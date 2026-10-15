Se duplicó la llegada de buques con combustible al puerto de Tumaco

Con un total de 91.428 barriles de combustible provenientes de la planta de Reficar en Cartagena - crédito Puerto de Tumaco

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El puerto de Tumaco recibió al tanquero Alfred N, de bandera de las Islas Marshall, el cual transportó un total de 91.428 barriles de combustible compuestos por gasolina y diésel destinados al abastecimiento del departamento de Nariño. Con esta operación logística, la frecuencia de arribo de buques al terminal marítimo se duplica, ya que la embarcación se incorpora al buque Willard para operar de manera conjunta en la misma ruta de suministro.

Esta incorporación de la nueva nave ofrece garantías operativas en el proceso de transición entre las empresas mayoristas Petrodecol y Kamca Energy. Esta última asumirá próximamente un rol protagónico dentro del Plan de Abastecimiento para el suroccidente colombiano, un esquema que cuenta con la participación continua de Primax para garantizar el cumplimiento del suministro de hidrocarburos en Nariño.

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El puerto de Tumaco duplicó la frecuencia de arribo de buques tanqueros con la llegada del Alfred N - crédito Puerto de Tumaco

En cuanto al origen de los insumos, el abastecimiento de gasolina y diésel se realiza mediante cabotaje nacional desde la planta de Reficar, ubicada en Cartagena, operada por Ecopetrol. Esta modalidad logística constituye un hito reciente para la distribución regional. Cabe destacar que el Alfred N es un buque gemelo del Willard, nave que ha realizado numerosas operaciones con la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port. La presencia de ambos buques en la ruta asegura una mayor frecuencia mensual de llegada y consolida la seguridad energética en el Pacífico colombiano.

Por su parte, el capitán de Fragata Julián Alejandro Salgado, capitán de Puerto de Tumaco, entregó detalles sobre la supervisión de la maniobra. La autoridad marítima acompañó el ingreso, el arribo seguro y la transferencia de los hidrocarburos transportados a bordo del Alfred N. Según el reporte oficial, la operación se desarrolló sin incidentes y cumplió con las normativas internacionales de seguridad marítima y prevención de la contaminación marina.

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Esta operación respalda el abastecimiento continuo para el departamento de Nariño y la transición de las empresas mayoristas en la región - crédito Puerto de Tumaco

El detalle discriminado de la carga movilizada por la embarcación comprende aproximadamente 47.000 barriles de gasolina y 45.000 barriles de diésel, que suman un volumen exacto de 91.428 barriles de combustible. Desde la Dirección General Marítima se indicó que este primer arribo bajo las operaciones de la mayorista Kamca representa un avance relevante para fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio en la región.