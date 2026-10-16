Atentado con granada contra un grupo de policías en Cali dejó cinco uniformados heridos

Despliegue policial en Cali tras ataque con granada que dejó cinco heridos - crédito redes sociales/X

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Un hombre de 23 años quedó a disposición de las autoridades judiciales tras el ataque con granada contra policías ocurrido en la noche del jueves 15 de octubre de 2026 en el oriente de Cali.

La explosión dejó cinco uniformados heridos por esquirlas y una mujer lesionada, de manera preliminar. Los agentes recibieron atención médica y fueron trasladados a centros asistenciales.

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La agresión se registró en Puente Nuevo, entre los barrios El Vallado, Llano Verde y El Caney, donde una patrulla realizaba labores de prevención, control y verificación de antecedentes.

La información preliminar indicó que el explosivo fue arrojado contra los uniformados. Una de las versiones señala que el artefacto fue lanzado desde un puente y otra apunta a hombres que se movilizaban en motocicleta.

Entre los heridos hay un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros. De acuerdo con La FM, la Policía informó: “De inmediato, los policías recibieron atención médica oportuna y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad” para su valoración y tratamiento.

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En la noche del 15 de octubre se presentó un ataque con granada a un grupo de policías dejando a cinco hombres heridos - crédito captura de pantalla redes sociales

Después de la detonación, las autoridades iniciaron una persecución que concluyó en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80, donde fue conducido el joven. La investigación busca determinar si tuvo participación en el atentado y establecer si otras personas estuvieron involucradas. Por el momento esta acción terrorista no se ha atribuido a ninguna organización criminal.

La institución resumió el saldo entre sus integrantes: “Cinco de nuestros funcionarios resultaron lesionados por esquirlas”. La Policía pidió a la ciudadanía aportar información que permita identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

La Personería pidió evitar información sin verificar

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el hecho y solicitó a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. “La Personería de Cali rechaza cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de agentes de policía y la seguridad de la ciudadanía”.

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También pidió tranquilidad a los habitantes mientras se conocen nuevos detalles. “Es importante atender las recomendaciones de las autoridades y evitar difundir información sin verificar”, agregó. Mendoza sostuvo que “la protección de la vida y la tranquilidad de los caleños debe ser una prioridad”.

Alcalde de Cali se pronunció

Alcalde de Cali rechazó nuevo ataque contra la fuerza pública en la ciudad - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el atentado contra cinco policías en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de la ciudad. Las autoridades tienen a una persona capturada como principal sospechosa de los hechos.

Eder afirmó que el trabajo coordinado con la Fuerza Pública permitió impedir atentados con explosivos y aseguró: “Seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”. También expresó su solidaridad con los policías afectados y sus familias.

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Pánico por un cilindro y una pancarta de las disidencias de las Farc cerca al estadio Pascual Guerrero

En las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali, se observa una pancarta y un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia. Los elementos contienen imágenes y textos alusivos a las disidencias de las Farc - crédito @ColombiaOscura/X

El hallazgo de un cilindro con mensajes atribuidos a disidencias de las Farc obligó a activar los protocolos de seguridad en los alrededores del estadio Pascual Guerrero, en Cali. El objeto fue abandonado durante la madrugada del 13 de octubre en un sector próximo a las piscinas Alberto Galindo.

El cilindro tenía los colores de la bandera de Colombia y estaba acompañado por una pancarta atribuida a la estructura Jaime Martínez.

El lugar donde apareció es un punto de tránsito frecuente para deportistas aficionados y de alto rendimiento. Desde las primeras horas del día, habitantes de la ciudad acuden allí para caminar o entrenar en el estadio y en la unidad deportiva.

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La presencia del elemento llevó a las autoridades a acordonar el sector mientras los especialistas de la Policía revisaban su contenido. La inspección buscó establecer si el objeto representaba un peligro para quienes se encontraban cerca del escenario deportivo. Las verificaciones concluyeron que no había material explosivo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó después de las verificaciones que no había explosivos en la zona y comunicó que se había descartado una amenaza para los habitantes del sector - crédito @alejoeder/X

Alejandro Eder aseguró que se descartó una amenaza

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó el resultado del procedimiento a través de su cuenta en la red social X. “Quiero dar un parte de tranquilidad frente a los elementos que fue abandonados en el costado oriental del estadio Pascual Guerrero”, afirmó el mandatario local.

Eder señaló que la Fuerza Pública acudió al sitio desde que se reportó el hallazgo y aplicó los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

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El alcalde indicó que esa intervención permitió descartar “cualquier tipo de amenaza” para los ciudadanos que transitan por el área.