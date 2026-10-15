Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

Investigan muerte de colombiano encontrado dentro de un carro en Estados Unidos - crédito Visuales IA - Táchira Noticias

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Las autoridades de San José, en California, investigan la muerte de Rogelio Patiño de la Cruz, ciudadano colombiano oriundo de Cúcuta, cuyo cuerpo apareció el miércoles 14 de octubre de 2026 dentro de un automóvil estacionado en esa ciudad estadounidense.

El hallazgo generó consternación entre la comunidad de Norte de Santander, región de origen del hombre. Según el reporte preliminar difundido por agentes locales, el cadáver permanecía en el asiento posterior de un Toyota Prius.

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Unidades policiales acudieron al lugar para iniciar el procedimiento de extracción del cuerpo, tras recibir el aviso correspondiente.

Las causas del deceso permanecen bajo investigación

Los organismos forenses estadounidenses no han determinado hasta el momento el origen de la muerte. Los investigadores trabajan bajo hermetismo mientras establecen si el fallecimiento obedeció a causas naturales o si existió algún tipo de violencia asociada.

No se han revelado detalles adicionales sobre el estado del cuerpo ni sobre el tiempo transcurrido desde el deceso.

Autoridades de California buscan familiares de cucuteño hallado sin vida - crédito Alarma Noticias/Facebook

El proceso se mantiene abierto mientras las autoridades locales recopilan evidencia y adelantan las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. El caso continúa bajo reserva judicial, sin que se haya definido una línea oficial de investigación.

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La identidad del hombre quedó confirmada por registros comerciales

De acuerdo con información recabada por el medio regional Cúcuta Noticias, Patiño estuvo vinculado durante 2022 al sector de la zapatería en la capital fronteriza.

Registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta confirman esa actividad económica y certifican que el hombre contaba con un pasaporte expedido en Norte de Santander, departamento colombiano ubicado en la frontera con Venezuela.

Esa documentación permitió a las autoridades establecer el vínculo del fallecido con el territorio colombiano, aunque hasta el momento no se ha logrado contactar a sus familiares para informarles sobre el hallazgo.

Continúa la búsqueda de parientes del fallecido

Las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para ubicar a allegados del hombre que permitan iniciar los trámites legales correspondientes.

Comerciante de Cúcuta apareció muerto dentro de un Toyota Prius en California - crédito Visuales IA - Cúcuta Online/Facebook

La identificación plena de parientes resulta indispensable para avanzar en el proceso de repatriación del cuerpo, procedimiento que requiere la intervención de autoridades consulares colombianas en Estados Unidos.

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Mientras se adelantan las gestiones diplomáticas, el expediente del caso permanece abierto en las agencias judiciales de San José, que continuarán las pesquisas en coordinación con las instancias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Investigan muerte de dos menores colombianos y su padre en una vivienda del norte de California

Las autoridades del condado de Mendocino, en el norte de California, investigan la muerte de un niño de 7 años, una adolescente de 14 y un hombre de 44, hallados sin vida en una residencia ubicada en 6800 Old River Road, al sureste de Ukiah y cerca de Talmage. La hipótesis preliminar apunta a que el adulto habría matado a los dos menores antes de quitarse la vida.

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La familia, oriunda del Tolima, había vivido en Alvarado e Ibagué antes de emigrar a Estados Unidos. Se instalaron en Ukiah hace cerca de tres años. La madre y la hija mayor, de 23 años, sobrevivieron al hecho y permanecen hospitalizadas.

Según el portal Mendolocal.news, el aviso inicial llegó a las 9:53 a. m. del viernes 9 de octubre de 2026, cuando se solicitó verificar el bienestar de los ocupantes de la vivienda.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos detiene a un hombre de California que llevaba una guillotina de madera en la parte trasera de su camioneta. (U.S. Capitol Police)

Minutos después se pidió apoyo paramédico ante reportes de menores con heridas sangrantes. Posteriormente, otra persona informó sobre la muerte de un hombre dentro del inmueble.

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El sheriff del condado, Matt Kendall, pidió reserva sobre la identidad de los fallecidos. “Por el momento, no revelaremos nombres, edades ni ningún otro dato que permita identificar a los fallecidos”, declaró a The Press Democrat. El funcionario descartó el uso de armas de fuego y aseguró que no existen sospechosos prófugos.

El capitán Quincy Cromer calificó el caso como “un doble homicidio y suicidio perpetrado por el hombre adulto”, aunque reconoció desconocer el móvil. La Oficina del Sheriff continúa recolectando pruebas y entrevistando a personas cercanas a la familia.

El padre trabajaba en una vinícola y en construcción, mientras la madre laboraba en Santa Rosa, a 98 kilómetros al sur de Ukiah. La pareja atravesaba una separación reciente.

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