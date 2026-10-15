La primera dama, Ana Lucía Pineda, respondió a cuestionamientos por donaciones al Fondo Milagro para los afectados por el sismo: “Tengo mi rendición de cuentas”

na Lucía Pineda aseguró que cuenta con los soportes financieros para explicar el manejo de los aportes recibidos por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’ - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP

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La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, aseguró que publicará información sobre los recursos recibidos por la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, creada para apoyar a las poblaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Durante una entrevista con el Canal Telecaribe, rechazó los señalamientos sobre el manejo de las donaciones y anunció que la rendición de cuentas estará disponible en la página web de la fundación.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña”, afirmó Pineda, al insistir en que cuenta con los soportes necesarios para explicar el destino de los aportes recibidos. La mujer sostuvo que su gestión se desarrolla conforme a las disposiciones legales.

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Los recursos recaudados por la campaña están destinados a la segunda fase del proyecto, enfocada en reconstruir las casas destruidas por el terremoto del 10 de agosto- crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La primera dama se refirió a las críticas que recibió por la administración de los recursos destinados a las familias damnificadas. En su intervención, defendió su actuación y manifestó que los cuestionamientos no cambiarán la percepción que tiene de su labor ni el reconocimiento que recibe de sus hijos.

“Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, expresó durante el espacio televisivo.

Reconstrucción de viviendas, el destino previsto para las donaciones

Pineda explicó que la campaña contemplaba distintas etapas y que, por decisión propia, optaron por no utilizar los recursos recaudados hasta avanzar hacia la segunda fase, enfocada en reconstruir las viviendas que quedaron destruidas por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto.

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La primera dama sostuvo que el propósito es entregar soluciones habitacionales duraderas a quienes perdieron sus hogares. Según indicó, la reconstrucción requiere planeación y garantías para las familias, por lo que no puede ejecutarse de manera apresurada. “Tomé la iniciativa de reconstruir y devolverles a los damnificados una casa que sea duradera para las familias que lo perdieron todo”, señaló.

En esa misma línea, explicó que levantar nuevas viviendas exige cumplir procedimientos y disposiciones legales. Para Pineda, el proceso no consiste únicamente en reemplazar las estructuras afectadas, sino en asegurar que las obras se realicen con las condiciones necesarias para responder a las necesidades de los damnificados. “Esto no significa ver que una casa se cayó y poner una nueva (...) se trabaja bajo la ley”, aclaró en la entrevista.

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La primera dama explicó que la reconstrucción de las viviendas para los damnificados requiere cumplir procedimientos legales y ofrecer garantías a las familias que perdieron sus hogares - crédito suministrada a Infobae

La primera dama reiteró que se realizará una reunión para avanzar en la presentación de los datos financieros y que, en los próximos días, los ciudadanos podrán consultar la información en el sitio web oficial de la fundación.

La publicación, afirmó, permitirá conocer los detalles relacionados con las donaciones recibidas para atender a las comunidades afectadas. “Aquí nuestro compromiso es social y absolutamente con toda la transparencia el caso”, sostuvo.

Pineda también respondió por su viaje a París

Durante la misma entrevista, Ana Lucía Pineda se refirió a los cuestionamientos por su participación en la Semana de la Moda de París y aseguró que pagó el viaje con recursos propios. Además, negó que se hubieran utilizado fondos públicos para cubrir los tiquetes, el alojamiento o la alimentación de quienes integraron la delegación colombiana.

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La primera dama destacó la iniciativa ‘Territorios Vivos’, que permitió llevar a más de 40 artesanos del país a la capital francesa para presentar sus productos y compartir sus conocimientos. La plataforma, liderada por Asodamas de Colombia, buscaba dar visibilidad internacional a las artesanías, los saberes ancestrales y el liderazgo femenino de distintas regiones.

Pineda defendió su participación en la Semana de la Moda de París y aseguró que pagó con dinero propio sus gastos de viaje, mientras empresas privadas respaldaron la iniciativa para llevar a más de 40 artesanos colombianos a Francia - crédito albaniarosarioofficial/Instagram

“Ha habido señalamiento y todo, pero yo me quedo con el propósito que llevamos a París y con la representación de Colombia en el marco de la Semana de la Moda. ‘Territorios Vivos’ fue una pasarela muy especial donde llevamos el talento colombiano, hice un compromiso con Asodamas, que es la asociación de primeras damas, para que con la ayuda de la empresa privada pudiéramos llevar y patrocinar a más de 40 artesanos a que llegaran a París y mostraran su talento e intercambiaran saberes”, señaló.

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Pineda insistió en que tanto ella como el equipo que la acompañó asumieron sus gastos personales y que el respaldo de empresas privadas permitió financiar la participación de los artesanos. “Yo pagué mi viaje a París con recursos propios, tengo que volver a decirlo porque no ven lo bueno, sino lo malo, qué lástima pero tengo cómo explicarlo. El equipo que me acompañó también pagó su viaje. No utilizamos recursos del Estado ni del Gobierno en lo absoluto para ir a París y llevar a los artesanos que representaron a Colombia”, concluyó.