Colombia

Cómo madurar un aguacate cortado antes de tiempo y evitar que se dañe: este es el secreto

Para conservar mejor la fruta de pulpa cremosa, también puede agregar unas gotas de limón o adicionar aceite de oliva

Alimento muy saludable
La refrigeración es clave para cuidar la pulpa del aguacate - crédito Magnific
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Un aguacate cortado puede plantear dos problemas en la cocina: que la pulpa se oscurezca en poco tiempo o que la fruta todavía no haya alcanzado el punto de maduración. Limitar el contacto con el oxígeno ayuda a conservar el aguacate una vez abierto.

El cambio de color ocurre cuando, al cortar la fruta, sus compuestos fenólicos quedan expuestos al aire. La reacción está asociada a la acción de la enzima polifenoloxidasa y altera sobre todo la apariencia de la pulpa.

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Para reducir ese efecto, conviene refrigerar la mitad que no se utilizará y proteger su superficie. Los métodos caseros se enfocan en formar una barrera entre la pulpa y el aire.

El limón y el film reducen la exposición de la pulpa al aire

Unas gotas de limón sobre la cara cortada pueden retrasar el oscurecimiento por su acidez. Después, el aguacate debe guardarse en un recipiente cerrado o cubrirse con plástico transparente en contacto directo con la pulpa, sin dejar espacios de aire.

También se puede extender una capa fina de aceite de oliva sobre el corte antes de conservar la fruta. El aceite crea una película que separa la superficie del ambiente y ayuda a mantener el aspecto de la pulpa durante el almacenamiento.

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Una mano sostiene tres aguacates maduros sobre una gran cantidad de aguacates verdes y oscuros dibujados en acuarela.
Para conservar mejor la fruta de pulpa cremosa, también puede agregar unas gotas de limón o adicionar aceite de oliva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cebolla y el agua son alternativas para guardar el aguacate ya cortado

Otra opción es poner la mitad con hueso en un recipiente hermético junto a trozos de cebolla roja. Sus compuestos azufrados pueden contribuir a demorar el deterioro de la fruta.

Para trozos de aguacate sin piel ni hueso, algunas guías recomiendan mantenerlos sumergidos en agua fría dentro del refrigerador. Antes de consumirlos, es necesario escurrirlos y revisar que mantengan olor, textura y color adecuados.

Una bolsa de papel acelera la maduración de un aguacate firme

Si el aguacate se abrió antes de tiempo y la pulpa está dura, no es necesario desecharlo. OkDiario y otros portales de cocina aconsejan colocar la fruta junto a un plátano o una manzana en una bolsa de papel cerrada.

Estas frutas liberan etileno, un gas que favorece la maduración. El aguacate debe revisarse con frecuencia para retirarlo cuando la pulpa ceda ligeramente a la presión, sin llegar a quedar excesivamente blanda.

Conservar la pieza refrigerada, cubrir la zona expuesta y usar frutas que emiten etileno cuando aún está verde permite aprovechar el aguacate sin desperdiciar su pulpa.

Los usos de las hojas de aguacate: tienen nutrientes clave

Las hojas de aguacate son ampliamente usadas para darle aroma y sabor a asados, frijoles y caldos - crédito suministrado
Las hojas de aguacate son ampliamente usadas para darle aroma y sabor a asados, frijoles y caldos - crédito suministrado

Las hojas del aguacate, árbol conocido como Persea americana, se emplean en la cocina de varios países, entre ellos México, por su aroma, y contienen compuestos con actividad antioxidante y antiinflamatoria observada en laboratorio.

El ingrediente puede utilizarse fresco, seco o ligeramente tostado, según la preparación. Su perfume recuerda al anís, con notas dulces y un matiz similar al de la nuez.

Las hojas forman parte de recetas como frijoles de olla, mixiotes, tamales, moles y caldos regionales. En Oaxaca, suelen tostarse y molerse antes de incorporarse a los moles tradicionales.

En Veracruz y Chiapas acompañan carnes asadas, barbacoas y otras preparaciones locales. Su función principal en estos platos es aportar sabor y aroma, más que reemplazar otros ingredientes.

Las hojas de aguacate contienen calcio, magnesio, potasio y zinc - crédito Pixabay
Las hojas de aguacate contienen calcio, magnesio, potasio y zinc - crédito Pixabay

Las investigaciones sobre las hojas de aguacate identificaron compuestos fenólicos, flavonoides y terpenoides, sustancias vegetales asociadas con capacidad antioxidante en pruebas de laboratorio. También contienen calcio, magnesio, potasio y zinc.

Entre los flavonoides detectados figura la quercetina, estudiada por su potencial para neutralizar radicales libres. Estas moléculas se producen de manera natural durante el metabolismo celular y, si se acumulan en exceso, pueden favorecer el estrés oxidativo.

El calcio, el magnesio, el potasio y el zinc participan en funciones vinculadas con la salud ósea, muscular, nerviosa e inmunológica. La presencia de estos nutrientes no implica, por sí sola, que las hojas tengan efectos terapéuticos comprobados.

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