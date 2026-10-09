Colombia

Mercenarios colombianos que combatieron en Ucrania fueron reportados en México: se habrían entrenado en manejo de drones

La información sobre la presencia en ese país de connacionales se confirmó por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch

El caso sigue bajo investigación de acuerdo con las directrices por parte de la mandataria Claudia Sheinbaum - créditos @OHarfuch/X | Suministrado a Infobae Colombia
El caso sigue bajo investigación de acuerdo con las directrices por parte de la mandataria Claudia Sheinbaum - créditos @OHarfuch/X | Suministrado a Infobae Colombia
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Una delicada denuncia que se conoció en medio de una rueda de prensa el jueves 8 de octubre por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades detectaron el ingreso al país de ciudadanos colombianos con antecedentes en Ucrania.

El funcionario indicó que México trabaja en coordinación con instituciones colombianas para establecer el alcance de esos casos.

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La declaración se produjo durante una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, yen la que García Harfuch presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El secretario respondió a una pregunta sobre versiones periodísticas que vinculaban a exmilitares mexicanos con entrenamientos en drones o armamento.

“Lo que sí hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, es personas que ingresaron a nuestro país desde Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, precisó García Harfuch.

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Sumado a lo anterior, el funcionario explicó: “No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió en la nota periodística, en drones o en algún armamento”, luego de que varios medios locales replicaron la noticia.

La disminución de estos contingentes ha permitido el ingreso de latinoamericanos, quienes en muchos casos no poseen formación militar, según lo reportado por el enviado especial de la Cancillería rusa a Sputnik Mundo - crédito Sputnik Mundo / X
Algunos de los mercenarios colombianos serían enviados por parte de grupos armados ilegales con el fin de que se entrenen en manejo de drones - crédito Sputnik Mundo / X

García Harfuch comentó que las autoridades mexicanas colaboran y reciben apoyo de sus pares colombianos frente a la detección de personas con antecedentes en Ucrania, teniendo en cuenta las decenas de casos que se han documentado y conocido a través de redes sociales de connacionales que buscan en otras latitudes, y en medio de conflictos bélicos, obtener mejores ingresos de los que tendrían en su país de origen.

En junio de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que autoridades ucranianas habrían ampliado vínculos con carteles mexicanos. El texto de referencia no presenta pruebas independientes que confirmen esa versión.

Claudia Sheinbaum ordenó verificar videos que circularon en redes

Sumado al caso de los ciudadanos colombianos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno abrió una verificación sobre videos difundidos en redes sociales.

En esas grabaciones aparecen supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación durante entrenamientos en un campamento militar de Ucrania.

Sheinbaum explicó que aún no existe certeza sobre la autenticidad de las imágenes. “Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, dijo la mandataria.

La mandataria sostuvo que, si se confirma la presencia de mexicanos relacionados con organizaciones criminales en el conflicto, será necesario establecer bajo qué mecanismos llegaron a Ucrania.

El video sigue bajo análisis para confirmar su veracidad - crédito red social X
El video sigue bajo análisis para confirmar su veracidad - crédito red social X

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún Ejército de alguna entidad, de algún Gobierno”, planteó la jefe de Estado.

México no ha contactado a Ucrania por este asunto

Sheinbaum indicó que hasta el momento el Gobierno mexicano no ha establecido comunicación directa con Ucrania para tratar las denuncias, pero detalló que, si fuera necesario, la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiría el contacto institucional.

Las denuncias sobre una posible captación de integrantes de organizaciones criminales de México y Colombia se han incrementado en los últimos meses. La hipótesis plantea que personas con experiencia en combate podrían adquirir conocimientos sobre manejo de drones y otras tecnologías militares para trasladarlos posteriormente a escenarios criminales en América Latina y poner en práctica lo aprendido en sus disputas locales, relacionadas con el control del territorio, líneas y rutas de narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Por ahora, el Gobierno mexicano confirmó únicamente la detección de ciudadanos colombianos que tuvieron antecedentes o pasaron por Ucrania antes de ingresar a México.

Las autoridades deberán precisar si esas personas tienen relación con actividades ilegales, estructuras armadas o entrenamientos especializados.

Algunos mercenarios colombianos en Ucrania serían enviados por grupos armados ilegales

Grupos armados y redes de narcotráfico de Colombia estarían enviando combatientes a Ucrania para aprender técnicas de uso de drones en la guerra y trasladar luego esos conocimientos al conflicto interno, según una investigación publicada por Financial Times.

El diario británico informó a inicios de agosto de 2026 que exparamilitares, exguerrilleros y exintegrantes de la fuerza pública habrían coincidido en el frente ucraniano, donde adquieren destrezas sobre pilotaje de drones, comunicaciones cifradas, instalación de cargas explosivas y operación de aeronaves conectadas por fibra óptica.

La alerta surge en medio del aumento de ataques con drones en Colombia. Según las cifras citadas en el informe, el Ministerio de Defensa registró 264 ataques entre 2024 y 2025, mientras las Fuerzas Militares afirmaron haber neutralizado el 96% mediante interferencia de radiofrecuencia o destrucción directa de los equipos.

Sumado a lo anterior, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señaló que en Colombia cada 20 horas se registra un ataque con drones a la fuerza pública.

Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, se presentaron 318 incursiones armadas bajo esta modalidad por parte de grupos armados ilegales, y en su mayoría, atribuidos a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

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