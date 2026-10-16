Más de 270 mil pacientes han recibido medicamentos y se han realizado cerca de 170 mil procedimientos, según reporte del Plan de Choque en Salud: “Vamos por buen camino”

La estrategia gubernamental reportó 168.422 atenciones médicas resueltas al 5 de octubre, mientras el 60,8% de las dosis inicialmente adeudadas continúa pendiente en medio de obstáculos de acceso, abastecimiento y recursos - crédito @MinSaludCol/X

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El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, con corte al 5 de octubre de 2026, 273.000 pacientes recibieron medicamentos mediante el Plan de Choque en Salud y se reportaron 168.422 procedimientos resueltos, aunque el 60,8% de las unidades pendientes sigue sin entregarse y persisten barreras de acceso, suministro y financiación en el sistema.

“Son avances importantes, especialmente para quienes llevan meses esperando una respuesta del sistema de salud. Quiero ser muy clara, esto no significa que la crisis esté superada”, dijo la ministra de Salud Ana María Vesga.

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El programa había identificado inicialmente a 1.069.196 usuarios con atenciones pendientes: más de 700.000 con medicamentos por recibir y más de 300.000 con procedimientos sin resolver. La estrategia fue anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella tras el Consejo de Ministros del 21 de septiembre.

Las entregas registradas aumentaron desde 177.000 pacientes en el balance anterior, una diferencia cercana a 96.000 personas en una semana. El porcentaje acumulado de unidades de medicamentos distribuidas pasó de 31,2% a 39,2% frente a las cantidades que las entidades promotoras de salud, EPS, habían reportado como pendientes.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, advirtió que esas cifras no implican que la crisis esté resuelta: “Estos resultados nos muestran que vamos avanzando, pero somos conscientes de que todavía estamos lejos de resolver todos los problemas del sistema de salud”.

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Entregas con mayores avances en enfermedades huérfanas

El indicador de entrega de unidades de medicamentos para enfermedades huérfanas aumentó del 33,3% al 85,5% - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las enfermedades huérfanas registraron el mayor aumento en la entrega de unidades de medicamentos: el indicador pasó de 33,3% a 85,5%. En diabetes subió de 23,9% a 49,9%, mientras que en asma creció de 19% a 58,1%.

También hubo avances en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como Epoc, cuyo registro pasó de 43,1% a 62,1%. En cáncer, el indicador avanzó de 54,91% a 57,2%; en trasplantes, de 58,31% a 61,3%; y en gestación, de 74,4% a 75,2%.

Los porcentajes no representan a pacientes con tratamientos completos, sino las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades inicialmente pendientes para cada grupo de patologías. La continuidad de las terapias sigue siendo un desafío para las personas cuya condición puede agravarse si se interrumpe la atención.

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La primera fase de la estrategia prioriza a pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, Epoc, asma y condiciones de salud mental, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La ruta prevista busca identificar a cada paciente y su atención pendiente, establecer el medicamento o procedimiento requerido, definir quién debe garantizarlo y destrabar los recursos necesarios, antes de verificar que el servicio se haya prestado.

Procedimientos pendientes y verificación a las EPS

El Ministerio de Salud verificará los reportes remitidos por las EPS para confirmar la realización efectiva de las atenciones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los procedimientos médicos registrados como resueltos pasaron de 120.586 a 168.422, un incremento de 47.836 casos entre ambos cortes. En los servicios asociados con cáncer, el porcentaje de resolución subió de 9% a 15%, mientras que los vinculados con gestación aumentaron de 4% a 7,6%.

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La cartera sanitaria verificará la información remitida por las EPS para determinar si los procedimientos marcados como resueltos corresponden a servicios efectivamente prestados. Estas entidades mantienen la responsabilidad de garantizar tanto la entrega de medicamentos como la atención pendiente.

Para financiar esta fase, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con una tasa de interés de 0% y un año de gracia, destinado exclusivamente a los servicios incluidos en el plan. “Esto no es un cheque en blanco para la EPS, no vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

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El esquema incluye una mesa técnica de control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

Los procedimientos médicos resueltos registraron un incremento de 47.836 casos frente al informe anterior - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y adoptar acciones cuando detecte incumplimientos.

Vesga sostuvo que el plan responde a una urgencia, pero no reemplaza los cambios requeridos en el flujo de recursos, las redes de prestación de servicios y la capacidad de respuesta de las aseguradoras. “Vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer”, dijo la ministra.

El Ministerio mantendrá un seguimiento semanal a las EPS hasta el 31 de diciembre de 2026.