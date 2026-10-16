Conductor de aplicación habría intentado atropellar a una familia completa en Bogotá: qué fue lo que pasó

Conductor de aplicación intento atropellar a una familia en Bogotá - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

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Un conductor de una aplicación de transporte habría intentado arrollar a una familia en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, luego de una discusión por un servicio que inicialmente aceptó y después se negó a realizar.

Jhonatan Sosa, propietario de un establecimiento de comidas, relató que pidió el vehículo para llevar a su esposa y a sus hijos a casa durante la madrugada. Según contó, el conductor llegó al lugar y permitió que su familia subiera al carro, pero cambió de decisión cuando él cerraba el local.

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“El hombre llega y me dice: ‘No, me salió un mejor servicio, no los llevo’”, aseguró Sosa. El hombre pidió que los pasajeros descendieran del vehículo y, de acuerdo con el denunciante, rechazó continuar con el traslado pese a que se trataba de una familia con menores de edad.

“Dijo: ‘No, bájense, que no los llevo’. Cuando dijo que le había salido una carrera mejor, le dije: ‘Venga, yo le pago el excedente, pero por favor colabóreme porque son las dos de la mañana y los niños están cansados, están con sueño’”, afirmó.

Jhonatan Sosa, propietario de un establecimiento de comidas, relató que pidió el vehículo para llevar a su esposa y a sus hijos a casa durante la madrugada - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Sosa sostuvo que el conductor se retiró tras la discusión. El propietario del local reconoció que hubo una patada cerca de una de las llantas del vehículo, aunque aseguró que no imaginó que el hecho desencadenaría el regreso del hombre.

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“El hombre llega y le da la vuelta a la manzana. Yo me quedo ahí, como se ve en el video, cerrando la reja, terminando de cerrar. Cuando el hombre se viene de frente y nos tira el carro a lo que da”, relató.

El denunciante afirmó que el vehículo subió al andén, donde se encontraba la familia. “El señor tiró fue a darnos el carro por encima, a llevarse a los niños, a llevarnos a todos nosotros”, señaló.

“Se subió totalmente al andén, completo. Se subió al andén a estrellarnos. Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, agregó Sosa, quien pidió que el conductor responda ante las autoridades.

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El video de seguridad sería una de las pruebas principales del caso. Como el servicio fue solicitado a través de una aplicación, el conductor estaría identificado.