Director del SENA denuncia presunta instrumentalización política de aprendices durante el paro del 14 de octubre

Abelardo De la Espriella eligió al fraile dominico Ricardo Torres Castro para dirigir el Sena - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres, cuestionó lo que calificó como una presunta instrumentalización política de aprendices durante la jornada de movilización del 14 de octubre y pidió proteger los espacios académicos y el derecho a la educación dentro de la entidad.

Según informó Caracol Radio, Torres expresó preocupación por la participación de estudiantes en actividades políticas que, a su juicio, terminan afectando los procesos de formación cuando derivan en cierres de sedes o interrupciones de clases.

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“Me preocupa ver cómo se ha convertido al aprendiz en un instrumento de movilización política, que toman, usan y desechan en protestas sin fundamento”, afirmó el funcionario.

El director sostuvo que los aprendices deben tener autonomía para participar en asuntos ciudadanos y democráticos, pero insistió en que esa participación no puede confundirse con prácticas de presión política dentro de los centros de formación.

Fachada de una instalación del Sena en Bogotá - crédito Colprensa

Pide separar representación estudiantil de militancia política

Torres también cuestionó el uso de ambientes del SENA para actividades de proselitismo y señaló que es necesario diferenciar entre la representación estudiantil y la militancia partidista.

A su juicio, los espacios educativos deben promover el pensamiento crítico, la participación democrática y la formación ciudadana, pero sin desviar los objetivos académicos de la institución.

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El funcionario aseguró que su preocupación está centrada en garantizar que los aprendices puedan continuar con sus procesos de formación sin interrupciones asociadas a disputas políticas.

También hizo énfasis en la necesidad de preservar la autonomía de los estudiantes y evitar que sean presionados para participar en movilizaciones o actividades ajenas a su proceso educativo.

La información suministrada no identifica casos concretos, sedes específicas o responsables de las situaciones de instrumentalización señaladas por el director. Sus afirmaciones corresponden a la valoración expresada por Torres tras la jornada de paro.

Marchas en Bogotá . REUTERS/Luisa Gonzalez

Defendió el derecho a la protesta

Pese a sus críticas, el director general del SENA reconoció que la movilización social es un derecho protegido por la ley.

“En Colombia la protesta es válida y está amparada por la ley, pero con argumentos”, manifestó.

Torres insistió en que el ejercicio de ese derecho debe desarrollarse sin afectar la educación ni impedir el normal funcionamiento de los espacios de formación.

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También planteó que el SENA debe fortalecer las condiciones de bienestar de los aprendices como parte de una estrategia para favorecer su permanencia en los programas y reducir factores que puedan afectar sus trayectorias educativas.

Entre las prioridades mencionadas están el acceso a tecnología, las oportunidades de emprendimiento, la preparación para el mundo laboral y mejores condiciones para la continuidad académica.

El director hizo además un llamado a los directores y subdirectores regionales para reforzar el diálogo con representantes estudiantiles y mantener abiertos canales institucionales que permitan tramitar inconformidades.

Asimismo, pidió activar mecanismos de denuncia frente a posibles casos de presión o instrumentalización política dentro de las sedes.

Torres sostuvo que la prioridad institucional debe ser proteger la dignidad y autonomía de los aprendices y garantizar que puedan desarrollar un proyecto de vida a través de la educación.

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Su pronunciamiento se produjo un día después de las movilizaciones del 14 de octubre, jornada en la que distintos sectores sociales participaron en protestas en varias ciudades del país.

El director del SENA cerró su intervención reiterando que la entidad debe garantizar tanto la participación democrática como la continuidad de los procesos de formación, sin que uno de esos derechos termine anulando al otro.