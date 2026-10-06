Colombia

Cocaína oculta en café y cervezas; y marihuana en dulces y muñecos: lo que dejó la incautación de cerca de 5 toneladas de droga en Colombia

Las autoridades realizaron los operativos en varias terminales aéreas del país que incluyeron 32 capturas. Además, se reveló que las rutas tendrían como destinos finales España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Panamá

Millonarios cargamentos de cocaína y marihuana se hallaron ocultos entre accesorios de moda, juguetes, cerveza, café, e incluso hasta en un asador de barril - crédito Dirección de Antinarcóticos Policía Nacional de Colombia
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En medio de la ofensiva contra los grupos armados ilegales y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia anunció la mañana del martes 6 de octubre la incautación de 4.921,5 kilogramos de cocaína, además de la captura de 32 personas durante la Operación Jotam.

Este balance se origina producto de las labores desarrolladas durante septiembre en aeropuertos del país para combatir el tráfico internacional de estupefacientes.

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La intervención fue liderada por la Dirección de Antinarcóticos como parte de las acciones de la estrategia Esmeralda, que también permitió decomisar 96,7 kilogramos de marihuana e identificar 103 casos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades reforzaron controles sobre pasajeros, equipajes, carga aérea, envíos de correo y aeronaves. La operación contó con análisis de riesgo, gestión de información y coordinación con organismos de otros países, y señalaron cuáles son las modalidades de las que se han valido las redes criminales para ocultar la droga.

Detectaron cocaína oculta en café y cerveza con destino a España

Entre los hallazgos reportados, y uno de los que más llamó la atención de las autoridades colombianas, se encuentra el decomiso de 1.211 kilogramos de cocaína mezclados con café que tenían como destino Barcelona, España.

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El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que el procedimiento se desarrolló con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

En otro caso, los investigadores detectaron un cargamento de 3.500 kilogramos de cocaína ocultos en cerveza. De acuerdo con la institución, el envío iba dirigido a Toledo, España.

Los dos hallazgos concentran la mayor parte de la droga incautada dentro de la operación. Por tal motivo, las autoridades analizan las rutas, los responsables de los despachos y los mecanismos utilizados para ocultar las sustancias dentro de productos de exportación.

Las organizaciones usaron equipajes, encomiendas y sustancias adheridas al cuerpo: así camuflan la droga

La Dirección de Antinarcóticos señaló que la operación permitió identificar distintas modalidades de ocultamiento utilizadas para sacar droga del país por vía aérea.

Además de la mezcla de cocaína en productos de exportación, los investigadores encontraron casos de sustancias escondidas en objetos tipo recuerdo, maletas, envíos postales y paquetes de correo.

Desde la institución también reportó modalidades que incluyen estupefacientes adheridos al cuerpo de pasajeros y casos de transporte mediante ingesta. Estos métodos, según el comunicado, buscan superar los controles en las terminales aéreas.

La operación incluyó cooperación con cuatro países

La Policía informó que la Operación Jotam fortaleció el intercambio de información con autoridades de España, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La cooperación permitió identificar rutas que tendrían como destino España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Panamá. El comunicado no precisó los aeropuertos donde se realizaron las incautaciones ni la nacionalidad de las 32 personas detenidas.

Según la institución, el análisis de pasajeros, carga y mensajería permitió anticipar nuevas formas de camuflaje empleadas por las organizaciones que operan en el tráfico transnacional de drogas.

El general Castaño expuso que las organizaciones narcotraficantes ajustan sus estrategias para utilizar los aeropuertos como plataformas de salida de sustancias ilícitas.

“Desde la Dirección de Antinarcóticos estamos fortaleciendo el análisis de riesgo, la cooperación internacional y nuestras capacidades operativas para anticiparnos a estas modalidades y cerrar las rutas utilizadas por estas organizaciones criminales”, señaló el oficial.

Al final, desde la Policía se recalcó que no cesarán con los controles e intercambios de información para afectar las rutas aéreas de narcotráfico y las estructuras que las utilizan para surtirse.

Declaraciones del brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

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