuevo presidente de la CUT: el dirigente sindical estará al frente de negociaciones clave con el Gobierno y gremios sobre salario mínimo

La organización sindical participa en la mesa de concertación del salario mínimo, en la que el Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales negocian anualmente el incremento que regirá para los trabajadores colombianos - crédito Colprensa

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Nelson Javier Alarcón Suárez, conocido como “El profe Nelson”, asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización sindical más grande de Colombia y uno de los actores centrales en la concertación anual del aumento del salario mínimo.

El dirigente llega al cargo después de su paso por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), donde alcanzó reconocimiento nacional por su participación en las movilizaciones sindicales y los paros nacionales de 2019 y 2021.

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Alarcón reemplaza a Fabio Arias, dirigente sindical cercano al expresidente Gustavo Petro, en la conducción de una organización que agrupa sindicatos de distintos sectores económicos y laborales del país. Desde esa posición, tendrá a su cargo la representación de la central obrera en los espacios de discusión sobre las condiciones de los trabajadores, las políticas laborales y las negociaciones con el Gobierno nacional y los representantes de los empresarios.

Alarcón ejerció como docente durante más de 28 años en Boyacá, su departamento de origen, antes de asumir responsabilidades de liderazgo en Fecode. Posteriormente, incursionó en la política electoral, con una candidatura al Senado en 2022 y su participación como fórmula vicepresidencial de Carlos Caicedo para las elecciones presidenciales de 2026.

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