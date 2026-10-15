Ejército Nacional sometió a dos presuntos disidentes y halló un depósito de explosivos atribuidos a ‘Iván Mordisco’

Dos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc se sometieron al Ejército Nacional en el corregimiento de El Aro, en Ituango - crédito prensa Ejército Nacional

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El Ejército Nacional logró el sometimiento de dos personas y ubicó un depósito ilegal con explosivos atribuido a la subestructura 18 de las disidencias de las Farc en zona rural de Ituango, Antioquia. Las operaciones, desarrolladas por tropas de la Cuarta Brigada, tuvieron lugar en zonas rurales del norte del departamento.

Según la institución militar, las dos personas mayores de edad revelaron que integraban el Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), vinculado a la facción encabezada por alias Iván Mordisco. Durante su presentación voluntaria ante uniformados del Batallón de Infantería Liviana n.º 10 Coronel Atanasio Girardot, entregaron una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones.

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Tras el procedimiento, los hombres fueron trasladados a Medellín, donde recibieron atención médica para establecer sus condiciones de salud. Luego quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán el proceso judicial y administrativo correspondiente.

Las autoridades trasladaron a los dos hombres a Medellín para recibir atención médica y continuar con el proceso correspondiente - crédito prensa Ejército Nacional

El sometimiento se produjo en el sector de El Aro, uno de los corregimientos rurales de Ituango donde el Ejército mantiene operaciones contra las estructuras armadas que operan en el norte de Antioquia.

El teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana n.º 10, informó que los dos hombres se acercaron de forma voluntaria a las tropas.

“Estas personas se presentaron de manera voluntaria ante las tropas del Ejército Nacional e hicieron entrega de una pistola, cartuchos y un radio de comunicaciones”, afirmó el oficial al referirse a la operación. El Ejército sostuvo que esa entrega constituye una afectación a los recursos disponibles para las actividades de esa estructura en el municipio.

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El depósito de Filadelfia contenía granadas, detonadores y artefactos improvisados

El Ejército halló un depósito ilegal con granadas, detonadores y artefactos improvisados en la vereda Filadelfia del municipio de Ituango - crédito prensa Ejército Nacional

En un procedimiento separado, soldados del mismo batallón localizaron un depósito ilegal en la vereda Filadelfia, también en jurisdicción de Ituango. El material, según la Cuarta Brigada, pertenecería a la subestructura 18 y estaba destinado al abastecimiento de sus integrantes y a la elaboración o activación de explosivos.

En el lugar fueron encontrados una granada de 60 milímetros, cuatro dispositivos explosivos improvisados, 52 detonadores comunes y 11 detonadores eléctricos. Los uniformados también hallaron dos radios de comunicaciones, un cargador para batería de 12 voltios, tres metros de cable acondicionado, 28 adaptadores para baterías de nueve voltios y cinco pares de baterías.

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El depósito incluía uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo al Frente 18. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades, que adelantan los procedimientos técnicos y judiciales derivados del hallazgo.

Los uniformados incautaron prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y un brazalete del Frente 18 en la vereda Filadelfia - crédito prensa Ejército Nacional

“El material de explosivos encontrado estaba destinado a la fabricación o activación de dispositivos explosivos improvisados”, señaló el teniente coronel Arboleda Jaramillo. Para las Fuerzas Militares, ese tipo de artefactos representa un riesgo para las comunidades rurales y para los integrantes de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en la zona.

Cinco integrantes de la estructura se sometieron en Ituango durante 2026

Con los dos casos conocidos en El Aro, ya son cinco los integrantes del Frente 18 que se someten a las autoridades en Ituango durante 2026, de acuerdo con el balance entregado por las Fuerzas Militares. La institución también informó que dos menores de edad fueron recuperados en operaciones realizadas en el mismo municipio.

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El Ejército indicó que mantendrá los operativos en el norte de Antioquia con el objetivo de ubicar depósitos clandestinos, reducir la capacidad logística de los grupos armados y proteger a la población civil de los riesgos asociados al uso de explosivos improvisados.

Tres sometimientos en Guaviare

Tres integrantes de la Estructura Martín Villa se entregaron en Calamar, Guaviare, donde aportaron información sobre un depósito clandestino - crédito prensa Ejército Nacional

Las operaciones contra estructuras vinculadas a la facción de “Iván Mordisco” también se extendieron a otras regiones. En Calamar, Guaviare, tres presuntos integrantes de la Estructura Martín Villa se sometieron a la justicia y entregaron información que permitió encontrar un depósito clandestino.

En ese caso, tropas de la Brigada 22 de la Cuarta División, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico. Uno de los sometidos entregó además un fusil M4, 29 cartuchos, un monocular de visión nocturna y dos brújulas.

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