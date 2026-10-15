Colombia

Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins por multimillonario desfalco: así habría operado

El exmandatario de la isla es señalado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros

Everth Hawkins
Everth Hawkins fue gobernador del archipiélago de San Andrés entre 2020 y 2023 - crédito @EVERTHHAWKINS/X
Guardar

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Everth Julio Hawkins Sjögren, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, delitos vinculados a un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay valorado en 11.125 millones de pesos.

La acusación fue radicada el 15 de octubre de 2026 y se centra en una investigación que estima un presunto detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos por sobrecostos, sumas no ejecutadas ni devueltas y omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas.

PUBLICIDAD

Hawkins ocupó la Gobernación del departamento insular entre 2020 y 2023. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el líder habría incidido en la orientación del presupuesto, la selección del contratista y la modalidad de contratación empleada, pese a haber delegado formalmente la firma del contrato en el entonces secretario de Infraestructura.

Irregularidades en la contratación

La Gobernación suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, según la investigación, no contaba con la experiencia técnica requerida para este tipo de intervención. La iniciativa, además, no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación ni tenía las autorizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

La ley exigía que la obra se adjudicara por licitación pública, pero se contrató de forma directa. El estudio de mercado previo fue calificado como insuficiente y el proyecto fue presentado como una gerencia estratégica cuando en la práctica se trataba de una obra de infraestructura.

Everth Hawkins
Este es el comunicado de la Fiscalía sobre la acusación contra el exgobernador Everth Hawkins - crédito Fiscalía

La Aremca, a su vez, subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría, señaló el ente acusador en su documento de acusación.

Obra ejecutada sin permisos ambientales ni marítimos

Los trabajos comenzaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina —la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago— ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

Se construyeron una plataforma y kioscos turísticos que enfrentan riesgo de demolición por carecer de aval. El muelle de acceso al islote, uno de los componentes centrales del proyecto, nunca fue ejecutado.

Dos días antes del inicio formal de las obras, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación ya había desembolsado 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca.

Everth Hawkins
Everth Hawkins afronta dos cargos por posibles irregularidades con un contrato para un proyecto urbanístico - crédito @EVERTHHAWKINS/X

La Fiscalía sostiene que el exmandatario tenía conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, de los desembolsos efectuados y de la posterior suspensión de la obra.

El caso forma parte de una estrategia investigativa de la Fiscalía centrada en actos de corrupción relacionados con el Sistema General de Regalías. Un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción, acumula en seis meses 28 personas judicializadas por el direccionamiento de más de 1.252 contratos cuyo valor supera los 3,7 billones de pesos.

Procuraduría también tenía proceso contra Hawkins

Previamente, el 1 de diciembre de 2025, la Procuraduría informó que abrió un proceso contra el exgobernador, “así como a otros dos exfuncionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de $ 8.500 millones”.

Everth Hawkins
La Procuraduría también le había abierto a Everth Hawkins una investigación por irregularidades en un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar - crédito Procuraduría

“Los otros exservidores investigados son los entonces secretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson (2022), y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez (2022)”, señaló la entidad.

La Procuraduría informó que “la Gobernación habría contratado en 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca- como entidad ejecutora de los trabajos, sin que para el momento de los hechos cumpliera, aparentemente, con la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto”.

Temas Relacionados

Everth Julio HawkinsSan AndrésFiscalíaExgobernador de San AndrésColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mafe Carrascal se defendió de quienes la señalaron de “instrumentalizar” a una menor durante las marchas del 14 de octubre: “Jamás la incité”

La congresista del Pacto Histórico fue duramente cuestionada en redes sociales por aparecer junto a la niña que, cuando recibió un micrófono, expresó una arenga en contra del presidente Abelardo de la Espriella, que incluyó la palabra ofensiva “gonorrea”

Mafe Carrascal se defendió de quienes la señalaron de “instrumentalizar” a una menor durante las marchas del 14 de octubre: “Jamás la incité”

Abelardo de la Espriella hizo advertencia al Congreso ante “presiones” que se lleguen a ejercer: “Será castigada con toda severidad”

El presidente indicó que el Ministerio del Interior deberá informarle sobre cualquier irregularidad que se presente en el Legislativo. Afirmó que no permitirá prácticas contrarias a la ley

Abelardo de la Espriella hizo advertencia al Congreso ante “presiones” que se lleguen a ejercer: “Será castigada con toda severidad”

Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

El artista sumó fecha en la capital antioqueña como parte de su ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, que pasará por arenas de toda Latinoamérica hasta octubre de 2027

Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

En charla con Infobae Colombia, el subsecretario de Desarrollo Económico explicó que la entidad hará seguimiento a quienes requieran reforzar su perfil y continuará con jornadas semanales de intermediación en las localidades, apoyada por una oficina móvil que recorre la ciudad con ofertas y orientación

Megaferia de Empleo de Bogotá dejó 18.000 vacantes, la mayoría para jóvenes y sin experiencia: así continuará el proceso de contratación

Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’

El director del Invías, Juan Camilo Ostos, expuso ante la Cámara de Representantes el balance de la iniciativa y explicó los motivos del proceso de liquidación. La nueva estrategia contempla obras de rehabilitación, mantenimiento y construcción en diferentes corredores del país

Gobierno De la Espriella liquidará el programa de Petro que habría dejado 29.000 kilómetros de vías sin intervenir y prepara los ‘Caminos del Tigre’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

Fonseca llevará su nueva gira a Medellín en 2027: fecha, lugar y precios de boletería

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Deportes

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”