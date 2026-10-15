Colombia

Capturan a cinco señalados integrantes de ‘los Sayayines’, banda acusada de una cadena de atracos en Palmira

La estructura habría cometido al menos 12 robos en Rozo y corredores rurales de Palmira. Entre las víctimas figuran un policía y un funcionario de la UNP

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa
La estructura habría cometido al menos 12 robos en Rozo y corredores rurales de Palmira. Entre las víctimas figuran un policía y un funcionario de la UNP - crédito Colprensa
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Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de ‘los Sayayines’, una estructura señalada de protagonizar una cadena de atracos en el corregimiento de Rozo y otras zonas rurales de Palmira, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la banda es investigada por al menos 12 hechos delictivos, varios de ellos cometidos durante la noche y mediante el uso de armas de fuego y violencia contra las víctimas.

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La operación fue desarrollada de manera conjunta por unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales, Goes, de la Policía Nacional, y el CTI.

Según las autoridades, cuatro de las capturas se realizaron mediante orden judicial y una más en flagrancia.

Entre los detenidos se encuentra alias Barba, señalado como presunto cabecilla y como la persona encargada de coordinar y distribuir las funciones dentro de la estructura.

Procuraduría emite alerta por fallas en dispositivos electrónicos para privados de la libertad
IMAGEN DE REFERENCIA: Capturado - crédito Colprensa

Así operaba la banda en zona rural de Palmira

Las investigaciones indican que ‘los Sayayines’ concentraban sus actividades principalmente en horarios nocturnos.

Según el reporte, esa estrategia les permitía reducir las posibilidades de ser identificados y aprovechar la baja visibilidad para escapar después de los atracos.

Su principal zona de operación era el corredor vial que comunica Rozo con municipios y sectores cercanos, donde presuntamente interceptaban a conductores y transeúntes.

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Las autoridades sostienen que los señalados integrantes de la estructura no se limitaban a intimidar a las víctimas, sino que también recurrían a agresiones físicas para apoderarse de sus pertenencias.

Entre los elementos que presuntamente buscaban se encontraban motocicletas, cadenas de oro y otros objetos personales.

La investigación también relaciona a la estructura con hechos en los que las víctimas pertenecían a entidades estatales.

Uno de los casos corresponde al atraco a un integrante activo de la Policía Nacional, a quien, según la información suministrada, le robaron sus pertenencias y cadenas de oro.

Otro de los episodios atribuidos al grupo corresponde a un homicidio agravado en grado de tentativa contra un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, UNP, ocurrido el 15 de julio de 2025.

UNP

Ocho allanamientos y material probatorio

Durante la operación se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en Palmira y Rozo.

Según las autoridades, en esos procedimientos fue recopilado material que haría parte del proceso contra los capturados.

Los delitos investigados incluyen hurto calificado en concurso heterogéneo y sucesivo, fabricación y porte ilegal de armas de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa.

La captura de los presuntos integrantes de ‘los Sayayines’ hizo parte de una operación más amplia adelantada en el departamento.

El coronel Amaury Linsay Aguilera López, comandante de la Policía Valle, señaló que las acciones están enmarcadas en la estrategia denominada ‘Un Valle Firme que se une seguro’.

En total, las autoridades adelantaron 16 diligencias de allanamiento que permitieron capturar a más de 10 personas y afectar también a otras estructuras conocidas como ‘los de la 20’ y ‘los de la P’.

La Policía reportó además reducciones en varios delitos frente a 2025.

Según las cifras entregadas, el hurto a personas cayó 12 %, el hurto a residencias 22 %, el hurto a comercio 38 % y el hurto de motocicletas 22 %.

El homicidio, de acuerdo con el balance institucional, presenta una reducción del 7 %, equivalente a seis casos menos, mientras que durante septiembre y octubre la disminución reportada sería del 48 %.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía continuar suministrando información a través de la línea 123, incluso de manera anónima, para apoyar las investigaciones contra estructuras delictivas que permanecen activas en el Valle del Cauca.

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