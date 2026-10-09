Colombia

La inflación aprieta el almuerzo: ‘corrientazo’ se encareció 22,4% y se acerca a los $20.000

La tradicional preparación pasó de $15.505 a cerca de $20.000 por plato entre octubre de 2025 y 2026, impulsada por las alzas de varios ingredientes básicos del menú en las centrales de abasto

Corrientazos se habrían encarecido un 23%, en comparación con el 2022. Colprensa
El precio promedio del almuerzo tradicional corrientazo aumentó un 22,4% en un año y alcanzó los $18.894 - crédito Colprensa
Guardar

El corrientazo se encareció 22,4% entre octubre de 2025 y octubre de 2026: el precio promedio de un almuerzo tradicional pasó de $15.505 a $18.894, una cifra que se aproxima a la barrera de $20.000 por plato debido al alza de varios de sus ingredientes.

Los alimentos representan cerca de 15% de la canasta de inflación, pero en lo que va de 2026 explicaron hasta 28% de la aceleración del costo de vida. El encarecimiento de las comidas de menor precio reduce el margen de los hogares para cubrir el mercado y el almuerzo diario.

PUBLICIDAD

En el más reciente informe sobre la inflación en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó que la categoría de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas tuvo un incremento del 6,74%.

El consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6,74% según el dato de inflación del Dane - crédito Dane
Los alimentos explicaron hasta el 28% de la aceleración del costo de vida en lo que va de 2026 - crédito Dane

El cálculo, realizado por el diario La República, tomó como referencia los precios de arroz, chatas de carne de res, papa, plátano maduro, lechuga, cebolla, tomate, fríjol o huevo y mora para jugo. Los valores fueron obtenidos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane en las principales centrales de abasto.

Para estimar una porción individual, se calculó el precio promedio por kilogramo de cada producto y se dividió entre cuatro, equivalente a 250 gramos. La suma de esos componentes permitió establecer el costo del menú en ambos períodos.

PUBLICIDAD

La papa y el tomate, los mayores aumentos del menú

La porción de papa registró un incremento del 220,9% y lideró las alzas entre los ingredientes del menú y la menor disponibilidad de tomate favoreció el traslado de los costos del productor al consumidor final - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La porción de papa registró un incremento del 220,9% y lideró las alzas entre los ingredientes del menú y la menor disponibilidad de tomate favoreció el traslado de los costos del productor al consumidor final - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La papa fue el alimento con la mayor variación: su porción pasó de $196 a $628, un aumento de 220,9% en 12 meses. El tomate le siguió con un alza de 109,1%, desde $537 hasta $1.123 por porción.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto en economía local de Corficolombiana, atribuyó los aumentos principalmente a factores de oferta, dado que los precios al productor de ambos productos crecieron entre 16,8% y 22,2%.

Sobre el tomate, Cruz explicó: “Este incremento estuvo acompañado por una caída de 1,8% en la oferta, lo que redujo su disponibilidad y favoreció el traslado del aumento de los precios del productor al consumidor, reflejándose en un alza mensual de 10,4% en el IPC en septiembre”, dijo Cruz en declaraciones a La República.

La disponibilidad de papa aumentó, pero sus precios también pudieron recibir presión de los costos de producción y comercialización. El comportamiento se reflejó en un incremento mensual de 7,29% en el índice de precios al consumidor (IPC).

La mora de Castilla incrementó el valor de su porción de $1.007 a $1.586, un repunte de 57,4%. Las chatas de res pasaron de $9.096 a $10.786, con un aumento anual de 18,58%.

El fríjol se encareció $357 por porción, mientras que el huevo de referencia AA subió 10,72%, de $457 a $506. En estos productos incidieron mayores costos de producción, transporte y comercialización.

La oferta de carne de res creció un 10% y moderó la presión sobre el valor de las chatas - crédito Luisa González/Reuters
La oferta de carne de res creció un 10% y moderó la presión sobre el valor de las chatas - crédito Luisa González/Reuters

Entretanto, la oferta de carne de res aumentó 10%, un factor que moderó la presión sobre el precio final. “El IPC registró un alza más moderada, de 0,74%, por lo que el comportamiento es consistente con una mayor disponibilidad que ayudó a contener las presiones sobre el precio final, aunque persistieron incrementos en los costos de comercialización y producción”, advirtió Cruz.

El plátano y el arroz fueron las excepciones dentro del menú: las porciones disminuyeron 9,6% y 4,4%, respectivamente, durante los últimos 12 meses.

Alimentos: la presión sobre la inflación de 2026

Canasta de supermercado azul con papas, naranjas, aguacate, pollo, arroz, leche, pan y pasta de dientes, sobre una balanza antigua en pasillo de supermercado con estantes y precios.
El fenómeno de El Niño y los costos de transporte en Buenaventura plantean presiones adicionales sobre la inflación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El IPC anual de alimentos subió de 6,13% a 6,79% en septiembre y mantuvo una trayectoria ascendente. Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de Grupo Cibest, señaló que “la inflación acumulada del rubro en lo corrido del año ya alcanza 8,05%, lo que evidencia una intensificación en las presiones sobre este componente”.

Por su parte, el equipo económico de Davibank atribuyó el resultado del noveno mes del año a mayores precios de alimentos perecederos, entre ellos huevos, tomates y hortalizas.

Las amenazas del fenómeno de El Niño sobre los cultivos y el aumento de los costos del transporte de carga en Buenaventura podrían añadir nuevas presiones a los precios en los próximos meses.

Temas Relacionados

Precio del corrientazoInflación ColombiaPrecio de los alimentosAlmuerzo corrienteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Más de 80 artistas fueron confirmados para la edición 16 del evento que se celebrará en el parque Simón Bolívar de Bogotá los días 19, 20 y 21 de marzo

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Gobierno De la Espriella solicitó con urgencia al Congreso tramitar modificación del PGN 2026: aumentaría a $637 billones

Los nuevos fondos estarían destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 y el fenómeno de El Niño

Gobierno De la Espriella solicitó con urgencia al Congreso tramitar modificación del PGN 2026: aumentaría a $637 billones

Presidencia publicó la hoja de vida de Juan Carlos Vélez: sería el próximo embajador de Colombia en Ecuador

El diplomático cuenta con experiencia en el Legislativo tras su paso por el Senado entre 2007-2014, además de tener bagaje en el sector empresarial

Presidencia publicó la hoja de vida de Juan Carlos Vélez: sería el próximo embajador de Colombia en Ecuador

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El “Rey de Copas” se puso al día, mientras que el “Embajador” adelantó su calendario en dos juegos atractivos que tuvo la jornada del 8 de octubre de 2026 del fútbol colombiano

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de un soldado de 18 años en una base militar en Buriticá, Antioquia: habría sido por intolerancia

Luis Andrés Benítez Rodríguez murió tras recibir disparos de un compañero en el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, donde ambos prestaban servicio

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de un soldado de 18 años en una base militar en Buriticá, Antioquia: habría sido por intolerancia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Tuto Patiño pidió perdón a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Nunca fue mi intención hacerle daño”

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Karol G recordó su paso por Coachella y reflexionó sobre la relación entre arte y política: “No se pueden separar”

Deportes

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Estos son los primeros equipos que disputarán la liga especial de la tercera división del fútbol colombiano