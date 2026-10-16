Alejandro Eder entregó nuevos detalles del atentado que dejó cinco policías heridos en el oriente de Cali: capturado tendría nexos con las disidencias de las Farc

Despliegue policial en Cali tras ataque con granada que dejó cinco heridos - crédito redes sociales/X

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La noche del 15 de octubre de 2026, una granada arrojada contra una patrulla en Cali, Valle del Cauca, dejó a cinco policías heridos mientras realizaban controles preventivos en el oriente de la ciudad. Un hombre de 23 años quedó a disposición de las autoridades judiciales tras una persecución.

La detonación ocurrió en Puente Nuevo, entre los barrios El Vallado, Llano Verde y El Caney, donde los uniformados verificaban antecedentes y realizaban tareas de prevención. Cinco agentes sufrieron lesiones por esquirlas: un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros.

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Una mujer también resultó lesionada de manera preliminar. Los uniformados recibieron atención médica y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para valoración y tratamiento, informó la Policía a La FM.

Las primeras versiones difieren sobre la manera en que fue cometido el ataque. Una plantea que el artefacto fue lanzado desde un puente; otra señala a hombres que se movilizaban en motocicleta.

Alejandro Eder entregó nuevos detalles del atentado que dejó cinco policías heridos en el oriente de Cali - crédito Colprensa

La persecución después de la explosión terminó en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80. Las autoridades buscan establecer si el joven retenido participó en la agresión y si hubo más personas involucradas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ubicó el atentado en el barrio Ciudad Córdoba y afirmó que existe una persona capturada como principal sospechosa, que, según sus declaraciones, estaría vinculado al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

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A propósito, destacó que gracias al trabajo coordinado con la fuerza pública se han logrado frustrar otros atentados con explosivos. “Seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”, advirtió.

“De manera inmediata la policía captura al delincuente, el terrorista que tiró esta granada, quien aparentemente tiene nexos a la Jaime Martínez y esto es el pataleo de estos narcoterroristas porque el apretón que se les está metiendo es duro y lo vamos a seguir apretando, sobre todo con la llegada del gobierno del presidente De la Espriella y esa presión no va a terminar hasta que erradiquemos esa amenaza para los caleños y toda la región”, detalló el mandatario local.

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Alcalde de Cali rechazó nuevo ataque contra la fuerza pública en la ciudad - crédito @alejoeder/X

Por su parte, Gerardo Mendoza, personero de Cali, rechazó la agresión y pidió avanzar en el esclarecimiento. “La Personería de Cali rechaza cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de agentes de policía y la seguridad de la ciudadanía”, expresó en rueda de prensa.

Mendoza pidió a los habitantes atender las recomendaciones de las autoridades y no divulgar información sin verificar. También sostuvo que la protección de la vida y la tranquilidad de los caleños debe ser una prioridad.

El cilindro junto al estadio Pascual Guerrero

En las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en Cali, se observa una pancarta y un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia. Los elementos contienen imágenes y textos alusivos a las disidencias de las Farc - crédito @ColombiaOscura/X

El 13 de octubre de 2026, un cilindro fue hallado en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. El objeto, pintado con los colores de la bandera de Colombia, estaba acompañado por una pancarta atribuida a la estructura Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las Farc.

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La Policía acordonó el sector mientras especialistas revisaban el contenido del cilindro para determinar si representaba un riesgo para quienes transitaban cerca de la unidad deportiva. Las verificaciones concluyeron que no contenía material explosivo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó a través de la red social X que la fuerza pública acudió al lugar desde el reporte del hallazgo y aplicó los procedimientos previstos. La intervención permitió descartar “cualquier tipo de amenaza” para los ciudadanos que circulaban por el área.