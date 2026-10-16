‘El Banquero’ cayó en El Dorado de Bogotá: el israelí-mexicano habría cometido un sofisticado y multimillonario fraude al Banco de Khartoum, en Dubái

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El ciudadano Mikhael Mezrahi, un ciudadano de 61 años de nacionalidad mexicana e israelí, quedó retenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el 15 de octubre de 2026.

Las autoridades colombianas activaron el procedimiento tras confirmar que el hombre tenía una notificación roja de Interpol. El ciudadano es conocido también bajo el alias de “El Banquero” o “The Banker”.

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De acuerdo con la información oficial de Migración Colombia, la detención de Mezrahi se produjo durante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, con apoyo de la autoridad migratorias.

El caso está vinculado a una investigación de las autoridades de Dubái por un presunto fraude contra el Bank of Khartoum. Según la información oficial, la maniobra habría causado un perjuicio de 61.440.000 dírhams emiratíes, una suma equivalente a cerca de USD 16,7 millones.

La captura sucedió en el aeropuerto El Dorado - crédito Migración Colombia

Según Migración Colombia, ese país lo requiere para que cumpla una condena penal relacionada con delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

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La investigación apunta a una red que simulaba negocios legítimos

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos sostienen que Mezrahi habría participado en una red internacional que se presentaba como un grupo de inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, confirmó la entidad migratoria nacional.

La organización habría usado un “sofisticado esquema de engaño”, de acuerdo con Migración Colombia, a través de una robusta documentación con avales bancarios, contratos y documentos financieros falsos para dar respaldo aparente a sus operaciones.

Conforme a la información remitida por Interpol, Mezrahi y otras personas, incluso, organizaron encuentros y simulaciones para reforzar la apariencia de legalidad de los negocios que ofrecían.

El expediente también indica que parte de los fondos obtenidos en forma fraudulenta habría llegado a cuentas de sociedades relacionadas con el acusado. Entre ellas figura WYB AG General Trading, una empresa que, según las autoridades, pertenece a Mezrahi.

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La investigación de Dubái, conocida por las autoridades colombianas, señaló que los implicados habrían utilizado órdenes de transferencia falsas para aplazar las exigencias de pago y ganar tiempo. Esa maniobra habría facilitado el traslado de recursos hacia el exterior.

El ciudadano mexicano-israelí es requerido por Emiratos Árabes Unidos por delitos de estafa, lavado de activos y falsificación - crédito Migración Colombia

Las autoridades emiratíes consideran de manera preliminar que el ciudadano mexicano-israelí es un objetivo de alto impacto, debido a los antecedentes incluidos en el proceso penal que motivó la alerta internacional.

La notificación roja de Interpol permitió que las autoridades colombianas identificaran a Mezrahi durante su paso por el aeropuerto de Bogotá.

La Fiscalía asumió el trámite mientras se define la extradición

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, señaló que el procedimiento responde a los mecanismos de cooperación policial internacional que coordina la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.

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La intervención reunió a la Dijín y a Migración Colombia para ejecutar la retención requerida por las autoridades extranjeras.

Las autoridades señalaron que la red usaba documentos financieros y avales bancarios falsos para simular negocios legítimos - crédito Migración Colombia

El ciudadano quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales. A partir de ahora, las autoridades deberán adelantar el proceso correspondiente para definir su entrega a Emiratos Árabes Unidos.

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, señalado cabecilla del Tren del Llano, hacia Venezuela

Un día antes de la captura del israelí-mexicano, Migración Colombia confirmó la expulsión hacia Venezuela a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal venezolana Tren del Llano y requerido por una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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El ciudadano venezolano Romer Eduardo Rodríguez Torrealba fue entregado el 15 de octubre en Norte de Santander, tras un operativo de Migración Colombia, la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos - crédito prensa Migración Colombia

El procedimiento se realizó el jueves 15 de octubre en Norte de Santander, con participación de funcionarios de Migración Colombia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

Rodríguez Torrealba fue trasladado hasta la zona fronteriza y quedó bajo custodia de las autoridades venezolanas, luego de que se completaran los trámites administrativos correspondientes.