Golpe a red que usaba rutas marítimas de La Guajira para traficar cocaína hasta EE. UU. y Europa: hay 13 capturados

La estructura usaba lanchas rápidas y pesqueras para mover cargamentos con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa - crédito Ejército

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La Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 13 presuntos integrantes de una organización narcotraficante con operaciones en los departamentos de La Guajira y Sucre, señalada de enviar cocaína por rutas marítimas hacia el Caribe, Centroamérica y, posteriormente, Estados Unidos y Europa.

La Fuerza Naval del Caribe informó a través de un comunicado que el operativo se realizó de forma simultánea en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, y en Los Palmitos, Sucre.

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Entre los capturados figura Manuel Webber, alias Isen, a quien la investigación identifica como presunto cabecilla de la estructura. Las autoridades también detuvieron a Wenceslao Webber, alias Wenceslao; Silvestre Iguarán, alias Chivato; Heimer Webber, alias Pirulo, y Héctor Iguarán, alias Jashan, señalados como coordinadores y enlaces internacionales.

Golpe a red que usaba rutas marítimas de La Guajira para traficar cocaína a Estados Unidos y Europa - crédito Ejército

Además de los cinco hombres que ocupaban posiciones de coordinación, fueron detenidas otras ocho personas identificadas con los alias Merche, Merchirrudo, Loro, Ciego, Enano, Cochino, Burro y Rangel.

Los detenidos deberán responder, de acuerdo con las autoridades, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En especial, porque conforme al reporte oficial, la operación la operación afectaría las capacidades de mando, coordinación y logística de un grupo narcotraficante que, según información de inteligencia, estaría al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La operación contó con unidades de la Armada y la Policía Nacional, además del apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar.

El grupo estaría vinculado a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito Pares

La estructura habría usado lanchas rápidas desde la Alta Guajira

Según la información de inteligencia naval y policial, la organización se dedicaba a adecuar embarcaciones, almacenar estupefacientes y coordinar las rutas de salida de cargamentos desde el oriente de La Guajira.

Las autoridades informaron que los presuntos integrantes utilizaban lanchas rápidas tipo Go-Fast, embarcaciones de bajo perfil y lanchas pesqueras para transportar clorhidrato de cocaína desde la Alta Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Gran Caribe. Las rutas también incluían países de Centroamérica.

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Operación naval frustró movimientos de la red en lanzchas Go-Fast, desde La Guajira - crédito @jiatfs/X

Las autoridades les atribuyen funciones vinculadas con la logística, el acopio y transporte de droga, además del apoyo a las operaciones de lanzamiento de cargamentos desde embarcaciones rápidas.

Autoridades investigan presiones contra comunidades wayuu

El comunicado de la Fuerza Naval del Caribe señala que la organización presuntamente ejercía constreñimiento sobre integrantes de comunidades indígenas wayuu para involucrarlos en las actividades criminales.

Las autoridades consideran que esa conducta habría afectado la seguridad y la tranquilidad de las poblaciones indígenas asentadas en la zona de influencia de la estructura.

Las autoridades anunciaron que mantendrán las operaciones conjuntas en el Caribe colombiano para combatir el narcotráfico y las estructuras que emplean rutas marítimas para movilizar estupefacientes.

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Armada inhabilitó un semisumergible y dos lanchas usadas para mover droga desde La Guajira

Dos semanas atrás, la Armada Nacional inhabilitó un semisumergible y dos lanchas rápidas que, según las autoridades, formaban parte de una red logística para enviar cocaína desde La Guajira hacia Estados Unidos y Europa. El operativo se desarrolló en una zona rural de Uribia.

La operación contó con unidades de la Fuerza Naval del Caribe, la Fuerza Aérea Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores ubicaron las tres embarcaciones en un sector asociado, de acuerdo con la información oficial, al movimiento de cargamentos ilícitos desde el Caribe colombiano.

Las autoridades estimaron que la capacidad de las embarcaciones permitía el posible transporte de más de 15 toneladas de cocaína hacia mercados de Estados Unidos y Europa - crédito Ejército

El procedimiento ocurrió el 2 de octubre y se conoció en medio de las operaciones de las autoridades contra las estructuras que emplean rutas marítimas para el tráfico de estupefacientes.

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El Ejército señaló que las capacidades de transporte de las embarcaciones halladas permiten calcular que la operación evitó el potencial tráfico de más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Según esa estimación, los cargamentos tenían como posible destino mercados ilegales de Estados Unidos y Europa. Las autoridades no reportaron capturas durante la operación ni precisaron la cantidad de droga incautada en el lugar.