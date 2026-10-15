Colombia

Con un IPhone 16 en la mano: una mujer fue grabada colándose en TransMilenio y generó indignación en las redes

Las imágenes muestran a una mujer que habría accedido sin pagar en una estación, mientras una usuaria cuestionó que portara un teléfono de alta gama

La denunciante cuestionó a la pasajera por llevar un celular costoso y evitar el pago del pasaje - crédito @LawyerOCT/X

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A diario se registran cientos de colados en el sistema de transporte de Bogotá TransMilenio. Esta vez se conoció un caso que generó una ola de indignación en redes sociales, por una mujer que ingresó sin pagar el pasaje mientras portaba un iPhone 16 Pro Max y fuera captada por otra usuaria.

El registro con una secuencia específica. La mujer señalada aparece corriendo junto a un hombre para alcanzar un bus articulado antes de que este avance, y ambos logran subir a la estación sin que se les viera pagar el pasaje.

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Minutos después, ya dentro del vehículo, la persona que grabó el video identificó a la mujer con un teléfono celular de gama alta. Ese detalle se convirtió en el eje de la denuncia y en el disparador de la viralización posterior.

La autora de la grabación, que se identificó como Marta Claudia, cuestionó en el video la decisión de evadir el pago pese a la aparente capacidad económica de la pasajera. “Lo caro en el bolsillo y lo barato en la conciencia”, afirmó en sus declaraciones.

Mujer fue captada colándose del sistema público de transporte en Bogtoá - crédito Transmilenio/Captura de video
Mujer fue captada colándose del sistema público de transporte en Bogtoá - crédito Transmilenio/Captura de video

“Mientras que unos pagan, los otros se cuelan. Y no sacó sino un 16 Pro Max. Y yo con este Samsung tan barato y me toca pagar el pasaje”, relató la mujer en el registro. La denunciante insistió en que considera un problema de conciencia ciudadana que alguien con recursos para adquirir un teléfono costoso opte por no pagar el pasaje.

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El episodio, capturado por una usuaria que difundió el material en redes sociales, reavivó un debate que excede el caso puntual. Mientras algunos usuarios rechazan la práctica de “colarse”, otros señalan que el fenómeno responde a causas estructurales que van más allá de una conducta individual.

La grabación circuló con rapidez por distintas plataformas y generó comentarios encontrados. Un sector de usuarios respaldó el reclamo de la denunciante y calificó de injusto que quienes pagan el pasaje convivan a diario con quienes evaden el sistema sin consecuencias visibles.

“Ese el mundo de las apariencias en Bogotá”; “Seguro es robado. Tiene cara de venegra o de votar por ya sabemos quienes”; “Iphone a 60 cuotas con la factura del gas...jajajajaja”; “Que vergüenza esta gente!”; “Urge un sistema de reconocimiento facial, de tal manera que las infracciones a las normas sean cargadas a la CC. Y, en consecuencia, sean bloqueados al momento de pretender acceder a una subvención estatal. Esa es la única forma de que entren en cintura”; “De qué se asombra. El mayor logro de un pobre en Colombia es poderse comprar un iPhone y una moto. Siente que lograron todo en la vida”: fueron algunos de los mensajes.

La publicación de la grabación provocó opiniones divididas entre los usuarios del transporte público - crédito Captura de video
La publicación de la grabación provocó opiniones divididas entre los usuarios del transporte público - crédito Captura de video

Las sanciones alcanzan a una fracción mínima de los colados

¿Cuántas personas evaden el pago en TransMilenio y cuántas reciben sanción por ello? De las aproximadamente 262.000 personas que ingresan diariamente sin pagar, solo 637 reciben un comparendo cada día, según los datos conocidos desde el Concejo de Bogotá. La brecha entre el volumen de evasión y la aplicación de sanciones ilustra la magnitud del desafío que enfrenta el sistema.

Esa diferencia entre el total de colados y las sanciones aplicadas confirma que el control actual alcanza apenas a una fracción mínima del fenómeno. Los recursos que se dejan de percibir por esta práctica, estimados en 295.000 millones de pesos al año, podrían destinarse según las mismas cifras al funcionamiento y mantenimiento del sistema de transporte.

El contraste entre ambas cifras —los cientos de miles de evasores frente a los pocos cientos de comparendos diarios— alimentó buena parte de las reacciones que generó el video en redes sociales. Varios usuarios señalaron que casos como el registrado en la Calle 80 son apenas una muestra visible de un problema de control que afecta a todo el sistema.

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