Colombia

Denunciaron ante la Fiscalía y la Procuraduría a funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella que aparece en un video cocinando un armadillo: “Desdice del ejemplo”

La senadora Esmeralda Hernández sostuvo que la conducta de Yordy Medina Noriega involucra tráfico de fauna, maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales

Esmeralda Hernández radicó denuncia ante Fiscalía y Procuraduría por caso de armadillo cocinado - crédito Colprensa - Redes sociales
Esmeralda Hernández radicó denuncia ante Fiscalía y Procuraduría por caso de armadillo cocinado - crédito Colprensa - Redes sociales
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad dirigida por la excongresista Lina Garrido, volvió a quedar en el centro de una controversia pública tras la difusión de un video en el que uno de sus funcionarios aparece cocinando un armadillo en Bogotá. La grabación circuló ampliamente en redes sociales y generó un amplio rechazo entre organizaciones de defensa animal.

El protagonista del material es Yordy Medina Noriega, asesor de la Dirección General y director de Comunicaciones de la entidad, quien se grabó mientras manipulaba el animal y difundía la práctica en su propia cuenta.

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El contenido fue replicado por el usuario @cosasdelllano_3.0, cuya publicación mostró al funcionario relatar con entusiasmo la experiencia de preparar el ejemplar.

“Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá. Así estemos lejos del llano, comemos como si estuviéramos en el llano, pariente”, afirmó Medina en el video, al referirse al armadillo con el nombre con el que se le conoce popularmente en distintas regiones de Colombia.

Yordy Medina Noriega, jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras, causó polémica tras la difusión de un video donde preparó un armadillo en Bogotá - crédito @cosas_del_llano_3.0/IG

La difusión de la grabación provocó el rechazo de veedurías ciudadanas, defensores de los animales, organizaciones ambientales y redes comunitarias.

Estos sectores sostienen que el armadillo corresponde a una especie silvestre nativa catalogada como amenazada, por lo que promover su consumo contradice las obligaciones legales y éticas que recaen sobre un servidor del Estado.

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Las críticas se centraron en el hecho de que un funcionario con responsabilidades institucionales exhibiera públicamente el manejo de una especie protegida, en momentos en que el Gobierno impulsa un discurso de defensa de la fauna silvestre.

La senadora Esmeralda Hernández presentó una denuncia formal

La senadora animalista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra Medina por los hechos registrados en el video.

“Radicamos denuncia ante Fiscalía y Procuraduría, funcionario del gobierno animalista de Abelardo difundió un video cocinando un armadillo”, escribió la senadora.

Para la congresista, el caso resulta inadmisible porque, detrás de la conducta, se configuran al menos tres delitos.

Senadora Esmeralda Hernández denunció penalmente a funcionario de la ANT que se grabó cocinando un armadillo - crédito @EsmeHernandezSi/X
Senadora Esmeralda Hernández denunció penalmente a funcionario de la ANT que se grabó cocinando un armadillo - crédito @EsmeHernandezSi/X

“Parece que el gobierno no sabe que esta conducta involucra varios delitos, tráfico de animales silvestres, maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales”, expresó la parlamentaria al referirse a la actuación del funcionario.

En una de las comunicaciones dirigidas a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Hernández solicitó abrir una investigación formal sobre el proceder de Medina, al considerar que su actuación atenta contra la fauna y el patrimonio natural del país. La misma petición fue extendida a la Procuraduría, con el propósito de que se adelante una indagación disciplinaria contra el servidor público.

Según la congresista, la conducta del funcionario “desdice del ejemplo” que debe caracterizar a quienes asumen responsabilidades desde el Estado colombiano, razón por la cual insistió en que el caso no puede quedar sin respuesta institucional.

Hernández dirigió además un reclamo puntual a la directora de la entidad. “A la directora le exigimos la destitución del funcionario, aunque conocemos su postura taurina, caballista y gallera, poco le importará la vida de un armadillo”, afirmó, al vincular la respuesta institucional con posiciones previas de Garrido frente a otros temas relacionados con animales.

Piden investigar a jefe de comunicaciones de la ANT por presunto tráfico de fauna silvestre - crédito Prensa Esmeralda Hernández
Piden investigar a jefe de comunicaciones de la ANT por presunto tráfico de fauna silvestre - crédito Prensa Esmeralda Hernández

Por su parte, el jueves 15 de octubre de 2026, la senadora Andrea Padilla, reconocida defensora animal, explicó en entrevista con La FM el marco legal aplicable al funcionario de la Agencia Nacional de Tierras que apareció cocinando un armadillo. La congresista descartó que la costumbre culinaria justifique el consumo de fauna silvestre amenazada.

“Es lamentable esa licencia que nos damos los seres humanos para comernos todo, para extinguir todo, para arrasar con todo”, afirmó Padilla, quien pidió una reflexión ética sobre la relación de las personas con el planeta.

La parlamentaria precisó que los hechos encajan en el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, sancionado con prisión de hasta 135 meses. “Hay muchos temas por indagar, ¿cómo llegó a la olla? Caza ilegal, tráfico ilegal, ¿cómo lo mató?”, cuestionó, al señalar que podría configurarse además el delito de muerte al animal.

Padilla advirtió un agravante adicional por tratarse de un servidor público. “Tendríamos un agravante, el del funcionario público establecido en la Ley Ángel”, explicó. Finalmente, pidió a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer los hechos.

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