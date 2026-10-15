Mafe Carrascal se defendió de quienes la señalaron de “instrumentalizar” a una menor durante las marchas del 14 de octubre: “Jamás la incité”

Mafe Carrascal se defendió tras señalamientos por presunta instrumentalización de una menor de edad - crédito Colprensa - captura @red.de.noticias.d/TikTok

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La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, emitió un pronunciamiento sobre la cuestionada aparición de una menor de edad en la tarima en la que estaba participando la congresista durante las movilizaciones del 14 de octubre de 2026, en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Luego de que el país político, líderes de opinión y usuarios de redes sociales criticaron y pusieran ‘el grito en el cielo’ por lo que consideran una instrumentalización con fines políticos de la pequeña —que, luego de que Carrascal le pasó el micrófono, dijo “Abelardo, gonorrea (sic)”—, la congresista del Pacto Histórico decidió defenderse para asegurar que, en su concepto, no indujo a una niña a pronunciar una arenga ofensiva.

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De hecho, en un primer pronunciamiento, atribuyó a una edición manipulada la versión que circuló en redes sociales sobre el episodio.

“Por supuesto que sería incapaz de pedirle a una niña, que además no es mi hija, que diga algo que ella no quiere y que su padre y/o madre no autorizan. Estuve toda la mañana ocupada en plenaria de presupuesto y atendiendo otros compromisos. En minutos tendrán mi versión. Advierto que están manipulando el video con IA”, escribió en su cuenta de X.

Minutos después, publicó un comunicado en el que afirmó que la menor tomó el micrófono en forma espontánea, con autorización de sus padres.

Este fue el primer mensaje de Mafe Carrascal, tras el episodio con una menor de edad - crédito @MafeCarrascal/X

Mafe Carrascal dice que desconocía lo que dijo la menor

Según la representante, la niña no es de su familia y tampoco la conocía antes de la movilización. Además, sostuvo que le entregó el micrófono luego de que la menor lo solicitara, con la autorización expresa de su madre y su padre.

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“Las niñas y los niños tienen derecho a ser escuchados”, señaló la legisladora. También indicó que preguntó a la menor si estaba preparada antes de intervenir, y negó haberle sugerido alguna expresión ofensiva.

“No podemos restarle valor a su voz ni convertir su participación en un motivo de persecución política. Le pregunté al oído si estaba lista. Jamás la incité a decir ninguna grosería, fue una ocurrencia de la niña; de hecho, lo que dijo me tomó por sorpresa, una arenga que se estaba repitiendo toda la tarde en la Plaza de Bolívar”, dijo.

En esa versión, incluyó que después de la primera intervención le dijo a la menor “Palestina libre”: “Luego, lo que sí le dije, y lo volvería a hacer, fue ‘Palestina libre’, ya que la niña estaba envuelta en una bandera palestina”, agregó la representante.

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La congresista del Pacto Histórico, que actualmente es una de las representantes de la oposición, también denunció que el video fue editado para dar a entender que ella le dijo la consigna al oído.

Mensaje de Mafe Carrascal tras protestas del 14 de octubre de 2026 - crédito @MafeCarrascal/X

Antes de entregar el micrófono a la niña, Mafe Carrascal emitió la frase “Las niñas no se borran”, como crítica al congelamiento proyectado del presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a la decisión que atribuye a esa entidad de no utilizar la palabra “niñas” en sus comunicaciones institucionales. Tras las palabras de la menor, la congresista soltó la risa y con señas aseguró que ella no fue la que le pidió decir eso.

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La representante a la Cámara cuestionó, además, la difusión de imágenes que permitirían identificar a la menor y a su familia. “La imagen de una menor no puede convertirse en un instrumento de ataque”, sostuvo en el documento.

Comunicado completo de Mafe Carrascal sobre la menor que insultó al presidente cuando ella le pasó el micrófono - crédito @MafeCarrascal/X

De hecho, en su primera publicación escribió: “También rechazamos que se utilice a una niña como instrumento de ataques políticos por expresar sus opiniones en la Plaza de Bolívar. Los derechos de la infancia se defienden siempre, no selectivamente. Al presidente @DELAESPRIELLAE y al alcalde @CarlosFGalan les exigimos respuestas y garantías para proteger la vida y la integridad de quienes ejercen su derecho a movilizarse. La autoridad está para proteger al pueblo, no para silenciarlo (sic)”.

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Mafe Carrascal aseguró que no indujo a la menor a decir una grosería - crédito @MafeCarrascal/X

En el documento, la representante pidió que la protección de la infancia abarque asuntos como la alimentación, la salud, la educación, la prevención de la violencia sexual, el reclutamiento por grupos armados y la atención a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

“Si de verdad nos preocupa la infancia, esa preocupación debe ser coherente, permanente y universal. No puede aparecer únicamente cuando una niña se convierte en argumento para atacar a alguien. No todo vale en la confrontación política: la imagen de una menor no puede convertirse en un instrumento de ataque, y su derecho a expresarse debe respetarse”, les dijo a sus detractores.

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