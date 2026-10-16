Colombia

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, señalado cabecilla del Tren del Llano, hacia Venezuela

La autoridad migratoria condujo al señalado criminal hasta Norte de Santander, donde quedó bajo custodia de funcionarios del país vecino después de un operativo desarrollado con apoyo policial y estadounidense

El ciudadano venezolano Romer Eduardo Rodríguez Torrealba fue entregado el 15 de octubre en Norte de Santander, tras un operativo de Migración Colombia, la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos - crédito prensa Migración Colombia

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Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal venezolana Tren del Llano y requerido mediante una circular roja de Interpol con fines de extradición.

La medida se concretó el jueves 15 de octubre, tras un procedimiento en el que participaron funcionarios de Migración Colombia, integrantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos. El ciudadano venezolano fue trasladado hasta la frontera en Norte de Santander y entregado a las autoridades competentes del vecino país.

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De acuerdo con la información oficial, las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba durante una verificación en bases de datos. En esa consulta, detectaron que figuraba con una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, una alerta que solicita la localización y detención provisional de una persona requerida para un proceso de extradición.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, informó que la actuación se desarrolló como parte de la cooperación con entidades nacionales e internacionales para reforzar los controles migratorios y la identificación de personas requeridas por la justicia.

Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado como presunto cabecilla de la organización Tren del Llano - crédito prensa Migración Colombia
Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado como presunto cabecilla de la organización Tren del Llano - crédito prensa Migración Colombia

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación y el intercambio de información con las autoridades nacionales e internacionales”, afirmó Castañeda Tiria al referirse a la expulsión de alias Chachi.

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La entidad indicó que el procedimiento contó con acciones conjuntas de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación, además de gestiones relacionadas con la reactivación de los programas U.S. Marshals y del Programa Biométrico de Identificación, conocido como Bitmap, que cuenta con apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

Tras completar los trámites administrativos, Rodríguez Torrealba fue escoltado por oficiales de Migración Colombia y de la Policía Nacional hasta el paso fronterizo. Allí quedó a disposición de las autoridades venezolanas, según los procedimientos previstos entre ambos países.

Castañeda Tiria sostuvo que la colaboración con Estados Unidos permitió ampliar las capacidades operativas de la entidad. “La cooperación del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, ha sido fundamental para fortalecer nuestras capacidades operativas”, señaló.

Las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba tras verificar bases de datos y confirmar una notificación roja de Interpol - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba tras verificar bases de datos y confirmar una notificación roja de Interpol - crédito prensa Armada de Colombia

Medios regionales venezolanos atribuyen a alias Chachi la existencia de hasta 18 expedientes por delitos como homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto. Esos señalamientos deberán ser definidos por las autoridades judiciales venezolanas dentro de los procesos que correspondan.

Migración Colombia no informó si Rodríguez Torrealba había ingresado de forma regular al país, cuánto tiempo permaneció en territorio colombiano ni en qué lugar se produjo su ubicación. Tampoco precisó si existen investigaciones abiertas en Colombia en su contra.

El Tren del Llano opera en varias regiones de Venezuela

Alias Chachi fue señalado como integrante de alto nivel de El Tren del Llano, una estructura criminal venezolana con presencia histórica en los estados de Guárico y Apure, así como en otras zonas del país.

La organización se conformó en 2008, según reportes sobre el fenómeno de las megabandas en Venezuela. En sus primeros años se vinculó con delitos comunes, pero con el paso del tiempo amplió sus actividades, incluyendo delitos como extorsiones, secuestros, homicidios y narcotráfico.

Este grupo criminal es uno de los más buscados en Venezuela por parte de las Fuerzas Militares bajo el mando de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - crédito @therealbuni/X
La estructura criminal Tren del Llano surgió en 2008 y expandió sus actividades desde delitos comunes hacia el narcotráfico y cobros extorsivos a ganaderos - crédito @therealbuni/X

El grupo tuvo entre sus principales figuras a José Antonio Tovar Colina, conocido como alias El Picure, que murió en 2016 durante un operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas. Tras ese hecho, distintos reportes ubicaron el liderazgo de la estructura en manos de otros integrantes, entre ellos alias Malony y Óscar de Jesús Noguera Hernández, alias Óscar del Llano.

Las actividades atribuidas a la organización incluyen cobros extorsivos contra productores ganaderos y agrícolas, además de acciones armadas en áreas rurales. También se han divulgado versiones sobre alianzas con otras estructuras venezolanas y posibles contactos con grupos ilegales que operan en la frontera, aunque esos vínculos requieren definición judicial.

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