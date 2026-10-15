Colombia

Juez habría dejado en libertad a Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

La captura sucedió 24 horas antes de que el señalado saliera libre. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la decisión judicial

El hombre recorrió más de 100 kilómetros tras darse a la fuga, tras cometer presunto abuso sexual - crédito @AndresJRendon/X
El hombre recorrió más de 100 kilómetros tras darse a la fuga, tras cometer presunto abuso sexual - crédito @AndresJRendon/X
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que Wilber Alonso García Muñoz, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión, habría quedado en libertad por decisión judicial.

El mandatario departamental compartió la actualización en sus redes sociales, luego de que el miércoles 14 de octubre de 2026 se reportara la captura del señalado. “¡Inaceptable! Un juez dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz”, escribió Rendón.

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El mandatario departamental pidió a la Fiscalía General de la Nación que revisara lo ocurrido en el proceso y advirtió: “La justicia no puede fallarles a las víctimas. La Fiscalía debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune”.

El gobernador de Antioquia criticó la decisión judicial que habría dejado en libertad a alias Wilber - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia criticó la decisión judicial que habría dejado en libertad a alias Wilber - crédito @AndresJRendonC/X

El sospechoso fue detenido tras recorrer 131 kilómetros

En cuanto a la previa captura, García Muñoz, conocido como alias Wilber, había sido capturado por la Policía en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, tras ser señalado como presunto responsable de la agresión contra la adulta mayor.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades sobre el caso, el hombre, de 47 años, habría salido de La Unión después de los hechos y recorrió cerca de 131 kilómetros con el propósito de evadir a las autoridades.

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Las labores de rastreo permitieron ubicarlo luego de un seguimiento apoyado en el sistema de cámaras de seguridad del municipio.

La captura se produjo a las 6:15 a. m. en un operativo conjunto de la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de La Unión y la Gobernación de Antioquia. El detenido quedó entonces a disposición de las autoridades judiciales.

Por su parte, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, explicó que el sistema de videovigilancia resultó determinante para avanzar en la investigación e identificar el vehículo en el que la víctima habría sido trasladada.

“La señora iba como para donde un familiar, una ruta que normalmente hacía, y el hombre le dice que la lleva con mucho gusto. Ahí fue el suceso”, afirmó la mandataria local al referirse al relato que conocieron las autoridades.

Valencia indicó que la administración municipal ya tenía información sobre los movimientos del sospechoso y sobre su traslado hacia el norte del departamento. También señaló que el caso generó preocupación entre los habitantes de La Unión.

Las autoridades afirmaron que los protocolos se activaron desde el momento cero de la denuncia de violencia sexual contra la ciudadana adulta mayor - crédito Alcaldía de La Unión/Facebook

La denuncia por el presunto abuso sexual fue presentada tras un hecho ocurrido el 27 de septiembre en la vereda La Quiebra, en La Unión. La alcaldesa Carmen Judith Valencia aseguró que la administración activó el Código Fucsia y las rutas institucionales desde que conoció el caso.

Desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisión están trabajando para esclarecer el hecho”, afirmó.

La víctima recibió atención médica y psicológica en el Hospital San Roque. El gerente de la institución, Humberto Bernal, indicó que el centro asistencial realizó el reconocimiento médico-legal solicitado por la Fiscalía General de la Nación.

El secretario de Gobierno de La Unión, Diego Esteban Patiño, explicó que la reserva inicial sobre el caso buscó evitar la revictimización de la mujer y proteger la investigación judicial. El Movimiento de Mujeres de La Unión reclamó, por su parte, información sobre las medidas de acompañamiento para la víctima y su familia.

El Movimiento de Mujeres de La Unión exigió claridad sobre las medidas institucionales y acompañamiento para la víctima - crédito
El Movimiento de Mujeres de La Unión exigió claridad sobre las medidas institucionales y acompañamiento para la víctima - crédito (Movimiento de Mujeres de La Unión/Facebook)

Debido a las demoras en divulgar este caso ante el público, grupos feministas como el Movimiento de Mujeres de La Unión criticó “el silencio institucional” y sostuvo que pedir información sobre las rutas de atención no implica divulgar la identidad de la víctima.

“Exigir un pronunciamiento público de rechazo frente a estos hechos y claridad sobre la activación de las rutas de atención no implica revelar la identidad de la víctima ni vulnerar la confidencialidad del proceso legal”, afirmó la organización.

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