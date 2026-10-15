Corte Suprema ordenó expedir boletas de libertad para los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle: implicados en el escándalo de la Ungrd

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario verifica si existen requerimientos pendientes en otros procesos- crédito Colprensa

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Las boletas de libertad de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, presuntamente implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (Ungrd), ya fueron expedidas por orden de la Corte Suprema de Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá verificar si los dos excongresistas tienen requerimientos pendientes dentro de otros procesos judiciales.

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Si no existen nuevas órdenes de detención, ambos recuperarán la libertad en las próximas horas y saldrán de la cárcel La Picota.

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