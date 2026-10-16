Colombia

Alejandro Eder entregó nuevos detalles del atentado que dejó cinco policías heridos en el oriente de Cali: capturado tendría nexos con las disidencias de las Farc

El alcalde de Cali señaló que la presión contra los narcoterroristas no va a terminar hasta erradicar esa amenaza para los caleños y la región

Despliegue policial en Cali tras ataque con granada que dejó cinco heridos - crédito redes sociales/X

Guardar

La noche del 15 de octubre de 2026, una granada arrojada contra una patrulla en Cali, Valle del Cauca, dejó a cinco policías heridos mientras realizaban controles preventivos en el oriente de la ciudad. Un hombre de 23 años quedó a disposición de las autoridades judiciales tras una persecución.

La detonación ocurrió en Puente Nuevo, entre los barrios El Vallado, Llano Verde y El Caney, donde los uniformados verificaban antecedentes y realizaban tareas de prevención. Cinco agentes sufrieron lesiones por esquirlas: un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros.

PUBLICIDAD

Una mujer también resultó lesionada de manera preliminar. Los uniformados recibieron atención médica y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para valoración y tratamiento, informó la Policía a La FM.

Las primeras versiones difieren sobre la manera en que fue cometido el ataque. Una plantea que el artefacto fue lanzado desde un puente; otra señala a hombres que se movilizaban en motocicleta.

Alejandro Eder entregó nuevos detalles del atentado que dejó cinco policías heridos en el oriente de Cali - crédito Colprensa
Alejandro Eder entregó nuevos detalles del atentado que dejó cinco policías heridos en el oriente de Cali - crédito Colprensa

La persecución después de la explosión terminó en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80. Las autoridades buscan establecer si el joven retenido participó en la agresión y si hubo más personas involucradas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ubicó el atentado en el barrio Ciudad Córdoba y afirmó que existe una persona capturada como principal sospechosa, que, según sus declaraciones, estaría vinculado al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

PUBLICIDAD

A propósito, destacó que gracias al trabajo coordinado con la fuerza pública se han logrado frustrar otros atentados con explosivos. “Seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”, advirtió.

“De manera inmediata la policía captura al delincuente, el terrorista que tiró esta granada, quien aparentemente tiene nexos a la Jaime Martínez y esto es el pataleo de estos narcoterroristas porque el apretón que se les está metiendo es duro y lo vamos a seguir apretando, sobre todo con la llegada del gobierno del presidente De la Espriella y esa presión no va a terminar hasta que erradiquemos esa amenaza para los caleños y toda la región”, detalló el mandatario local.

Alcalde de Cali rechazó nuevo ataque contra la fuerza pública en la ciudad - crédito @alejoeder/X
Alcalde de Cali rechazó nuevo ataque contra la fuerza pública en la ciudad - crédito @alejoeder/X

Por su parte, Gerardo Mendoza, personero de Cali, rechazó la agresión y pidió avanzar en el esclarecimiento. “La Personería de Cali rechaza cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de agentes de policía y la seguridad de la ciudadanía”, expresó en rueda de prensa.

Mendoza pidió a los habitantes atender las recomendaciones de las autoridades y no divulgar información sin verificar. También sostuvo que la protección de la vida y la tranquilidad de los caleños debe ser una prioridad.

El cilindro junto al estadio Pascual Guerrero

En las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali, se observa una pancarta y un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia. Los elementos contienen imágenes y textos alusivos a las disidencias de las Farc - crédito @ColombiaOscura/X

El 13 de octubre de 2026, un cilindro fue hallado en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. El objeto, pintado con los colores de la bandera de Colombia, estaba acompañado por una pancarta atribuida a la estructura Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las Farc.

La Policía acordonó el sector mientras especialistas revisaban el contenido del cilindro para determinar si representaba un riesgo para quienes transitaban cerca de la unidad deportiva. Las verificaciones concluyeron que no contenía material explosivo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó a través de la red social X que la fuerza pública acudió al lugar desde el reporte del hallazgo y aplicó los procedimientos previstos. La intervención permitió descartar “cualquier tipo de amenaza” para los ciudadanos que circulaban por el área.

Temas Relacionados

Cinco policias heridosCaliDisidencias de las FarcAlejandro EderAtaque con granadaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conductor de aplicación habría intentado atropellar a una familia completa en Bogotá: qué fue lo que pasó

El video de seguridad sería una de las pruebas principales del caso. Como el servicio fue solicitado a través de una aplicación, el conductor estaría identificado

Conductor de aplicación habría intentado atropellar a una familia completa en Bogotá: qué fue lo que pasó

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

La creadora de contenido relató que terminó llorando por el dolor luego de un incidente en su casa que afectó uno de sus dedos

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” vuelve a su casa con el objetivo de volver a sumar tras empatar en el campeonato local ante Augsburgo y en la Champions League ante el Viking FK de Noruega

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

VIDEO | Empleada de tienda de OXXO se enfrentó a un ladrón que se quería llevar un ‘six-pack’ de cervezas: “Que le aumenten el sueldo”

El caso se presentó en el centro de Bogotá, y provocó la petición de varios usuarios en redes sociales, que destacaron la labor de la joven al dar “la milla extra”

VIDEO | Empleada de tienda de OXXO se enfrentó a un ladrón que se quería llevar un ‘six-pack’ de cervezas: “Que le aumenten el sueldo”

Abelardo de la Espriella prometió “una lucha abierta y total contra el wokismo”: de qué se trata esta corriente cultural a la que el Presidente calificó de “cáncer”

El presidente de la República anunció una ofensiva contra una expresión que nació en Estados Unidos, asociada a la conciencia frente a la discriminación y que hoy concentra disputas sobre identidad, educación y lenguaje; en una postura que desató la polémica

Abelardo de la Espriella prometió “una lucha abierta y total contra el wokismo”: de qué se trata esta corriente cultural a la que el Presidente calificó de “cáncer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

Aura Cristina Geithner explicó en qué invierte lo que gana en OnlyFans: “He levantado una empresa”

Margarita Rosa de Francisco respondió a las críticas por someterse a una cirugía facial: “Hay muchas maneras de negarse a envejecer”

Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

Deportes

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Este es el joven piloto colombiano que correrá con Ferrari, el histórico equipo del alemán Michael Schumacher