La inflación aprieta el almuerzo: ‘corrientazo’ se encareció 22,4% y se acerca a los $20.000

El precio promedio del almuerzo tradicional corrientazo aumentó un 22,4% en un año y alcanzó los $18.894 - crédito Colprensa

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El corrientazo se encareció 22,4% entre octubre de 2025 y octubre de 2026: el precio promedio de un almuerzo tradicional pasó de $15.505 a $18.894, una cifra que se aproxima a la barrera de $20.000 por plato debido al alza de varios de sus ingredientes.

Los alimentos representan cerca de 15% de la canasta de inflación, pero en lo que va de 2026 explicaron hasta 28% de la aceleración del costo de vida. El encarecimiento de las comidas de menor precio reduce el margen de los hogares para cubrir el mercado y el almuerzo diario.

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En el más reciente informe sobre la inflación en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó que la categoría de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas tuvo un incremento del 6,74%.

Los alimentos explicaron hasta el 28% de la aceleración del costo de vida en lo que va de 2026 - crédito Dane

El cálculo, realizado por el diario La República, tomó como referencia los precios de arroz, chatas de carne de res, papa, plátano maduro, lechuga, cebolla, tomate, fríjol o huevo y mora para jugo. Los valores fueron obtenidos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane en las principales centrales de abasto.

Para estimar una porción individual, se calculó el precio promedio por kilogramo de cada producto y se dividió entre cuatro, equivalente a 250 gramos. La suma de esos componentes permitió establecer el costo del menú en ambos períodos.

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La papa y el tomate, los mayores aumentos del menú

La porción de papa registró un incremento del 220,9% y lideró las alzas entre los ingredientes del menú y la menor disponibilidad de tomate favoreció el traslado de los costos del productor al consumidor final - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La papa fue el alimento con la mayor variación: su porción pasó de $196 a $628, un aumento de 220,9% en 12 meses. El tomate le siguió con un alza de 109,1%, desde $537 hasta $1.123 por porción.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto en economía local de Corficolombiana, atribuyó los aumentos principalmente a factores de oferta, dado que los precios al productor de ambos productos crecieron entre 16,8% y 22,2%.

Sobre el tomate, Cruz explicó: “Este incremento estuvo acompañado por una caída de 1,8% en la oferta, lo que redujo su disponibilidad y favoreció el traslado del aumento de los precios del productor al consumidor, reflejándose en un alza mensual de 10,4% en el IPC en septiembre”, dijo Cruz en declaraciones a La República.

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La disponibilidad de papa aumentó, pero sus precios también pudieron recibir presión de los costos de producción y comercialización. El comportamiento se reflejó en un incremento mensual de 7,29% en el índice de precios al consumidor (IPC).

La mora de Castilla incrementó el valor de su porción de $1.007 a $1.586, un repunte de 57,4%. Las chatas de res pasaron de $9.096 a $10.786, con un aumento anual de 18,58%.

El fríjol se encareció $357 por porción, mientras que el huevo de referencia AA subió 10,72%, de $457 a $506. En estos productos incidieron mayores costos de producción, transporte y comercialización.

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La oferta de carne de res creció un 10% y moderó la presión sobre el valor de las chatas - crédito Luisa González/Reuters

Entretanto, la oferta de carne de res aumentó 10%, un factor que moderó la presión sobre el precio final. “El IPC registró un alza más moderada, de 0,74%, por lo que el comportamiento es consistente con una mayor disponibilidad que ayudó a contener las presiones sobre el precio final, aunque persistieron incrementos en los costos de comercialización y producción”, advirtió Cruz.

El plátano y el arroz fueron las excepciones dentro del menú: las porciones disminuyeron 9,6% y 4,4%, respectivamente, durante los últimos 12 meses.

Alimentos: la presión sobre la inflación de 2026

El fenómeno de El Niño y los costos de transporte en Buenaventura plantean presiones adicionales sobre la inflación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El IPC anual de alimentos subió de 6,13% a 6,79% en septiembre y mantuvo una trayectoria ascendente. Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de Grupo Cibest, señaló que “la inflación acumulada del rubro en lo corrido del año ya alcanza 8,05%, lo que evidencia una intensificación en las presiones sobre este componente”.

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Por su parte, el equipo económico de Davibank atribuyó el resultado del noveno mes del año a mayores precios de alimentos perecederos, entre ellos huevos, tomates y hortalizas.

Las amenazas del fenómeno de El Niño sobre los cultivos y el aumento de los costos del transporte de carga en Buenaventura podrían añadir nuevas presiones a los precios en los próximos meses.