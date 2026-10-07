Colombia

Líderes colombianos recuerdan a las víctimas del grupo terrorista Hamas a tres años del ataque contra Israel el 7 de octubre: “Colombia no es antisemita”

La embajadora de Israel en el país, Vivian Aisen, además de congresistas y líderes de opinión, evocaron a las más de 1.200 víctimas que murieron asesinadas a manos de terroristas del grupo islamista palestino, que irrumpieron en Tel Aviv con armas de fuego, cohetes y granadas

En Colombia se conmemoraron los tres años de la masacre del 7 de octubre de 2023, ejecutada por terroristas de Hamás - crédito
En Colombia se conmemoraron los tres años de la masacre del 7 de octubre de 2023, ejecutada por terroristas de Hamás - crédito (@VivianAisen/X - @galida12/x - Israel Ministry of Foreign Affairs)
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A tres años del ataque de Hamas contra Israel, que dejó más de 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas, dirigentes políticos, periodistas y representantes diplomáticos en Colombia difundieron mensajes de conmemoración y solidaridad con las víctimas.

La fecha recuerda la incursión terrorista del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos del grupo islamista palestino atacaron a comunidades del sur de Israel, luego de que se infliltraron en el festival de música Nova, que se desarrollaba en Tel Aviv.

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En su tercer aniversario, las reacciones conocidas durante la jornada han hecho énfasis en la condena al terrorismo, la memoria de los asesinados y la preocupación por el antisemitismo.

Conmemoración, en Israel, del tercer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 - crédito Shir Torem/Reuters
Conmemoración, en Israel, del tercer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 - crédito Shir Torem/Reuters

En el Concejo de Bogotá recordaron a los asesinados

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, informó en sus redes sociales que participó en un acto de conmemoración en el Concejo de Bogotá junto al concejal Andrés Barrios y otros asistentes.

Colombia no es antisemita (...) Hoy, en el Concejo de Bogotá, conmemoramos a las víctimas de la masacre del 7 de Octubre y recordamos a los 1.200 asesinados aquel día”, señaló al referirse a la jornada.

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La embajadora conmemoró a las víctimas por la masacre en el Concejo de Bogotá - crédito
La embajadora conmemoró a las víctimas por la masacre en el Concejo de Bogotá - crédito (@VivianAisen/X)

La diplomática añadió que Israel ha atravesado “tres años difíciles” y advirtió sobre el aumento de expresiones antisemitas en el país. “Frente al odio, la indiferencia no puede ser una opción”, escribió. También sostuvo: “Desde Bogotá lo decimos con claridad: en Colombia no hay lugar para el antisemitismo. No al odio. No al terrorismo. Nunca más”.

Aisen difundió además, en otra publicación, un video y la transcripción de una supuesta llamada entre un integrante de Hamás y sus familiares en Gaza. Según su publicación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recuperaron el teléfono en una de las escenas del ataque, y en el audio se oyen estas cruentas afirmaciones:

“Papá, maté a 10 con mis propias manos. Mira cómo los maté, tu hijo mató judíos”, se escucha decir al hombre.

En ese mismo sentir, el director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Peckel, escribió un conmovedor mensaje en el que afirmó que “el pueblo judío y el Estado de Israel han demostrado, una vez más, su extraordinaria resiliencia y su capacidad para superar a enemigos que buscan su destrucción”.

En la publicación destacó “la fortaleza, unidad y la firme determinación” israelí para “preservar su existencia y su futuro” frente al terror.

Este fue el mensaje del director de la Comunidad Judía de Colombia, Marcos Peckel - crédito @marcospeckel/X
Este fue el mensaje del director de la Comunidad Judía de Colombia, Marcos Peckel - crédito @marcospeckel/X

“Un pueblo con 3500 años de historia y un destino manifiesto, que ha sobrevivido imperios, persecuciones, expulsiones, tragedias y el Holocausto, no lo destruirán terroristas radicales cargados de odio y resentimiento. Tampoco mercaderes de la superioridad moral, antisemitas disfrazados de progresistas que agitan la banderita aquella que volvieron sinónimo de violencia, intolerancia y odio. El pueblo de Israel vive, es luz entre las naciones y ejemplo para la humanidad amante de la libertad”, dijo.

Periodistas y exdiplomáticos colombianos pidieron preservar la memoria del 7 de octubre

El periodista Hassan Nassar describió la fecha como “un día doloroso para la comunidad judía en el mundo” y recordó que Hamás “asesinó miles de civiles inermes y llenó de sangre y miedo a Israel”.

Hoy es un día de solidaridad y empatía con las víctimas y sus familias”, escribió Nassar en sus redes sociales.

Nassar escribió unas palabras de solidariad en su perfil de X - crédito
Nassar escribió unas palabras de solidariad en su perfil de X - crédito (@HassNassar/X)

El periodista Diego Santos también publicó un sentido mensaje sobre los asesinatos, secuestros y ataques registrados esa dolorosa jornada: “Tres años desde que familias fueron asesinadas en sus casas, jóvenes masacrados mientras celebraban un festival y hombres, mujeres y niños secuestrados por Hamás”, publicó.

Santos sostuvo que recordar el 7 de octubre no supone desconocer el sufrimiento posterior causado por la guerra. “Toda vida inocente perdida duele. Toda familia destruida es una tragedia”, afirmó, antes de pedir que el debate sobre el conflicto no omita el origen de la ofensiva.

Diego Santos habló sobre la masacre del 7 de octubre con un reflexión sobre las víctimas y el creciente antisemitismo - crédito
Diego Santos habló sobre la masacre del 7 de octubre con un reflexión sobre las víctimas y el creciente antisemitismo - crédito (@DiegoASantos/X)

“Yo he defendido a Israel porque creo en su derecho a existir, a vivir en seguridad y a defender a sus ciudadanos. Lo he hecho también porque me preocupa profundamente la facilidad con la que, bajo el lenguaje de la política, han reaparecido viejos prejuicios contra los judíos.

Una cosa es criticar al gobierno de Israel —como se critica a cualquier gobierno— y otra muy distinta justificar el terrorismo, relativizar una masacre o convertir a los judíos del mundo en responsables colectivos de una guerra. Por eso, tres años después, sigo creyendo que recordar el 7 de octubre importa. Porque el tiempo puede explicar muchas cosas, pero no puede cambiar lo que ocurrió. No puede convertir a los victimarios en víctimas ni hacer aceptable lo que entonces nos horrorizó“, fue parte de su reflexión.

Por su parte, el exembajador de Israel en Colombia Gali Dagan publicó un mensaje centrado en las víctimas.

“Detrás de cada nombre hay una vida, una familia y un vacío que nunca podrá llenarse”, señaló.

El exembajador Gali Dagan se pronunció por el tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023 - crédito
El exembajador Gali Dagan se pronunció por el tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023 - crédito (@galida12/X)

“Recordamos a cada una de las víctimas. Que su memoria sea siempre una bendición”, agregó Dagan, que cerró publicación con la frase: “Nunca olvidaremos. Nunca”.

La congresista Carol Borda recordó la magnitud del ataque. En su mensaje, afirmó que las respuestas frente a esos hechos deben ser inequívocas.

Carol Borda también se pronunció sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 - crédito
Carol Borda también se pronunció sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 - crédito (@CarolBordaA/X)

Ante la barbarie y el terrorismo no caben ambigüedades ni tibiezas ideológicas: se condena con absoluta firmeza”, escribió. “La memoria de las víctimas exige justicia, no silencio”.

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