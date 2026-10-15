Colombia

Viviana Marín, la joven del Partido Comunista que generó polémica tras proponer “hacer invivible” a Colombia, reapareció en las marchas contra Abelardo de la Espriella en Bogotá: “Como nos toque”

La vocera juvenil asistió a las movilizaciones contra el mandatario colombiano, reafirmando sus posturas luego del debate generado por su llamado a la resistencia opositora nacional

- crédito Colprensa/Instagram de Viviana Marín
- crédito Colprensa/Instagram de Viviana Marín
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El 14 de octubre de 2026 se llevó a cabo la primera convocatoria a movilizaciones ciudadanas y sindicales en Colombia, jornada en la que participaron sectores de oposición, en la que expresaron su descontento contra algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro reunió a manifestantes en varias zonas del país y tuvo uno de sus puntos principales en Bogotá, donde la lluvia acompañó parte de las concentraciones.

De acuerdo con el balance presentado por el Ejecutivo, más de 60.000 personas asistieron a las movilizaciones en el territorio colombiano, aunque sostuvieron que se trató de “una pequeña minoría” que, en palabras del primer mandatario, tratan de impedir su gestión.

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Entre los asistentes a la manifestación pública, se destacó Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) y exasesora en el Concejo de Bogotá, reconocida por unas polémicas declaraciones frente al actual gobierno colombiano.

Pese a la lluvia en Bogotá, la activista acudió puntualmente a la convocatoria realizada en la capital de la república y reiteró su compromiso de que saldrá a las calles para expresar su inconformidad con el jefe de Estado.

“Como nos toque”, fue el escueto mensaje difundido en una de sus historias de la red social Instagram. También compartió una publicación en la plataforma digital tras la movilización, en la que exaltó a la clase obrera colombiana y se le notó alegre ante la masiva convocatoria en Bogotá.

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“Nuestra patria es la clase obrera”, publicó Viviana Marín en su cuenta después de la jornada de marchas.

Quién es Viviana Marín

Viviana Marín Carmona es una dirigente juvenil de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) que adquirió notoriedad nacional después de la circulación de un video en el que llamó a mantener la movilización callejera ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En esa intervención, difundida a finales de junio de 2026, realizada durante un encuentro de juventudes, dijo que a su movimiento le esperaba “calle” e invitó a sus seguidores a prepararse para protestar.

La frase que desató la mayor controversia fue: “Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”. En el mismo discurso, agregó que debían decirle a la derecha que eran “una plaga” que saldría a las calles. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y arengas de quienes estaban presentes.

Las declaraciones se viralizaron y generaron críticas de dirigentes políticos, en particular de sectores del Centro Democrático y del oficialismo. El partido afirmó en X que plantear como objetivo “hacer invivible este país” es “inaceptable y antagónico a la convivencia que Colombia necesita”.

La colectividad señaló que la oposición es un derecho fundamental, pero sostuvo que debe ejercerse dentro del respeto a la voluntad popular y al Estado de Derecho. Además, pidió a las autoridades mantenerse atentas frente a discursos que puedan profundizar la polarización o derivar en hechos de violencia.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid también cuestionó el discurso de Marín en redes sociales. Al citar la expresión “hacer invivible este país”, criticó lo que describió como “el odio de la izquierda con los jóvenes” y afirmó que los mensajes de confrontación afectan el debate público.

El episodio sumó reacciones de otras figuras políticas, entre ellas la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien difundió la frase en la que Marín se refirió a la derecha y al término “plaga”. La discusión se centró en los límites del lenguaje político y las protestas tras las elecciones presidenciales.

La controversia se extendió hasta fuera de Colombia. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, informó el 25 de agosto de 2026 que el Departamento de Estado revocó la visa de Marín. El funcionario relacionó la decisión con el llamado de la activista a movilizarse tras la elección de De la Espriella.

“Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”, escribió Landau en X.

El funcionario añadió que Marín había exhortado públicamente a salir a las calles para hacer el país “inhabitable” bajo el nuevo Gobierno y precisó que el Departamento de Estado había revocado su documento de ingreso. La dirigente fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por presunta instigación a delinquir.

Ante el escándalo, la Juventud Comunista de Colombia y Viviana Marín defendieron posteriormente que el mensaje se refería a una oposición pacífica y democrática y que había sido difundido fuera de contexto. Integrantes de su movimiento explicaron que el uso de la palabra “plaga” era irónico y aludía a expresiones despectivas que, según ellos, han empleado sectores de derecha contra militantes de izquierda.

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