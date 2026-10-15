Hijo de Jorge Barón denunció agresiones durante las protestas del 14 de octubre en Bogotá: “Me escupieron en la cara”

El joven afirmó que varios asistentes lo rodearon en la Plaza de Bolívar, cerca del Congreso, y que lanzaron latas y botellas contra él y las personas que lo acompañaban - crédito @JorgeEBaron / X

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Jorge Barón Jr. denunció que fue acorralado y atacado durante las protestas del 14 de octubre de 2026 en Bogotá, mientras algunos asistentes lo acusaron de haber llegado al lugar para supuestamente provocar a la multitud. El incidente ocurrió en la plaza de Bolívar, cerca del Congreso de la República.

El hijo del reconocido presentador Jorge Barón publicó una grabación en la que afirmó que un grupo de manifestantes lo rodeó junto a las personas que lo acompañaban.

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La jornada de movilizaciones dejó además denuncias de intimidaciones contra periodistas y equipos de comunicación que cubrían las concentraciones en el centro de la capital colombiana.

Videos mostraron acusaciones cruzadas en la plaza de Bolívar

Las imágenes difundidas durante la jornada muestran un intercambio verbal entre Barón Jr., un periodista que cubría la movilización, y varias personas que le exigían que abandonara la zona.

Las grabaciones difundidas muestran un intercambio verbal con un reportero de Tercer Canal y asistentes que le exigían retirarse, pero no permiten establecer cómo comenzó el episodio ni verificar esos señalamientos - crédito @Tercer_Canal / X

En una de las grabaciones, el reportero de Tercer Canal afirmó que el joven había llegado al lugar con la presunta intención de generar reacciones entre los asistentes. “Acá están echando a Jorge Barón Jr. de la movilización. Vino acá a provocar a la gente”, dijo mientras registraba el momento.

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El comunicador también sostuvo que Barón Jr. habría roto banderas del M-19, un señalamiento que fue repetido por algunos manifestantes presentes en la plaza de Bolívar. Las acusaciones circularon en medio de reclamos, gritos y el pedido de que se retirara de la concentración.

Barón Jr. rechazó esa versión frente a las cámaras. “Yo no estaba provocando a nadie, me escupieron la cara, viejo”, respondió durante la discusión. También negó haber dañado los elementos mencionados por quienes lo increparon.

Hasta el momento, las grabaciones conocidas documentan el cruce verbal y las versiones contrapuestas de las partes, pero no establecen de forma concluyente cómo comenzó el episodio ni permiten confirmar las acusaciones sobre la presunta ruptura de banderas.

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El hijo del reconocido presentador negó las acusaciones y afirmó que le arrojaron objetos durante el recorrido - crédito @JorgeEBaron / X

El joven aseguró en sus redes sociales que la situación escaló cuando fue rodeado por un grupo de personas. De acuerdo con su relato, tanto él como sus acompañantes enfrentaron acciones de intimidación durante el recorrido de las movilizaciones.

“Nos arrojaron latas y botellas”, afirmó Jorge Barón Jr. en uno de los videos posteriores al incidente.

El llamado previo a respaldar a la Policía Nacional

El martes 13 de octubre, Barón Jr. escribió en su cuenta de X que las manifestaciones debían desarrollarse sin agresiones. En su publicación pidió respaldo para la Policía Nacional ante eventuales hechos de violencia.

“Mañana debemos apoyar a nuestra Policía Nacional. No podemos permitir que se desarrollen protestas con violencia y ataques a la ciudadanía. El derecho fundamental a la protesta, según la jurisprudencia, debe ser siempre pacífico”, señaló.

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Ese pronunciamiento volvió a circular después del incidente en la Plaza de Bolívar. Algunos usuarios relacionaron el mensaje con la presencia del joven en las movilizaciones del 14 de octubre, aunque Barón Jr. insistió en que no acudió al sitio para confrontar a los asistentes.

El episodio ocurrió durante una jornada en la que entraron en vigencia nuevas reglas para la actuación de las autoridades en las manifestaciones públicas en Colombia. El decreto busca actualizar los protocolos sobre el uso de la fuerza y la protección del derecho a la protesta pacífica.

Barón Jr. solicitó respaldo para la Policía Nacional en una publicación previa a la jornada de marchas - crédito @JorgeEBaron / X

Periodistas denunciaron agresiones cerca del Congreso

La tensión no se limitó al altercado con Barón Jr. En las inmediaciones del Congreso de la República también se conocieron denuncias de agresiones e intimidaciones contra comunicadores que realizaban el cubrimiento de las protestas.

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Según las denuncias difundidas durante la jornada, el director de Focas News, Daniel Jiménez, fue rodeado por un grupo de manifestantes junto a Jorge Barón Jr. y Alejandro Quintero. Por su parte, los periodistas Ángel Barreto y Jacobo Torres denunciaron agresiones físicas, insultos, escupitajos y el lanzamiento de latas de cerveza.

Estos hechos afectaron el trabajo de los equipos de prensa en el centro histórico de Bogotá, donde distintos medios registraron las movilizaciones y el desarrollo de las concentraciones.

Las denuncias se conocieron a través de videos publicados en redes sociales. No se informó sobre capturas o investigaciones oficiales relacionadas con los incidentes contra los comunicadores al cierre de la jornada.

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