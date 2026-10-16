Joven colombiano inventó un dispositivo que permite recargar el inodoro con agua de la ducha: el artefacto cuesta menos de 80 dólares

Un joven presenta un sistema diseñado para reutilizar el agua de la ducha en la cisterna del inodoro. Durante la presentación realizada en un baño, se muestran los recipientes de recolección, las mangueras y el mecanismo instalado dentro del tanque del sanitario para transportar el agua acumulada - crédito Make it Anyways/Youtube

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Un joven colombiano desarrolló Make It Flow.c, un sistema que reutiliza el agua de la ducha para recargar el tanque del inodoro. El prototipo, que cuesta cerca de USD 78, busca reducir el uso de agua potable en una tarea doméstica que puede realizarse con agua residual.

“¿Por qué usar agua potable para descargar el inodoro si una ducha de cinco minutos desperdicia 100 litros?”, pregunta que contestó Camilo en declaraciones a The James Dyson Award. Su dispositivo recoge el agua que queda tras el baño y la transfiere de forma automática al sanitario, con el objetivo de ahorrar cientos de litros diarios en cada hogar.

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La idea surgió durante el racionamiento que enfrentó Bogotá hace dos años, debido a la caída de los niveles de los embalses. La medida afectó a millones de hogares, incluido el de Camilo, cuya familia instaló tanques en la ducha para almacenar el agua utilizada durante el baño.

“Aunque la crisis pasó, mantuvimos el hábito”, explicó. El problema, según relató, era el traslado manual de recipientes pesados para vaciarlos en el inodoro. “Era incómodo, ineficiente y limitante”, señaló.

Un joven colombiano creó un sistema que reutiliza el agua de la ducha en el inodoro. El prototipo Make It Flow.c transfiere el recurso almacenado al sanitario mediante una bomba automática y apunta a reducir el consumo doméstico de agua potable - crédito The James Dyson Award

El sistema bombea el agua almacenada al tanque del inodoro

Make It Flow.c está compuesto por un tanque plástico ubicado en la ducha, una bomba silenciosa de 19 W, mangueras, dos sensores de nivel y una caja de control instalada debajo o junto al inodoro.

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Cuando alguien acciona la descarga, un sensor activa la bomba, que lleva el agua desde el depósito de la ducha hasta el tanque del sanitario. El proceso tarda cerca de un minuto. Un segundo sensor controla el nivel mínimo del recipiente de origen para impedir que la bomba funcione sin agua y sufra daños.

Si el tanque de la ducha queda vacío, el mecanismo se detiene y el usuario puede abrir el registro inferior del inodoro para recurrir al agua de la red pública. De ese modo, el sanitario mantiene su funcionamiento incluso cuando no hay agua reutilizada disponible.

La caja de control se conecta a un tomacorriente y contiene un microcontrolador, una luz LED para indicar el estado o posibles errores y un botón con tres opciones: operación manual, modo automático o apagado completo.

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Su dispositivo recoge el agua que queda tras el baño y la transfiere de forma automática al sanitario, con el objetivo de ahorrar cientos de litros diarios en cada hogar - crédito The James Dyson Award

Las pruebas comenzaron con un tanque doméstico y cuatro sensores

Camilo afirmó que primero comprobó que el problema no era exclusivo de su vivienda. “En mi casa usábamos un tanque en la ducha, y confirmé con amigos y familiares que no éramos los únicos”, indicó. A partir de allí, dibujó la distribución de su baño para definir cómo trasladar el agua sin realizar obras civiles. Después seleccionó una bomba, mangueras y componentes electrónicos.

Las primeras pruebas se realizaron de forma manual, con distintos diámetros de conductos para medir el caudal.

El creador evaluó cuatro sensores de nivel antes de elegir uno que combinara bajo costo y disponibilidad en el mercado local. Luego desarrolló varias versiones del programa de control hasta incorporar alertas, modos de operación y medidas ante fallas.

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La electrónica quedó alojada en una caja diseñada en Fusion 360 e impresa en tres dimensiones. El primer prototipo lleva un mes instalado en su baño, donde continúa en fase de prueba.

Make It Flow.c está compuesto por un tanque plástico ubicado en la ducha, una bomba silenciosa de 19 W, mangueras, dos sensores de nivel y una caja de control instalada debajo o junto al inodoro - crédito The James Dyson Award

El prototipo apunta a hogares sin reformas ni instalaciones especializadas

El proyecto busca ubicarse entre los sistemas de reutilización de agua que exigen reformas costosas y los métodos manuales de almacenamiento. Camilo sostuvo que muchas alternativas disponibles requieren instalaciones técnicas o infraestructura específica, mientras que los recipientes domésticos obligan a transportar el agua de manera manual.

“Este proyecto es el punto medio”, afirmó. La propuesta puede adaptarse a inodoros convencionales, no necesita obra civil ni técnicos especializados y permite ajustar el tamaño del tanque de la ducha al espacio disponible.

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El prototipo completo, incluido el depósito, tuvo un costo de USD 78. Según sus cálculos, el consumo eléctrico anual sería inferior a USD 3 para una familia de cuatro personas. También indicó que el equipo emite unos 35 decibeles, frente a los 50 decibeles del llenado convencional con agua de red.

Camilo planea desarrollar una versión 2.0 para probar el sistema en distintos baños, analizar la calidad del agua almacenada con el paso del tiempo y crear una guía de instalación doméstica. El proceso se documenta en sus redes sociales bajo la cuenta @Makeitanyways.