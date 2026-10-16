La Flip rechazó declaraciones de De la Espriella sobre el uso de la prensa por parte de grupos armados: “Traslada a las víctimas la responsabilidad”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que, en ocasiones, los medios estarían sirviendo involuntariamente a la estrategia de propaganda de los criminales - crédito @FLIP_org/X/Presidencia

Guardar

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reaccionó a las declaraciones que dio el presidente Abelardo de la Espriella el 15 de octubre de 2026, durante la inauguración de la nueva sede de la Casa Editorial de El Tiempo, en Bogotá. En su pronunciamiento, se refirió a la labor que ejercen los periodistas en el país y su trabajo en torno al cubrimiento de hechos relacionados con grupos armados ilegales.

“¿Dónde termina el legítimo deber de informar sobre un terrorista y dónde comienza el riesgo de servir involuntariamente a su estrategia de propaganda? Es una discusión que Colombia debe dar. Investigar a una organización terrorista, descubrir su financiación, revelar sus estructuras, documentar sus crímenes y exponer sin matices sus acciones antisociales responden plenamente al interés público”, dijo el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Según precisó, esa labor investigativa debe apartarse de acciones que, a su juicio, terminan sirviendo para amplificar la imagen de las organizaciones criminales. Como ejemplo, mencionó el hacer entrevistas y brindar espacios informativos a esas estructuras. Desde su perspectiva, esto no aporta “elementos útiles para comprender los hechos”. Además, considera que los medios de comunicación terminan convirtiéndose en tribunas para “difundir amenazas, justificar sus crímenes o imponer su relato”.

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió sobre presuntas estrategias de propaganda del terrorismo en la prensa - crédito César Carrión/Presidencia

La Flip rechazó las declaraciones del primer mandatario. Aseguró que pedirle a la prensa que no se deje utilizar por los grupos armados y que evite que los medios de comunicación sean utilizados como plataformas de propaganda desconoce hechos graves de violencia de los cuales son víctimas los periodistas en Colombia.

PUBLICIDAD

La entidad recordó que los comunicadores suelen ser blanco de amenazas y secuestros. De esta manera, los criminales imponen sus contenidos. En ese sentido, la Flip considera que las afirmaciones del presidente De la Espriella “trasladan a las víctimas la responsabilidad por la violencia que enfrentan”.

Son varios los casos de violencia contra los periodistas que se han presentado en el país. La fundación enlistó algunos de ellos:

El periodista Hamilton Obando fue secuestrado por los Comandos de la Frontera en Putumayo y obligado a publicar contenidos bajo amenazas contra ellos y sus familias. Según la Flip, debido a esas publicaciones, el Frente Carolina Ramírez también amenazó al comunicador.

Otro periodista, cuyo nombre no fue revelado, fue secuestrado en 2024, en Algeciras, Huila, por negarse a difundir información de un grupo armado.

Cinco medios de comunicación de Tuluá fueron declarados objetivo militar por Los Cancerberos por no publicar sus comunicados.

Los grupos armados suelen intimidar a los periodistas para obligarlos a publicar sus contenidos - crédito Colprensa

El periodista de Arauca Juan Valentín Gamboa tuvo que salir del departamento tras recibir amenazas . Las intimidaciones surgieron después de que entrevistara a alias Antonio Medina. “En ese trabajo, ganador del Premio Simón Bolívar en 2024, confrontó al comandante y expuso sus contradicciones sobre la guerra”, precisó la Flip.

En lo corrido de 2026, varios periodistas de Arauca han sido amenazados y señalados de favorecer a grupos armados rivales por sus publicaciones.

La fundación informó que, entre el 1 de enero de 2022 y el 16 de octubre de 2026, documentó 425 agresiones contra la prensa atribuidas a grupos armados y organizaciones criminales. Esas acciones violentas se distribuyeron de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Amenazas: 326 casos (76,71% de los registros)

Desplazamientos forzados: 25

Asesinatos: 4

Exilios cometidos por los grupos: 8

Entre el 1 de enero de 2022 y el 16 de octubre de 2026, la Flip documentó 425 agresiones contra la prensa atribuidas a grupos armados y organizaciones criminales - crédito AFP

“La instrumentalización ocurre mediante órdenes de publicar comunicados, restricciones sobre los temas que pueden cubrirse y amenazas contra quienes se niegan a obedecer. En estos escenarios, las decisiones editoriales quedan condicionadas por el riesgo de sufrir un ataque o de que las represalias alcancen a las familias de las y los periodistas”, añadió.

Así las cosas, la Flip exigió al presidente Abelardo de la Espriella reconocer esta realidad de riesgo y violencia a la que se enfrentan los periodistas diariamente en Colombia y “abstenerse de asociar el cubrimiento del conflicto con la promoción del terrorismo”.

Además, recordó que es responsabilidad del Gobierno nacional tomar medidas de prevención y protección. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación debe investigar los hechos violentos perpetrados contra la prensa.

PUBLICIDAD

“Presidente Abelardo de la Espriella, la Flip y las organizaciones aliadas reiteramos la solicitud de reunión del pasado 9 de septiembre. Urge una conversación sobre la violencia contra la prensa y las medidas para enfrentarla. Esperamos su respuesta para avanzar en garantías concretas para quienes informan en el país”, añadió.