Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba destacó la urgencia de conbatir las capacidades de los grupos armados en Colombia - crédito @FNDCol/X

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció tras el ataque coordinado con un enjambre de drones contra una base del Ejército Nacional en el municipio de San José del Palmar. La acción dejó nueve militares heridos, quienes fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica.

La mandataria departamental rechazó el hecho y alertó sobre la capacidad logística y tecnológica de los grupos armados, que, según afirmó, supera la respuesta de las autoridades en el territorio.

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“En horas de la tarde fue atacada la base del Ejército de San José del Palmar mediante un enjambre de drones que, en simultáneo, hizo detonar 21 granadas”, señaló Córdoba-Curi.

La gobernadora indicó que el ataque se suma al “permanente asedio del ELN sobre nuestra fuerza pública y nuestros centros poblados”, con especial impacto en la subregión del San Juan.

También advirtió que “el uso de drones y otras tecnologías armadas supera la capacidad de nuestros territorios para protegerse” ante acciones que calificó como terroristas y que, aseguró, “se están agravando”.

Córdoba-Curi agregó que el episodio ocurrió “en medio de una falla masiva de conectividad y comunicaciones en el departamento”, una situación que, según sostuvo, dificulta la respuesta institucional frente a este tipo de ataques.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció tras el ataque coordinado con un enjambre de drones contra una base del Ejército Nacional en el municipio de San José del Palmar - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Ataque con drones atribuido al ELN dejó un saldo de nueve militares heridos

Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos en San José del Palmar, Chocó. La acción afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, que depende de la Décima Quinta Brigada.

El Ejército atribuyó de forma preliminar el atentado al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La institución indicó que no hubo civiles lesionados.

Los heridos fueron trasladados a Medellín para atención especializada

El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026, mientras las tropas desarrollaban actividades en ese municipio chocoano. Los uniformados recibieron asistencia inicial en el lugar y luego fueron evacuados a Medellín, donde continuarían bajo manejo médico especializado.

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La Décima Quinta Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército Nacional, señaló que el hecho impactó a nueve de sus integrantes. La información disponible no precisó la gravedad de las lesiones ni entregó identidades.

El Ejército Nacional informó que el ataque fue “indiscriminado” contra los uniformados por parte del frente Ernesto Che Guevara del grupo armado - crédito Ejército Nacional

El Ejército cuestionó el uso de explosivos lanzados desde drones

En su comunicado, la institución sostuvo que el ataque constituyó una acción indiscriminada. También afirmó que el empleo de aeronaves no tripuladas con explosivos vulnera los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.

La fuerza militar anunció que mantendrá sus operaciones en Chocó para enfrentar este tipo de ataques y proteger tanto a sus unidades como a los habitantes de la zona.

Desde la brigada indicaron que reforzarán las tareas ofensivas para ubicar y capturar a los responsables. La unidad también prevé ampliar los dispositivos de seguridad en el territorio chocoano. Las fuentes militares añadieron que la continuidad de las operaciones busca preservar la integridad de las tropas y de la población civil, que también puede resultar afectada por las acciones armadas en la región.

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Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia camina por la selva en el departamento del Chocó, Colombia - crédito Jair Coll/Reuters

Ataques atribuidos al ELN en Colombia durante 2026

Los hechos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) se concentraron sobre todo en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca y Bolívar, con uso reiterado de drones y explosivos.

Norte de Santander: al menos 75 atentados con explosivos atribuidos al ELN en 2026, varios en el Catatumbo. El 29 de junio, un ataque en El Tarra dejó un soldado muerto y cuatro heridos. En Tibú, un carro bomba cerca de una instalación militar afectó a siete personas.

Chocó: entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre se registraron 11 ataques con drones contra la Fuerza Pública en Condoto, Nóvita y Río Iró; un intendente resultó herido. El 14 de octubre, otro ataque con drones en San José del Palmar dejó nueve militares heridos.

Arauca: el 16 de julio, un ataque contra la subestación de Policía de Betoyes, en Tame, dejó dos policías y una civil muertos, además de nueve uniformados heridos.

Cauca: el 10 de octubre, un soldado murió en La Vega tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas del Ejército. También se registraron acciones violentas e intimidaciones en López de Micay en julio.

Bolívar: el 28 de febrero, un ataque con drones en el sur del departamento dejó ocho militares heridos.

Valle del Cauca, Risaralda y Nariño: hubo hostigamientos, amenazas, propaganda armada y afectaciones a bienes públicos. Durante el aniversario 62 del ELN, el 4 de julio, se reportaron hechos en estos departamentos, además de Chocó, Cauca, Arauca y Norte de Santander.

Hasta el 1 de octubre, un balance documentó 90 ataques con drones atribuidos al ELN en 2026. Otro conteo, con corte a mediados de septiembre, registró 119 de esas acciones. La diferencia responde a los períodos y metodologías de cada informe.