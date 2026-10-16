Colombia

Abelardo de la Espriella encaró a Keko, un señalado líder criminal, durante operativos en Barranquilla: “¿Decías que ‘no comías de tigre’? Guapito por teléfono”

El jefe de Estado volvió a estar al frente con los uniformados en la capital del Atlántico en la Operación Blindaje 360, luego de que a finales de septiembre también le advirtió a uno de los detenidos en la Operación Iron, en Cali: “Bienvenido a la patria milagro”

El megaoperativo se desarrolló la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 en la capital del Atlántico contra cinco estructuras criminales: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños - crédito @infopresidencia/X
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El presidente Abelardo de la Espriella volvió a liderar de manera personal un megaoperativo contra estructuras delincuenciales y redes de microtráfico, que además hacen de las suyas por medio del cobro de extorsiones y homicidios.

En este ocasión, y luego de lo que fue la operación Iron en Cali a finales de septiembre de 2024, el jefe de Estado participó en confrontaciones verbales con varios de los detenidos durante la Operación Blindaje 360, realizada en la madrugada del viernes 16 de octubre en Barranquilla.

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En videos divulgados tras el procedimiento, el mandatario cuestionó a los capturados por los delitos que les atribuyen las autoridades y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las estructuras criminales.

crédito @infopresidencia/X
El jefe de Estado compartió el video desde la cuenta de Presidencia vía X - crédito @infopresidencia/X

“Así es que se doma a un bandido”, afirmó De la Espriella en una de las grabaciones de la operación, denominada Blindaje 360: Sin tregua al delito.

El despliegue contó con 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, que realizaron 50 registros y allanamientos en distintos sectores de la capital del Atlántico. Las autoridades dirigieron las acciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

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El presidente encaró a alias Keko por una amenaza en su contra: “Bienvenido a la patria milagro”

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

Uno de los momentos registrados ocurrió con alias Keko, señalado como presunto cabecilla de Los del Freseo. Las autoridades interceptaron una grabación en la que el detenido se refería al jefe de Estado como “el tigre” y decía: “El tigre no tiene nada, que salga y se le echa plomo”.

Frente al capturado, De la Espriella hizo alusión a ese audio y le recriminó los delitos por los que es investigado. “¿Cómo era que decías que ‘no comías de tigre? Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando, robando, extorsionando. ¿Viste esa cara de miedo que tienes? La misma cara de tus víctimas”, le dijo.

Alias Keko respondió que había hecho esas declaraciones “por joder (molestar)” y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.

El presidente cerró el intercambio con otra frase: “Bienvenido a la patria milagro”.

De la Espriella también confrontó a alias Ñoño

El mandatario tuvo otro encuentro con Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño, capturado cerca de las 2:15 de la madrugada. Las autoridades le atribuyen una trayectoria criminal de 13 años y reportaron que registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

“Alias Ñoño, 13 años de trayectoria de vida criminal. Robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la Patria Milagro, ‘Ñoño’. Mira la cara de miedo que tienes, el mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos”, expresó De la Espriella.

El detenido había sido capturado con anterioridad en Barranquilla por su presunta relación con Los Rapaces, una banda señalada de cometer hurtos en varias ciudades de la región Caribe.

El jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño - crédito @infopresidencia/X

En un audio que reveló el mandatario, se escucha a “Ñoño” decir: “Puro miedo, que no sé quej el tigre, que no sé que el gato, qué tigre ni que na’, al que salga se le echa plomo y huele en patio, que ellos no son locos. Eso que la ley, eso nada, dejen esa vaina a un lado, hermano”.

El balance oficial reportó 72 capturas:: 16 por concierto para delinquir, 18 por hurto, 14 por tráfico de estupefacientes, 14 por porte ilegal de armas de fuego, tres por homicidio y siete por otras conductas.

Al informar sobre los resultados, el presidente sostuvo que las organizaciones investigadas serán objeto de nuevas acciones. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”, manifestó.

La Operación Blindaje 360 busca afectar las estructuras y las fuentes de financiación de los grupos criminales investigados, en un contexto marcado por homicidios, extorsiones y hurtos en Barranquilla y su área metropolitana.

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