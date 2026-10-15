Colombia

Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. El Ejército atribuyó de forma preliminar el atentado al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional, ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de invertir en desminado humanitario y fortalecer el control territorial con la Fuerza Pública - crédito @FNDCol/X
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de conbatir las capacidades de los grupos armados en Colombia - crédito @FNDCol/X
Guardar

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció tras el ataque coordinado con un enjambre de drones contra una base del Ejército Nacional en el municipio de San José del Palmar. La acción dejó nueve militares heridos, quienes fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica.

La mandataria departamental rechazó el hecho y alertó sobre la capacidad logística y tecnológica de los grupos armados, que, según afirmó, supera la respuesta de las autoridades en el territorio.

PUBLICIDAD

“En horas de la tarde fue atacada la base del Ejército de San José del Palmar mediante un enjambre de drones que, en simultáneo, hizo detonar 21 granadas”, señaló Córdoba-Curi.

La gobernadora indicó que el ataque se suma al “permanente asedio del ELN sobre nuestra fuerza pública y nuestros centros poblados”, con especial impacto en la subregión del San Juan.

También advirtió que “el uso de drones y otras tecnologías armadas supera la capacidad de nuestros territorios para protegerse” ante acciones que calificó como terroristas y que, aseguró, “se están agravando”.

Córdoba-Curi agregó que el episodio ocurrió “en medio de una falla masiva de conectividad y comunicaciones en el departamento”, una situación que, según sostuvo, dificulta la respuesta institucional frente a este tipo de ataques.

PUBLICIDAD

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció tras el ataque coordinado con un enjambre de drones contra una base del Ejército Nacional en el municipio de San José del Palmar - crédito @NubiaCarolinaCC/X
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció tras el ataque coordinado con un enjambre de drones contra una base del Ejército Nacional en el municipio de San José del Palmar - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Ataque con drones atribuido al ELN dejó un saldo de nueve militares heridos

Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos en San José del Palmar, Chocó. La acción afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, que depende de la Décima Quinta Brigada.

El Ejército atribuyó de forma preliminar el atentado al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La institución indicó que no hubo civiles lesionados.

Los heridos fueron trasladados a Medellín para atención especializada

El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026, mientras las tropas desarrollaban actividades en ese municipio chocoano. Los uniformados recibieron asistencia inicial en el lugar y luego fueron evacuados a Medellín, donde continuarían bajo manejo médico especializado.

La Décima Quinta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, señaló que el hecho impactó a nueve de sus integrantes. La información disponible no precisó la gravedad de las lesiones ni entregó identidades.

El Ejército Nacional informó que el ataque fue “indiscriminado” contra los uniformados por parte del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional informó que el ataque fue “indiscriminado” contra los uniformados por parte del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado - crédito Ejército Nacional

El Ejército cuestionó el uso de explosivos lanzados desde drones

En su comunicado, la institución sostuvo que el ataque constituyó una acción indiscriminada. También afirmó que el empleo de aeronaves no tripuladas con explosivos vulnera los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.

La fuerza militar anunció que mantendrá sus operaciones en Chocó para enfrentar este tipo de ataques y proteger tanto a sus unidades como a los habitantes de la zona.

Desde la brigada indicaron que reforzarán las tareas ofensivas para ubicar y capturar a los responsables. La unidad también prevé ampliar los dispositivos de seguridad en el territorio chocoano. Las fuentes militares añadieron que la continuidad de las operaciones busca preservar la integridad de las tropas y de la población civil, que también puede resultar afectada por las acciones armadas en la región.

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia camina por la selva en el departamento del Chocó, Colombia - crédito Jair Coll/Reuters
Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia camina por la selva en el departamento del Chocó, Colombia - crédito Jair Coll/Reuters

Ataques atribuidos al ELN en Colombia durante 2026

Los hechos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) se concentraron sobre todo en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca y Bolívar, con uso reiterado de drones y explosivos.

  • Norte de Santander: al menos 75 atentados con explosivos atribuidos al ELN en 2026, varios en el Catatumbo. El 29 de junio, un ataque en El Tarra dejó un soldado muerto y cuatro heridos. En Tibú, un carro bomba cerca de una instalación militar afectó a siete personas.
  • Chocó: entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre se registraron 11 ataques con drones contra la Fuerza Pública en Condoto, Nóvita y Río Iró; un intendente resultó herido. El 14 de octubre, otro ataque con drones en San José del Palmar dejó nueve militares heridos.
  • Arauca: el 16 de julio, un ataque contra la subestación de Policía de Betoyes, en Tame, dejó dos policías y una civil muertos, además de nueve uniformados heridos.
  • Cauca: el 10 de octubre, un soldado murió en La Vega tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas del Ejército. También se registraron acciones violentas e intimidaciones en López de Micay en julio.
  • Bolívar: el 28 de febrero, un ataque con drones en el sur del departamento dejó ocho militares heridos.
  • Valle del Cauca, Risaralda y Nariño: hubo hostigamientos, amenazas, propaganda armada y afectaciones a bienes públicos. Durante el aniversario 62 del ELN, el 4 de julio, se reportaron hechos en estos departamentos, además de Chocó, Cauca, Arauca y Norte de Santander.

Hasta el 1 de octubre, un balance documentó 90 ataques con drones atribuidos al ELN en 2026. Otro conteo, con corte a mediados de septiembre, registró 119 de esas acciones. La diferencia responde a los períodos y metodologías de cada informe.

Temas Relacionados

Gobernadora del ChocóNubia Carolina Córdoba-CuriCapacidad del EstadosUso de dronesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

En el duelo de colombianos que tendrá la jornada de la fase de liga del segundo torneo de clubes más importante de Europa, el exatacante del Fenerbahçe sumaría minutos en Lisboa

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

La creadora de contenido respondió una duda de sus seguidores respecto a los platos que se preparan; no son probados por los jurados y quedan en buenas condiciones, pero no pueden ser desperdiciados

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

Las autoridades forenses de San José aún no determinan si el fallecimiento tuvo origen natural o estuvo relacionado con algún hecho violento

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”

La mujer leyó el contenido durante una entrevista radial y cuestionó que, de acuerdo con su versión, no se le informara sobre la apertura de una línea de investigación relacionada con esta hipótesis

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual

El creador español, quien sostuvo un romance con la influencer caleña Katy Cardona tras ‘La Mansión VIP’, habría sido retenido al llegar al aeropuerto de la capital española

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Deportes

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes