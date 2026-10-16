Colombia

Murieron los conocidos siameses de Ecuador: los hermanos, que vivieron 27 años unidos por el tórax, fallecieron en Colombia mientras esperaban una intervención

Nacidos el 8 de septiembre de 1999 en Milagro, provincia del Guayas, en Ecuador, estaban unidos por el tórax y la pelvis

Murieron a los 27 años José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador - crédito @siamesesdelecuador/X
Murieron a los 27 años José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador - crédito @siamesesdelecuador/X
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Tras una emergencia médica ocurrida en Colombia, los hermanos José Luis y José Armando Cevallos Herrera, conocidos como los siameses de Ecuador, murieron a los 27 años. Habían viajado desde Ecuador para recibir terapias con la esperanza de caminar.

Nacidos el 8 de septiembre de 1999 en Milagro, provincia del Guayas, estaban unidos por el tórax y la pelvis. Vistazo señaló que los médicos les habían dado una expectativa de vida de 10 años.

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José Luis contó en un video de su canal de YouTube que ambos tuvieron dificultades para desplazarse durante su infancia. “Nos arrastrábamos en el piso y era complicado porque no teníamos coordinación con nuestras piernas”, relató a Vistazo.

El joven también recordó las reacciones de algunas personas cuando salían a la calle y las dificultades para hacer amistades. “Hubo ciertos momentos en los que llorábamos porque queríamos caminar normalmente con los dos pies”, expresó.

La lucha de los siameses de Ecuador que soñaban con caminar y murieron en Colombia - crédito @siamesesdelecuador/Instagram
La lucha de los siameses de Ecuador que soñaban con caminar y murieron en Colombia - crédito @siamesesdelecuador/Instagram

José Armando evocó que una volqueta de juguete les sirvió para trasladarse. Más adelante, utilizaron un coche parecido a una patineta para movilizarse.

Los hermanos defendían la posibilidad de perseguir proyectos pese a su condición física. “La vida se trata de romper las barreras, romper esas creencias que dicen que una discapacidad es un impedimento para luchar por lo que uno quiere, es falso, porque nosotros hemos seguido adelante”, afirmó José Luis ante la publicación.

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Los dos descartaron desde temprana edad una eventual operación para separarlos. José Luis explicó esa decisión con una frase que resumía su vínculo: “Si volviéramos a nacer, seríamos siameses”.

José Armando consideraba que compartir su vida con su hermano había sido “el regalo más lindo” que Dios le dio. Durante una hospitalización de cinco meses, señaló que el apoyo de su “alma gemela” fue decisivo.

También participaron en el programa Don Francisco Presenta, de Telemundo. Allí aseguraron que estaban “aferrados a la vida” y hablaron de ocasiones en las que soñaban situaciones similares.

La fe era otro aspecto presente en sus declaraciones. “Quien decide es Dios”, sostenían los hermanos, según recogió el medio.

Los dos descartaron desde temprana edad una eventual operación para separarlos. José Luis explicó esa decisión con una frase que resumía su vínculo - crédito @siamesesdelecuador/Instagram
Los dos descartaron desde temprana edad una eventual operación para separarlos. José Luis explicó esa decisión con una frase que resumía su vínculo - crédito @siamesesdelecuador/Instagram

Los hermanos viajaron a Cali en abril de 2026 para avanzar con tratamientos y una cirugía prevista, de acuerdo con Damián Herrera, hermano mayor de ambos. En las redes sociales compartían sus ejercicios diarios.

El 13 de octubre difundieron un video en el que podían ponerse de pie sin ayuda. Un día después, José Luis empezó a tener vómitos y su condición empeoró.

Vistazo informó que la familia los llevó a un hospital de Cali. José Armando manifestó un dolor fuerte en una pierna y en el abdomen, mientras José Luis sufrió un paro cardíaco del que fue reanimado.

Dos horas más tarde, José Armando tuvo un infarto y luego se detuvo el corazón de José Luis, según la reconstrucción de la publicación.

El Universo informó que la muerte de los jóvenes ocurrió en la madrugada del jueves 15 de octubre, tras una emergencia en un hospital de Zipaquirá, al norte de Bogotá.

Fernando Carrillo, persona cercana a los hermanos, contó al diario que decidió trasladarlos al centro médico al advertir que su salud se deterioraba. También relató que recibió apoyo de Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá, para conseguir una ambulancia.

Murieron los conocidos siameses de Ecuador: los hermanos, que vivieron 27 años unidos por el tórax, fallecieron en Colombia mientras esperaban una intervención - crédito @siamesesdelecuador/Instagram
Murieron los conocidos siameses de Ecuador: los hermanos, que vivieron 27 años unidos por el tórax, fallecieron en Colombia mientras esperaban una intervención - crédito @siamesesdelecuador/Instagram

Carrillo afirmó que, al asistir a José Luis, observó una sustancia blanquecina y percibió un olor desagradable. Según dijo, esa señal le hizo pensar que existía una complicación médica.

La médica que le entregó el parte le indicó que ambos arrastraban desde hacía años una infección renal, relató Carrillo ante El Universo. El acompañante sostuvo que, en el caso de José Luis, el problema se habría extendido y afectado otros órganos.

El equipo de Los Siameses del Ecuador anunció campañas en Vaki y GoFundMe para reunir fondos destinados a la familia. “Cada aporte es completamente voluntario y será recibido con profundo agradecimiento”, indicó el comunicado citado por el diario.

El mensaje oficial pidió respeto por la privacidad de los familiares y evitó brindar más información sobre las circunstancias de la muerte.

El equipo recordó a los hermanos con la frase que identificaba su historia: “El querer es poder, y la discapacidad no es impedimento para ser felices”.

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