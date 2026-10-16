Colombia

Gustavo Petro fue elegido como presidente del Pacto Histórico: advirtió que podría convocar a un paro nacional contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella

En un comunicado, la organización vinculó el nuevo rol del expresidente con una estrategia de movilización social que, después de las protestas del 14 de octubre, contempla profundizar las acciones en las calles y defender los derechos sociales

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
Gustavo Petro se convirtió en el presidente del Pacto Histórico en su proceso de consolidación como fuerza de oposición - crédito suministrada a Infobae Colombia
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El expresidente de la República Gustavo Petro fue elegido en la noche del jueves 15 de octubre como el titular del Pacto Histórico: una escogencia que se dio por unanimidad durante una reunión de la Coordinación Nacional Provisional del movimiento y que entregó importantes novedades al interior de la colectividad de oposición, con miras a su ejercicio político.

La organización informó en un comunicado que la designación busca reforzar la unidad interna, la conducción colectiva y la proyección del Pacto como fuerza política en Colombia, pero también hizo énfasis en la intención del exmandatario de que se impulse un paro nacional, en respuesta a la administración de Abelardo de la Espriella.

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En efecto, según el pronunciamiento textual del partido, “Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo” frente a lo que serían las decisiones del Ejecutivo. La elección del exmandatario coincidió con la respuesta de la colectividad en la movilización del 14 de octubre.

Pacto Histórico eligió a Gustavo Petro como su presidente
El Pacto Histórico, a través de sus canales oficiales, confirmó la elección de Gustavo Petro como su presidente - crédito @PactoCol/X

El Pacto Histórico anunció un Pacto por la Vida

El comunicado señaló que el movimiento impulsará un Pacto por la Vida. La iniciativa estará orientada a la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales. Con ello, la agrupación sostuvo que también pretende consolidarse como una alternativa frente a la administración de De la Espriella, que ya cumplió 70 días en el poder.

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En ese sentido, la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad relacionó ese objetivo con una estrategia que reunirá “movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática”. E indicó que esa agenda buscará responder a reclamos de los sectores populares y las clases medias, en sectores como empleo, educación y vivienda.

La declaración oficial afirmó que la conducción de Petro fortalecerá la dirección colectiva del espacio político. Aunque el comunicado no detalló cuánto será la duración de su mandato ni precisó cómo quedará integrada la estructura interna del movimiento, el expresidente será el encargado de liderar las acciones del partido enfocadas a las elecciones regionales del 2027.

Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición
Con este mensaje, el senador Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda también amenazó con convocar a un paro nacional

La intención de Petro de que se lleve a cabo un paro nacional coincide con lo que había adelantado el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que respaldó la convocatoria a profundizar las movilizaciones y advirtió que la oposición podría avanzar hacia un cese general de actividades si el Gobierno mantiene su postura ante las protestas sociales en Colombia.

“Ayer (miércoles) tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición”, afirmó Cepeda al hacer un balance de las manifestaciones del 14 de octubre. El congresista aseguró que hubo presencia de ciudadanos y organizaciones sociales en 100 ciudades y municipios y señaló que las calles y plazas registraron participación masiva.

Cepeda cuestionó la reacción presidencial ante esas jornadas. “¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia”, dijo el líder de izquierda, que mencionó entre los sectores movilizados a sindicatos, docentes, comunidades indígenas y organizaciones sociales en el país.

El parlamentario por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”, destacó Cepeda.

El presidente de la República, en su balance, hizo una mención de los sectores opositores a su Gobierno que representan, a su juicio, un número reducido frente al respaldo a su gestión - crédito Presidencia

Gobierno defendió el decreto sobre las manifestaciones

Los movimientos en el Pacto Histórico se conocieron tras el pronunciamiento del presidente De la Espriella, que calificó las movilizaciones como una “minoría” que pretende paralizar al país. El mandatario también defendió el Decreto 1525 de 2026, que regula las manifestaciones públicas y dicta medidas para la intervención de la fuerza pública en casos precisos.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, remarcó el jefe de Estado en un video en el que entregó el balance en materia de seguridad de las movilizaciones y precisó cómo fue el accionar de las autoridades.

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