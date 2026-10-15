Por fuego amigo en el Ejército dos soldados resultaron heridos: sus compañeros los confundieron con integrantes del Clan del Golfo

Imagen de referencia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

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Un confuso hecho se registró en el departamento de Caldas luego de que tropas adscritas a la Séptima y la Quinta División del Ejército Nacional de Colombia se enfrentaran entre si, en un caso de fuego amigo, dejando a dos militares heridos.

Según el reporte preliminar entregado por la Cuarta Brigada de la institución castrense, los hechos se registraron el martes 13 de octubre de 2026, en zona rural del municipio de Norcasia, zona limítrofe con el departamento de Antioquia, en la que ambos bandos militares estaban en desarrollo de un operativo contra el grupo armado Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

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Sin embargo, cuando las tropas de la Séptima División se encontraban realizando dicha misión, se encontraron con sus colegas en la zona, lo que generó un intercambio de disparos, al confundirlos como supuestos integrantes de la estructura armada.

Imagen de referencia. Los tenientes coroneles retirados cumplían funciones operativas, de apoyo logístico, inteligencia, planeación y comando dentro del Ejército Nacional - crédito Colprensa

“Las tropas de la Séptima División adelantaban una operación militar contra el grupo armado organizado Clan del Golfo, cuando se presentó el incidente”, señaló la Cuarta Brigada en el comunicado.

Por el momento, los dos uniformados lesionados fueron trasladados hasta centros hospitalarios del municipio de La Dorada, en la que recibieron atención médica.

Ante esta situación, el Ejército manifestó su disposición para adelantar las investigaciones correspondientes que verifiquen el motivo por el que se produjo el enfrentamiento entre sí. “El Ejército Nacional adelanta las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjeron los hechos”, indicó la institución.

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Comunicado de Prensa Ejército Nacional "Fuego Amigo" - crédito Ejército Nacional de Colombia/sitio web

Finalmente, aseguraron que “reitera su compromiso con la protección de la vida y la integridad de sus hombres, así como con el cumplimiento de la misión constitucional en defensa de la seguridad de los colombianos”.

Dos policías murieron en Medellín por “fuego amigo”

El caso de los dos militares entre los departamentos de Antioquia y Caldas se suma a otros hechos en el que la fuerza pública se ha visto involucrada en casos de fuego amigo.

En junio de 2026, dos uniformados de la Policía Nacional murieron en medio de un operativo contra la delincuencia en Medellín. Según el informe oficial, el hecho se registró luego de que las autoridades fueran alertadas por el robo de una camioneta en el sector de Laureles/Lorena.

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Imagen de referencia - Un intendente jefe de la Policía Nacional causó la muerte de dos agentes en Medellín al confundirlos con delincuentes - crédito Colprensa

Sin embargo, un intendente jefe de la misma institución, al notar el movimiento de un automotor con las características mencionadas, y sin mediar palabra, les disparara al vehículo donde iban los policías, tras confundirlos con los delincuentes que había hurtado el vehículo particular.

Las víctimas fueron la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26. Ambos pertenecían al grupo de Automotores de la Sijín y vestían de civil cuando llegaron a la comuna 11, Laureles-Estadio, hacia las 10:30 p. m., respectivamente.

El intendente jefe, adscrito al Grupo de Protección a Personas y fuera de servicio, se encontraba dentro del vehículo investigado. La información preliminar indica que identificó erróneamente a los dos agentes como asaltantes y abrió fuego.

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La subintendente Yuli Milena Giraldo Morales y el patrullero John Alexander Zapata Vásquez pertenecían al grupo de Automotores de la Sijín - crédito imagen de referencia archivo Colprensa | Raúl Palacios

Tras el tiroteo fueron capturados el intendente jefe, un comerciante bajo su protección y un acompañante que también estaba dentro de la camioneta. Las identidades y funciones de los detenidos permanecen bajo reserva mientras avanza el proceso judicial.

La Policía incautó tres pistolas calibre nueve milímetros y cuatro celulares, que quedaron incorporados a la investigación, según Blu Radio. Las autoridades todavía no han confirmado el grado de responsabilidad de cada capturado ni los móviles finales del doble homicidio.

Pese a que los uniformados Giraldo y Zapata fueron trasladados a un centro asistencial, finalmente murieron por la gravedad de las heridas. El caso dejó expuestas fallas de coordinación entre integrantes de la Policía que participaban, desde distintos frentes, en un procedimiento relacionado con un vehículo reportado como robado.

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