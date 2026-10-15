Colombia

Hijo de Jorge Barón denunció agresiones durante las protestas del 14 de octubre en Bogotá: “Me escupieron en la cara”

El joven aseguró que manifestantes lo rodearon y arrojaron objetos en inmediaciones del Congreso, mientras que los asistentes lo señalaron de provocar un altercado en la plaza de Bolívar

El joven afirmó que varios asistentes lo rodearon en la Plaza de Bolívar, cerca del Congreso, y que lanzaron latas y botellas contra él y las personas que lo acompañaban - crédito @JorgeEBaron / X

Guardar

Jorge Barón Jr. denunció que fue acorralado y atacado durante las protestas del 14 de octubre de 2026 en Bogotá, mientras algunos asistentes lo acusaron de haber llegado al lugar para supuestamente provocar a la multitud. El incidente ocurrió en la plaza de Bolívar, cerca del Congreso de la República.

El hijo del reconocido presentador Jorge Barón publicó una grabación en la que afirmó que un grupo de manifestantes lo rodeó junto a las personas que lo acompañaban.

PUBLICIDAD

La jornada de movilizaciones dejó además denuncias de intimidaciones contra periodistas y equipos de comunicación que cubrían las concentraciones en el centro de la capital colombiana.

Videos mostraron acusaciones cruzadas en la plaza de Bolívar

Las imágenes difundidas durante la jornada muestran un intercambio verbal entre Barón Jr., un periodista que cubría la movilización, y varias personas que le exigían que abandonara la zona.

Las grabaciones difundidas muestran un intercambio verbal con un reportero de Tercer Canal y asistentes que le exigían retirarse, pero no permiten establecer cómo comenzó el episodio ni verificar esos señalamientos - crédito @Tercer_Canal / X

En una de las grabaciones, el reportero de Tercer Canal afirmó que el joven había llegado al lugar con la presunta intención de generar reacciones entre los asistentes. “Acá están echando a Jorge Barón Jr. de la movilización. Vino acá a provocar a la gente”, dijo mientras registraba el momento.

PUBLICIDAD

El comunicador también sostuvo que Barón Jr. habría roto banderas del M-19, un señalamiento que fue repetido por algunos manifestantes presentes en la plaza de Bolívar. Las acusaciones circularon en medio de reclamos, gritos y el pedido de que se retirara de la concentración.

Barón Jr. rechazó esa versión frente a las cámaras. “Yo no estaba provocando a nadie, me escupieron la cara, viejo”, respondió durante la discusión. También negó haber dañado los elementos mencionados por quienes lo increparon.

Hasta el momento, las grabaciones conocidas documentan el cruce verbal y las versiones contrapuestas de las partes, pero no establecen de forma concluyente cómo comenzó el episodio ni permiten confirmar las acusaciones sobre la presunta ruptura de banderas.

El hijo del reconocido presentador negó las acusaciones y afirmó que le arrojaron objetos durante el recorrido - crédito @JorgeEBaron / X
El hijo del reconocido presentador negó las acusaciones y afirmó que le arrojaron objetos durante el recorrido - crédito @JorgeEBaron / X

El joven aseguró en sus redes sociales que la situación escaló cuando fue rodeado por un grupo de personas. De acuerdo con su relato, tanto él como sus acompañantes enfrentaron acciones de intimidación durante el recorrido de las movilizaciones.

“Nos arrojaron latas y botellas”, afirmó Jorge Barón Jr. en uno de los videos posteriores al incidente.

El llamado previo a respaldar a la Policía Nacional

El martes 13 de octubre, Barón Jr. escribió en su cuenta de X que las manifestaciones debían desarrollarse sin agresiones. En su publicación pidió respaldo para la Policía Nacional ante eventuales hechos de violencia.

Mañana debemos apoyar a nuestra Policía Nacional. No podemos permitir que se desarrollen protestas con violencia y ataques a la ciudadanía. El derecho fundamental a la protesta, según la jurisprudencia, debe ser siempre pacífico”, señaló.

Ese pronunciamiento volvió a circular después del incidente en la Plaza de Bolívar. Algunos usuarios relacionaron el mensaje con la presencia del joven en las movilizaciones del 14 de octubre, aunque Barón Jr. insistió en que no acudió al sitio para confrontar a los asistentes.

El episodio ocurrió durante una jornada en la que entraron en vigencia nuevas reglas para la actuación de las autoridades en las manifestaciones públicas en Colombia. El decreto busca actualizar los protocolos sobre el uso de la fuerza y la protección del derecho a la protesta pacífica.

Barón Jr. solicitó respaldo para la Policía Nacional en una publicación previa a la jornada de marchas - crédito @JorgeEBaron / X
Barón Jr. solicitó respaldo para la Policía Nacional en una publicación previa a la jornada de marchas - crédito @JorgeEBaron / X

Periodistas denunciaron agresiones cerca del Congreso

La tensión no se limitó al altercado con Barón Jr. En las inmediaciones del Congreso de la República también se conocieron denuncias de agresiones e intimidaciones contra comunicadores que realizaban el cubrimiento de las protestas.

Según las denuncias difundidas durante la jornada, el director de Focas News, Daniel Jiménez, fue rodeado por un grupo de manifestantes junto a Jorge Barón Jr. y Alejandro Quintero. Por su parte, los periodistas Ángel Barreto y Jacobo Torres denunciaron agresiones físicas, insultos, escupitajos y el lanzamiento de latas de cerveza.

Estos hechos afectaron el trabajo de los equipos de prensa en el centro histórico de Bogotá, donde distintos medios registraron las movilizaciones y el desarrollo de las concentraciones.

Las denuncias se conocieron a través de videos publicados en redes sociales. No se informó sobre capturas o investigaciones oficiales relacionadas con los incidentes contra los comunicadores al cierre de la jornada.

Temas Relacionados

Hijo de Jorge BarónProtestas 14 de octubrePlaza de Bolívar de BogotáBandera M-19Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

El equipo cardenal debutará en el torneo internacional el jueves 14 de octubre del 2026 en un duelo programado para las 7:00 p. m.

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

Infobae Colombia habló con la familia que se quedó sin ver al “Embajador”, luego de que se suspendiera el partido ante Once Caldas por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

El intérprete defendió su derecho a opinar sobre su colega y remarcó que nunca afirmó que este cantara mal, pese a la controversia desatada

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Estados Unidos inició el despliegue de 600 soldados hacia Colombia y otros países de América Latina para operaciones antidrogas

El Pentágono trasladó unidades de la 10.ª División de Montaña, con base en Fort Drum, a un centro de entrenamiento en la selva de Panamá; luego, parte del contingente llegará a territorio colombiano para el ejercicio ‘Southern Vanguard’

Estados Unidos inició el despliegue de 600 soldados hacia Colombia y otros países de América Latina para operaciones antidrogas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Nelson Velásquez se pronunció tras la reciente polémica con Silvestre Dangond: “Tengo un profundo respeto”

Enrique Bunbury en Cali: organizadores del concierto cambiaron el escenario de su presentación por el terremoto del 10 de agosto

‘El Pibe’ Valderrama se rapó su característica melena y desató una ola de memes: hasta René Higuita le comentó

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: GOL del DIM en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Día y dónde ver a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Caracas F.C: Cristina Motta confesó cómo se han sentido en Argentina

Angélica y Andrés, mamá e hijo que viajaron desde Putumayo para ver a Millonarios, confesaron qué sintieron al conocer a jugadores: “Todo pasa por algo”

El Palmeiras de Jhon Arias pegó primero en las semifinales de la Copa Libertadores: venció a Fluminense por 2-1

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ tras la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la gramilla de El Campín: “Demanden”