Fue sancionada la Ley Mi Casa en Colombia, que facilita la adquisición de vivienda desde el exterior: de esto se trata

La ley, impulsada por el partido Mira, promueve mayores facilidades para que los connacionales en el exterior puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia en el país. Contempla ahorro y acceso a créditos - crédito @anapaolaagudelo/Instagram

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El Partido Mira informó que fue sancionada la Ley Mi Casa en Colombia, la cual fue impulsada por la colectividad, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición de vivienda en Colombia desde el exterior. Esto, teniendo en cuenta que los ciudadanos se enfrentan a todo tipo de dificultades para conseguir propiedades estando en otros países, relacionadas con la distancia y el desarrollo de trámites.

De acuerdo con un comunicado del partido político, la iniciativa tiene como fin “consolidar el acceso a vivienda para los colombianos en el exterior como una política de Estado con respaldo legal y vocación de permanencia”.

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Esto se logra mediante varias medidas que se establecen en la nueva ley:

La ley sancionada permite a las personas en el exterior solicitar un préstamo de vivienda o pagar un arriendo con opción de compra (leasing habitacional). Esto, a través de la modalidad de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La normativa garantiza la libertad de destino del inmueble adquirido desde el exterior. Eso quiere decir que los compradores pueden destinar su nueva vivienda para sus familias en Colombia o para tener dónde residir cuando regresen al país .

El proceso de compra y demás trámites relacionados se llevará a cabo de manera directa y sin intermediarios, según la ley sancionada. El Fondo Nacional del Ahorro dispondrá de un canal exclusivo y especializado para atender a los connacionales en el exterior. De esta manera, no será necesario que los ciudadanos tengan que hacer diligencias de manera presencial.

La ley también contempla un acompañamiento para las personas que contemplen regresar a Colombia, con el fin de que lo hagan teniendo garantizada su vivienda propia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En la ley también figura un apartado sobre las mujeres cabeza de hogar, familias con personas con discapacidad y colombianos que residen en otros países en calidad de refugiados o asilados . Según indicó el partido político, para esos grupos poblacionales habrá facilidades y atención prioritaria en el acceso a créditos para la adquisición de vivienda.

Con el fin de garantizar que los connacionales estén informados sobre todo lo que se requiere para comprar vivienda en Colombia, se realizarán ferias de servicios y jornadas de difusión en los consulados.

La ley también contempla un acompañamiento para las personas que contemplen regresar a Colombia. Según la colectividad, los connacionales tendrán orientación articulada “para que su retorno sea estrenando vivienda propia”.

De esta manera, la ley promueve “mayores facilidades para que puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia en su país, ya sea para regresar a Colombia o para brindarles mayor bienestar a sus familias”.

La ley sancionada permite a las personas en el exterior solicitar un préstamo de vivienda o pagar un arriendo con opción de compra (leasing habitacional) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Con esta Ley, el Partido Mira reafirma su compromiso de años con la comunidad en el exterior, garantizando que su esfuerzo y sus remesas se transformen en patrimonio, tranquilidad y una vivienda propia en Colombia”, añadió la colectividad en el comunicado.

La senadora Ana Paola Agudelo acompañó el trámite de sanción de la ley, que fue llevado a cabo por el presidente del Senado, Honorio Henríquez. Desde el Congreso, insistió en la importancia de la nueva ley, teniendo en cuenta que muchos colombianos deciden emigrar con el propósito de generar recursos y regresar a Colombia teniendo una vivienda propia.

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Según explicó, la iniciativa se centra en garantizar que los colombianos en el exterior puedan ahorrar, acceder a créditos en Colombia y acceder a una vivienda propia. Esto, independientemente del gobierno que esté de turno.

La ley impulsa el ahorro de los colombianos en el exterior y el acceso a créditos, con especial atención en mujeres cabeza de hogar y otras poblaciones - crédito Luisa González/Reuters

“De esta manera evitamos esos gastos hormiguita o tener que enviar solamente para necesidades, sino que se vuelva en un ahorro, que también es una inversión aquí en su país de origen, en su país natal, donde siempre los esperamos con los brazos abiertos. Presidente (Honorio Henríquez), muchas gracias por programar usted la sanción de esta ley. Nos honra como bancada que sea usted quien firme esta ley para nuestros connacionales”, dijo.

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