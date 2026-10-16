Abelardo de la Espriella anunció recortes en subsidios y exenciones tributarias: cuáles se afectarían según expertos

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar las exenciones y los beneficios fiscales en Colombia - crédito Presidencia de la República

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El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño planteó que la revisión de exenciones ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella podría abrir el debate sobre los bienes y servicios que hoy no pagan impuesto al valor agregado (IVA) o tienen una tarifa reducida.

En declaraciones a Blu Radio, Londoño sostuvo que una reforma dirigida a desmontar beneficios fiscales tendrá un margen limitado si deja intacto el IVA. “En IVA hay una cantidad de servicios y bienes que no pagan IVA, eso es una exención”, afirmó.

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El exfuncionario vinculó esa discusión con propuestas que, según dijo, ya se habían puesto sobre la mesa durante las protestas sociales de 2021. A su juicio, el mensaje detrás de una revisión de beneficios apunta a definir qué consumos mantendrán el tratamiento preferencial y cuáles podrían empezar a tributar.

“Al final de cuentas, lo que está diciendo el presidente detrás de ese mensaje es: los colombianos tenemos que pagar IVA por los bienes y servicios que consumimos. ¿Cuáles? Vamos a ver a cuáles les van a imponer el IVA”, señaló Londoño en la entrevista.

El exviceministro Juan Alberto Londoño advirtió que mantener el IVA sin cambios limita el impacto de la reforma tributaria - crédito Sergio Acero/Colprensa

El exviceministro usó dos ejemplos para explicar las distorsiones que, en su opinión, existen en el sistema. Indicó que el atún enlatado está gravado, mientras que el mismo alimento servido en restaurantes de alto costo puede estar excluido del impuesto.

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También cuestionó que algunas presentaciones de café, como las cápsulas, estén por fuera del IVA. “El café de los pods, esos pequeñitos, que son finísimos, no pagan IVA”, afirmó.

La discusión cobra relevancia después de que De la Espriella pidió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, evaluar subsidios, exenciones y beneficios que no cuenten con una justificación económica o social verificable. El mandatario planteó que el Gobierno debe concentrarse en recaudar los impuestos vigentes y revisar los tratamientos preferenciales.

Según el presidente, cada ayuda estatal deberá demostrar que cumple el propósito para el cual fue creada. También anticipó que algunos cambios podrían llegar al Congreso dentro de una ley de rescate fiscal o del Plan Nacional de Desarrollo previsto para el próximo año.

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El IVA concentra la mayor parte del gasto tributario en Colombia

El IVA representó un gasto tributario de 99 billones de pesos durante 2024 según el Marco Fiscal de Mediano Plazo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El IVA representó $99 billones del gasto tributario en 2024, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo citado por Blu Radio. Ese monto reúne los recursos que el Estado deja de percibir por exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales.

Entre los productos excluidos figuran alimentos como carne de res, pescado, huevos y arroz. También tienen tratamientos preferenciales los fertilizantes y los paneles solares. Otros bienes y servicios, entre ellos el café, el azúcar, los licores, las neveras y los planes de medicina prepagada, pagan una tarifa del 5%.

El antecedente más cercano de un debate de este tipo fue la reforma tributaria presentada durante la administración de Iván Duque por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La iniciativa proponía modificaciones al IVA y fue retirada en medio de las protestas de 2021.

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El director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, planteó que una eventual ampliación del IVA debería incluir mecanismos de compensación para los hogares vulnerables, como devoluciones mensuales o esquemas que eviten el cobro sobre productos de la canasta familiar, según le indicó al medio citado.

Sin cambios al IVA, el margen para desmontar beneficios sería menor

Mauricio Salazar planteó mecanismos de compensación para hogares vulnerables en caso de ampliar el cobro del IVA - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El experto en finanzas públicas Germán Machado explicó, en Blu Radio, que una decisión de mantener intacto el IVA reduciría el espacio fiscal disponible para eliminar beneficios. En ese escenario, el ajuste tendría que concentrarse en incentivos para personas naturales o empresas.

“Si uno dice que el IVA no lo toca, las únicas dos posibilidades que le quedan son eliminar beneficios tributarios de personas naturales o de personas jurídicas”, dijo. De acuerdo con sus cálculos, ese margen sería de cerca de 40 billones de pesos, frente a un universo de alrededor de 160 billones si se incluyeran todos los tratamientos tributarios.

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El debate también abarca el impuesto de renta de personas naturales. Distintos analistas han planteado que la carga tributaria recae sobre un grupo reducido de contribuyentes y que podría ampliarse la base de quienes declaran y pagan ese gravamen.

Por el lado del gasto, las alternativas incluyen la revisión de subsidios a los combustibles, energía y gas, así como los mecanismos de focalización del sistema de salud. El Gobierno ha señalado que mantendrá los apoyos para adultos mayores y madres cabeza de familia.

De la Espriella se fijó la meta de recortar $45 del presupuesto en 2027. La viabilidad política de esa propuesta dependerá de las medidas que presente el Ejecutivo y de su trámite en el Congreso de la República.

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