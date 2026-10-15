Colombia

Ejército Nacional sometió a dos presuntos disidentes y halló un depósito de explosivos atribuidos a ‘Iván Mordisco’

Tras la entrega voluntaria, las autoridades trasladaron a los dos hombres a la capital de Antioquia para recibir atención médica y continuar con el proceso correspondiente

Dos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc se sometieron al Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, en Ituango - crédito prensa Ejército Nacional
Dos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc se sometieron al Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, en Ituango - crédito prensa Ejército Nacional
Guardar

El Ejército Nacional logró el sometimiento de dos personas y ubicó un depósito ilegal con explosivos atribuido a la subestructura 18 de las disidencias de las Farc en zona rural de Ituango, Antioquia. Las operaciones, desarrolladas por tropas de la Cuarta Brigada, tuvieron lugar en zonas rurales del norte del departamento.

Según la institución militar, las dos personas mayores de edad revelaron que integraban el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), vinculado a la facción encabezada por alias Iván Mordisco. Durante su presentación voluntaria ante uniformados del Batallón de Infantería Liviana n.º 10 Coronel Atanasio Girardot, entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones.

PUBLICIDAD

Tras el procedimiento, los hombres fueron trasladados a Medellín, donde recibieron atención médica para establecer sus condiciones de salud. Luego quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán el proceso judicial y administrativo correspondiente.

Las autoridades trasladaron a los dos hombres a Medellín para recibir atención médica y continuar con el proceso correspondiente - crédito prensa Ejército Nacional
Las autoridades trasladaron a los dos hombres a Medellín para recibir atención médica y continuar con el proceso correspondiente - crédito prensa Ejército Nacional

El sometimiento se produjo en el sector de El Aro, uno de los corregimientos rurales de Ituango donde el Ejército mantiene operaciones contra las estructuras armadas que operan en el norte de Antioquia.

El teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana n.º 10, informó que los dos hombres se acercaron de forma voluntaria a las tropas.

Estas personas se presentaron de manera voluntaria ante las tropas del Ejército Nacional e hicieron entrega de una pistola, cartuchos y un radio de comunicaciones”, afirmó el oficial al referirse a la operación. El Ejército sostuvo que esa entrega constituye una afectación a los recursos disponibles para las actividades de esa estructura en el municipio.

PUBLICIDAD

El depósito de Filadelfia contenía granadas, detonadores y artefactos improvisados

El Ejército halló un depósito ilegal con granadas, detonadores y artefactos improvisados en la vereda Filadelfia del municipio de Ituango - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército halló un depósito ilegal con granadas, detonadores y artefactos improvisados en la vereda Filadelfia del municipio de Ituango - crédito prensa Ejército Nacional

En un procedimiento separado, soldados del mismo batallón localizaron un depósito ilegal en la vereda Filadelfia, también en jurisdicción de Ituango. El material, según la Cuarta Brigada, pertenecería a la subestructura 18 y estaba destinado al abastecimiento de sus integrantes y a la elaboración o activación de explosivos.

En el lugar fueron encontrados una granada de 60 milímetros, cuatro dispositivos explosivos improvisados, 52 detonadores comunes y 11 detonadores eléctricos. Los uniformados también hallaron dos radios de comunicaciones, un cargador para batería de 12 voltios, tres metros de cable acondicionado, 28 adaptadores para baterías de nueve voltios y cinco pares de baterías.

El depósito incluía uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo al Frente 18. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades, que adelantan los procedimientos técnicos y judiciales derivados del hallazgo.

Los uniformados incautaron prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y un brazalete del Frente 18 en la vereda Filadelfia - crédito prensa Ejército Nacional
Los uniformados incautaron prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y un brazalete del Frente 18 en la vereda Filadelfia - crédito prensa Ejército Nacional

El material de explosivos encontrado estaba destinado a la fabricación o activación de dispositivos explosivos improvisados”, señaló el teniente coronel Arboleda Jaramillo. Para las Fuerzas Militares, ese tipo de artefactos representa un riesgo para las comunidades rurales y para los integrantes de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en la zona.

Cinco integrantes de la estructura se sometieron en Ituango durante 2026

Con los dos casos conocidos en El Aro, ya son cinco los integrantes del Frente 18 que se someten a las autoridades en Ituango durante 2026, de acuerdo con el balance entregado por las Fuerzas Militares. La institución también informó que dos menores de edad fueron recuperados en operaciones realizadas en el mismo municipio.

El Ejército indicó que mantendrá los operativos en el norte de Antioquia con el objetivo de ubicar depósitos clandestinos, reducir la capacidad logística de los grupos armados y proteger a la población civil de los riesgos asociados al uso de explosivos improvisados.

Tres sometimientos en Guaviare

Tres integrantes de la Estructura Martín Villa se entregaron en Calamar, Guaviare, donde aportaron información sobre un depósito clandestino - crédito prensa Ejército Nacional
Tres integrantes de la Estructura Martín Villa se entregaron en Calamar, Guaviare, donde aportaron información sobre un depósito clandestino - crédito prensa Ejército Nacional

Las operaciones contra estructuras vinculadas a la facción de “Iván Mordisco” también se extendieron a otras regiones. En Calamar, Guaviare, tres presuntos integrantes de la Estructura Martín Villa se sometieron a la justicia y entregaron información que permitió encontrar un depósito clandestino.

En ese caso, tropas de la Brigada 22 de la Cuarta División, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico. Uno de los sometidos entregó además un fusil M4, 29 cartuchos, un monocular de visión nocturna y dos brújulas.

Temas Relacionados

Ejército NacionalItuangoSometimiento a la justiciaDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Marchas del 14 de octubre desataron un choque político entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por asistencia y reclamos sociales

Las declaraciones de los dirigentes políticos dejaron en evidencia las diferencias sobre el alcance de la jornada, las razones que llevaron a miles de personas a las calles y la forma en que se desarrollaron las concentraciones en varias regiones del país

Marchas del 14 de octubre desataron un choque político entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por asistencia y reclamos sociales

Más del 50% de los trabajadores en Colombia no acceden a seguridad social porque trabajan en la informalidad, según informe del Dane

Las áreas rurales presentan la mayor cantidad de trabajadores sin cobertura de protección social. Según la entidad, las nuevas normativas aumentan las dificultades para las micro y pequeñas empresas

Más del 50% de los trabajadores en Colombia no acceden a seguridad social porque trabajan en la informalidad, según informe del Dane

Cambio Radical pidió al Departamento del Tesoro de EE. UU. investigar a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con el narcotráfico

La colectividad fundamentó el requerimiento en declaraciones de su exasesora Eva Ferrer sobre supuestos traslados de droga a Venezuela y de recursos a Colombia, además de posibles nexos con armas, narcotráfico y corrupción transnacional

Cambio Radical pidió al Departamento del Tesoro de EE. UU. investigar a Verónica Alcocer por presuntos vínculos con el narcotráfico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

Pipe Bueno reveló qué lo impulsó a hablar sobre sus adicciones y abrir la puerta a las críticas que ha recibido por ello: “Sé lo poco esperanzador que se siente”

La Toxi Costeña se refirió al escándalo de Karina García y Kris R: “A mí ella no me importa”

Valentina Taguado expuso a un seguidor por un mensaje sexual en Instagram: “Su familia sabe”

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Deportes

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: Gol de Nacional en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia

Juan Carlos Osorio recordó el debut del colombiano Gilberto Mora en Xolos, donde rompió récords y, según Transfermarkt, es seguido por Barcelona

Presidente de Santa Fe le había advertido a Sencia el problema de El Campín: “Le dije que era muy difícil que pegara la gramilla”

Once Caldas reveló que presentía que no se jugaría el partido ante Millonarios por incumplimiento de Sencia: “Había un gran riesgo”