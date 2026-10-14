Colombia

Partido Comunes rechazó acusaciones de María Claudia Tarazona contra exmiembros de las Farc por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La viuda del congresista fallecido aseguró que se debe investigar a quienes hicieron parte del Legislativo de esa colectividad hasta 2026, pues estarían involucrados en el asesinato

María Claudia Tarazona
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que miembros del partido Comunes deben ser investigados por el magnicidio de su esposo - crédito Reuters
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El caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que se perpetró el 7 de junio de 2025 en Bogotá, dio un nuevo giro por las declaraciones de su esposa, María Claudia Tarazona, al revelar detalles inéditos sobre quienes serían los responsables del hecho, que sigue en investigación.

La mujer reveló que miembros del partido Comunes deben entrar en el caso como posibles cómplices del asesinato del senador, pues afirmó que la orden para dispararle se dio desde el Congreso de la República; incluso indicó que le hicieron llegar nombres y fotos de los supuestos autores intelectuales.

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Ante eso, la colectividad, que no logró el umbral para seguir como partido político en las elecciones de 2026, rechazó dichas declaraciones en una carta que fue publicada el 14 de octubre, además de señalar que no es la primera vez que recibe ataques por parte de sectores que señaló cercanos al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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