Lina María Garrido se defendió después de que el Consejo de Estado admitiera demanda en contra de su nombramiento como directora de la ANT: “No me voy a doblegar”

La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras abordó las recientes acusaciones y aclara los requisitos y su trayectoria profesional, reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia - crédito suministrada a Infobae Colombia

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La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, defendió a través de sus redes sociales la legalidad de su designación, determinada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y aseguró que responderá con documentos, pruebas y resultados de gestión a los cuestionamientos sobre su experiencia para ejercer el cargo.

El pronunciamiento de Garrido ocurrió después de que el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral contra su nombramiento, aunque negó suspenderla de manera provisional; como se pretendía como medida cautelar por la accionante, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis.

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“Mi formación y mi trayectoria están documentadas. No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al Presidente ni a los colombianos”, afirmó la funcionaria, exrepresentante a la Cámara por Cambio Radical, que agregó que su defensa ante el alto tribunal se fundamentará, en consecuencia, en “la verdad, los documentos y los resultados, no los ataques personales”.

La directora de la ANt, Lina María Garrido, dijo que defenderá su nombramiento ante el Consejo de Estado, luego de que se admitiera una demanda de nulidad a su designación - crédito Colprensa

Es válido destacar que la Sección Quinta del Consejo de Estado estudia una demanda que busca anular el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, con el cual el Gobierno nacional la nombró al frente de la ANT. La acción cuestiona si la experiencia laboral acreditada por Garrido cumple con las exigencias del cargo, teniendo en cuenta el carácter técnico de la entidad.

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Lina María Garrido aseguró que cumple con los requisitos académicos para dirigir la ANT

En su declaración, la excongresista, que apoyó en la campaña presidencial a Abelardo de la Espriella, sostuvo que el manual de funciones de la entidad establece como condiciones para ejercer la Dirección General contar con título de pregrado y una especialización en cualquier área del conocimiento; por lo que considera que cumple con los requisitos.

“Mi formación académica y mi trayectoria están documentados y a disposición de las autoridades competentes”, señaló la directora de la ANT; y, de la misma forma, rechazó las versiones que cuestionan la información entregada para su designación. “No he falsificado mi hoja de vida ni he engañado al presidente de la República, ni mucho menos a los colombianos”.

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Lina María Garrido tomó posesión de su cargo como directora de la ANT, tras jurar ante el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond - crédito ANT

En ese orden de ideas, la directora afirmó que existen tres procesos de nulidad electoral vinculados con su nombramiento y recordó que el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional. “El 10 de septiembre, esta alta corte negó la suspensión provisional del acto de nombramiento”, dijo la funcionaria, que sucedió en el cargo al exalcalde Felipe Harman.

La decisión cautelar permite que Garrido continúe en el cargo mientras avanza el análisis judicial de fondo. De esta manera, el Consejo de Estado aclaró que la negativa a suspender el nombramiento no anticipa el sentido de la sentencia que definirá si el decreto de designación se ajustó o no a la ley, que será entonces estudiada en profundidad por los magistrados.

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La demanda cuestiona la experiencia profesional relacionada

Según congresista Beltrán presentó la demanda de nulidad electoral, la trayectoria de Garrido como asesora de una Unidad de Trabajo Legislativo, concejal de Arauca, candidata a la Asamblea y representante a la Cámara correspondería a funciones políticas y legislativas, sin similitud funcional con las responsabilidades técnicas y administrativas de la ANT.

La directora de la ANT, Lina María Garrido, ha sido crítica de la gestión del extitular de la entidad, Luis Felipe Harman - crédito Lina María Garrido/Facebook - captura de pantalla @harmanfelipe/X

Cabe destacar que la Agencia Nacional de Tierras certificó 129 meses de experiencia profesional relacionada de Garrido. No obstante, la Sección Quinta indicó que el expediente inicial no incorporó documentos que detallaran las funciones que ejerció en sus empleos anteriores, por lo que consideró necesario recaudar y valorar las certificaciones laborales.

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En ese sentido, la demanda también cuestionó la publicación previa de la hoja de vida de Garrido. No obstante, sobre este punto, el tribunal señaló que el Decreto 1012 del 5 de agosto de 2026 suspendió por 15 días la obligación de divulgar durante tres días los perfiles de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo nacional.

“No me voy a doblegar”, dijo la directora de la Agencia Nacional de Tierras

En su pronunciamiento en sus redes sociales, Garrido afirmó que las acusaciones divulgadas después de la presentación de las demandas buscan instalar una versión sobre una presunta falsedad documental, pese a que, según sostuvo, el plazo para presentar acciones en ese sentido venció el 22 de septiembre; es decir, hace 24 días.

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Laura Daniela Beltrán, Lalis, fue una de las que demandó la designación de Lina María Garrido como directora de la ANT - crédito Lalis/Facebook

“La intención de quienes quieren hacerme daño a mí y al gobierno no es acudir a la administración de justicia, sino imponer la narrativa de una supuesta falsedad de documentos en mi hoja de vida”, señaló Garrido, que aseguró que no responderá a los señalamientos con ataques personales. “Mi respuesta serán los resultados de mi gestión”, dijo.

En el cierre de su intervención, relacionó las críticas con las denuncias y auditorías que asegura adelantar en la entidad por presuntas irregularidades en procesos de entrega de tierras. “Colombianos, no me voy a doblegar. Aquí seguiré con todas mis fuerzas, destapando toda la corrupción, pero sobre todo devolviéndole la esperanza al campo”, afirmó Garrido.

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En su decisión, el Consejo de Estado ordenó al presidente de la República y al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural entregar los antecedentes del acto de nombramiento, incluidas las certificaciones laborales que permitirán establecer si Garrido acreditó la experiencia profesional relacionada exigida para dirigir la Agencia Nacional de Tierras.