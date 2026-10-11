Laura, la joven que denunció polémicos tratamientos de asignación de género en menores de edad, habló: “Hay que prohibirlos”

El proyecto de ley “Laura: niños no experimento”, que fue basado en la joven, fue radicado con el objetivo de prohibir procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad - crédito @CamaraColombia/X

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Laura, la joven que cuestionó y denunció los procedimientos de transición de género a los que fue sometida a los 15 años, pidió que Colombia prohíba los tratamientos médicos de afirmación de género para menores de edad, al considerar que su caso estuvo marcado por “la falta de atención” a un trauma de abuso sexual sufrido durante su infancia.

Esta joven, que se convirtió en un símbolo de protesta contra la unidad de género de la Clínica Valle de Lili, en Cali, y cuya historia fue incluida en el controversial documental Colombia: Fábrica de niños trans, ofreció una entrevista con Semana para respaldar el proyecto de ley que lleva su nombre y que busca restringir los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de sexo en menores de edad en el país.

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La iniciativa legislativa, impulsada por la bancada provida del Congreso de la República, abrió un debate entre quienes piden mayores limitaciones para estas intervenciones y quienes defienden el acceso a una atención médica basada en la evaluación individual de cada paciente.

El pediatra endocrinólogo Mario Angulo fue el líder de la Clínica de Género de Valle de Lili - crédito Fundación Valle de Lili

El trauma de abuso sexual que sufrió

La joven, en cambio, aseguró en la revista citada que el proyecto de ley “hace justicia a la Laura de 15 años que necesitaba sanar el trauma”. Según su relato, ese episodio derivó en miedo a ser mujer, ansiedad, depresión e inseguridad, situaciones que, afirmó, debían atenderse antes de cualquier intervención vinculada a su identidad de género.

Laura sostuvo que, en su momento, los profesionales que la atendieron no abordaron de forma suficiente las consecuencias psicológicas del abuso sexual. “Se debieron tratar los problemas en el orden en que aparecieron; el abuso sexual debió ser tratado primero (...) Es obvio que una niña con miedo a ser mujer no va a querer ser mujer”, afirmó.

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De igual manera, cuestionó el manejo que recibió en la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili. Aseguró que el equipo interdisciplinario que la trató no identificó de forma adecuada el origen de su malestar.

La Fundación Valle del Lili respondió a una orden judicial derivada de una tutela en la que se reconocieron tratamientos de afirmación de género - crédito @saraG12/X

El proyecto busca limitar intervenciones médicas en menores

Laura sostuvo en el diálogo con el medio que autorizó el uso de su nombre para el proyecto de ley impulsado por Jonathan Silva, la Fundación Nueva Democracia y congresistas de la bancada provida, con el fin de prohibir en menores de edad los tratamientos de afirmación de género y las cirugías de cambio de sexo.

Laura señaló que espera que la iniciativa sirva para que niños y adolescentes reciban acompañamiento psicológico que indague las causas de su malestar antes de aplicar intervenciones médicas.

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“Que los menores puedan tener una atención médica adecuada, en estos casos de cuestionamiento de su identidad”, aseguró. También pidió terapias que no validen de forma automática la identidad con la que llega un paciente a consulta.

Laura afirmó que los menores deben tener la posibilidad de alcanzar la madurez antes de adoptar decisiones que, a su juicio, pueden tener efectos irreversibles en su cuerpo y salud.

Cuestionó la capacidad de los adolescentes para decidir sobre tratamientos

En la entrevista, Laura consideró que los adolescentes no cuentan con el desarrollo necesario para comprender todas las implicaciones de tratamientos hormonales o cirugías.

“No, simplemente porque su cerebro no se ha terminado de desarrollar”, respondió cuando le preguntaron si un menor puede entender las consecuencias de estos procedimientos. La joven afirmó que las ideas sobre identidad pueden surgir en una etapa de exploración y cambios. También sostuvo que los médicos deben analizar factores como antecedentes de abuso, maltrato o acoso escolar antes de recomendar tratamientos de afirmación de género.

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Este es el documental sobre las “fábricas de niños trans” en Colombia, en el que se habló del caso de Laura y el proyecto de ley - crédito @SamuelAdrián/YouTube

“Deberíamos aprender de los errores”, dijo Laura al rechazar que su caso sea presentado como una situación aislada. Según su postura, Colombia debe revisar las experiencias de otros países que han modificado o limitado los protocolos de atención para menores.

La entrevistada mencionó el Informe Cass, una revisión independiente sobre los servicios de identidad de género para niños y jóvenes en Inglaterra, y un documento presentado por el Departamento de Salud de Estados Unidos como elementos que, según dijo, respaldan restricciones a estos tratamientos.

“Hoy más que nunca sabemos que no está claro que esos tratamientos sean beneficiosos y, por el contrario, sí sabemos que pueden causar daños”, sostuvo.

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