Colombia

La primera dama, Ana Lucía Pineda, respondió a cuestionamientos por donaciones al Fondo Milagro para los afectados por el sismo: “Tengo mi rendición de cuentas”

Pineda defendió la gestión de la fundación frente a las críticas sobre el manejo de los aportes y explicó por qué los recursos aún no se destinan a obras habitacionales. También habló de su participación en la Semana de la Moda de París

na Lucía Pineda aseguró que cuenta con los soportes financieros para explicar el manejo de los aportes recibidos por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’ - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP
na Lucía Pineda aseguró que cuenta con los soportes financieros para explicar el manejo de los aportes recibidos por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’ - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP
Guardar

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, aseguró que publicará información sobre los recursos recibidos por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada para apoyar a las poblaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Durante una entrevista con el Canal Telecaribe, rechazó los señalamientos sobre el manejo de las donaciones y anunció que la rendición de cuentas estará disponible en la página web de la fundación.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña”, afirmó Pineda, al insistir en que cuenta con los soportes necesarios para explicar el destino de los aportes recibidos. La mujer sostuvo que su gestión se desarrolla conforme a las disposiciones legales.

PUBLICIDAD

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas mantiene su registro activo en el Régimen Tributario Especial - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas
Los recursos recaudados por la campaña están destinados a la segunda fase del proyecto, enfocada en reconstruir las casas destruidas por el terremoto del 10 de agosto- crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La primera dama se refirió a las críticas que recibió por la administración de los recursos destinados a las familias damnificadas. En su intervención, defendió su actuación y manifestó que los cuestionamientos no cambiarán la percepción que tiene de su labor ni el reconocimiento que recibe de sus hijos.

“Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, expresó durante el espacio televisivo.

Reconstrucción de viviendas, el destino previsto para las donaciones

Pineda explicó que la campaña contemplaba distintas etapas y que, por decisión propia, optaron por no utilizar los recursos recaudados hasta avanzar hacia la segunda fase, enfocada en reconstruir las viviendas que quedaron destruidas por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto.

PUBLICIDAD

La primera dama sostuvo que el propósito es entregar soluciones habitacionales duraderas a quienes perdieron sus hogares. Según indicó, la reconstrucción requiere planeación y garantías para las familias, por lo que no puede ejecutarse de manera apresurada. “Tomé la iniciativa de reconstruir y devolverles a los damnificados una casa que sea duradera para las familias que lo perdieron todo”, señaló.

En esa misma línea, explicó que levantar nuevas viviendas exige cumplir procedimientos y disposiciones legales. Para Pineda, el proceso no consiste únicamente en reemplazar las estructuras afectadas, sino en asegurar que las obras se realicen con las condiciones necesarias para responder a las necesidades de los damnificados. “Esto no significa ver que una casa se cayó y poner una nueva (...) se trabaja bajo la ley”, aclaró en la entrevista.

La administración busca materiales para reparar viviendas afectadas y convocó a los colombianos a visitar el municipio caldense, donde el terremoto dejó daños en hogares, comercios y escuelas - crédito suministrada a Infobae
La primera dama explicó que la reconstrucción de las viviendas para los damnificados requiere cumplir procedimientos legales y ofrecer garantías a las familias que perdieron sus hogares - crédito suministrada a Infobae

La primera dama reiteró que se realizará una reunión para avanzar en la presentación de los datos financieros y que, en los próximos días, los ciudadanos podrán consultar la información en el sitio web oficial de la fundación.

La publicación, afirmó, permitirá conocer los detalles relacionados con las donaciones recibidas para atender a las comunidades afectadas. “Aquí nuestro compromiso es social y absolutamente con toda la transparencia el caso”, sostuvo.

Pineda también respondió por su viaje a París

Durante la misma entrevista, Ana Lucía Pineda se refirió a los cuestionamientos por su participación en la Semana de la Moda de París y aseguró que pagó el viaje con recursos propios. Además, negó que se hubieran utilizado fondos públicos para cubrir los tiquetes, el alojamiento o la alimentación de quienes integraron la delegación colombiana.

La primera dama destacó la iniciativa ‘Territorios Vivos’, que permitió llevar a más de 40 artesanos del país a la capital francesa para presentar sus productos y compartir sus conocimientos. La plataforma, liderada por Asodamas de Colombia, buscaba dar visibilidad internacional a las artesanías, los saberes ancestrales y el liderazgo femenino de distintas regiones.

Pineda defendió su participación en la Semana de la Moda de París y aseguró que pagó con dinero propio sus gastos de viaje, mientras empresas privadas respaldaron la iniciativa para llevar a más de 40 artesanos colombianos a Francia - crédito albaniarosarioofficial/Instagram
Pineda defendió su participación en la Semana de la Moda de París y aseguró que pagó con dinero propio sus gastos de viaje, mientras empresas privadas respaldaron la iniciativa para llevar a más de 40 artesanos colombianos a Francia - crédito albaniarosarioofficial/Instagram

“Ha habido señalamiento y todo, pero yo me quedo con el propósito que llevamos a París y con la representación de Colombia en el marco de la Semana de la Moda. ‘Territorios Vivos’ fue una pasarela muy especial donde llevamos el talento colombiano, hice un compromiso con Asodamas, que es la asociación de primeras damas, para que con la ayuda de la empresa privada pudiéramos llevar y patrocinar a más de 40 artesanos a que llegaran a París y mostraran su talento e intercambiaran saberes”, señaló.

Pineda insistió en que tanto ella como el equipo que la acompañó asumieron sus gastos personales y que el respaldo de empresas privadas permitió financiar la participación de los artesanos. “Yo pagué mi viaje a París con recursos propios, tengo que volver a decirlo porque no ven lo bueno, sino lo malo, qué lástima pero tengo cómo explicarlo. El equipo que me acompañó también pagó su viaje. No utilizamos recursos del Estado ni del Gobierno en lo absoluto para ir a París y llevar a los artesanos que representaron a Colombia”, concluyó.

Temas Relacionados

Ana Lucía PinedaManejo donacionesTerremoto en ColombiaViaje Ana Lucía PinedaSemana de la Moda de ParísGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella se emocionó tras conocer el alta médica de Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para acceder a cirugía: “No hay alegría más grande”

El jefe de Estado dedicó un mensaje al niño oriundo de Cúcuta. El menor permaneció hospitalizado durante 45 días en la Fundación Cardiovascular de Colombia

De la Espriella se emocionó tras conocer el alta médica de Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para acceder a cirugía: “No hay alegría más grande”

La Filarmónica de Bogotá y la Ópera de Colombia se toman el Parque de la 93 este sábado

Puccini, Verdi y Bizet, entro otros compositores clásicos, además de un bloque sorpresa de música latinoamericana, sonarán este sábado a cielo abierto con entrada libre para todos los públicos

La Filarmónica de Bogotá y la Ópera de Colombia se toman el Parque de la 93 este sábado

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Pagos en efectivo para comprar apartamentos, carros y lotes tendrían restricción en un proyecto que evalúa el Gobierno De la Espriella: Asobancaria apoya evaluarla

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, presentará el Estatuto Antiterrorista, cuya discusión en el Congreso de la República definirá montos, excepciones y mecanismos financieros para adquirir bienes e inmuebles

Pagos en efectivo para comprar apartamentos, carros y lotes tendrían restricción en un proyecto que evalúa el Gobierno De la Espriella: Asobancaria apoya evaluarla

Operativo contra disidencias en Nariño dejó dos menores recuperados y la incautación de un arsenal de guerra

La acción conjunta en zona rural de El Alto permitió el sometimiento voluntario de dos jóvenes de 19 años que dieron a conocer su intención de abandonar la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas

Operativo contra disidencias en Nariño dejó dos menores recuperados y la incautación de un arsenal de guerra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Carlos Andrés Gómez se pronunció tras su expulsión ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana y ofreció disculpas: “Reconozco mi error”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: titulares para el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II: empató ante Deportivo Pereira y Muriel erró el penal decisivo