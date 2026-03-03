Colombia

Policía captura camioneta con 326 galones de gasolina presuntamente hurtada del poliducto en Tolima

Las autoridades hallaron el combustible camuflado entre víveres y detuvieron al conductor, dejando el vehículo a disposición de la Fiscalía especializada, lo que representó una afectación a las finanzas ilegales por más de cinco millones de pesos

El conductor del vehículo fue
El conductor del vehículo fue capturado por las autoridades. - crédito Policía

La Policía Nacional interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima. El procedimiento se realizó este lunes cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.

Durante el operativo, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”. Al efectuar el registro al conductor y al automotor, hallaron en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, presuntamente, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto.

El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia utilizada para evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. El conductor, un hombre de 40 años, fue capturado y permanece a la espera de una audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.

El combustible incautado estaba destinado
El combustible incautado estaba destinado a ser transportado hacia Bogotá. - crédito AP Foto/Félix Márquez (referencia)

Disposición judicial y consecuencias

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, bajo el delito de receptación de hidrocarburos. Según Blu Radio, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima afirmó que “con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos”.

El oficial resaltó la capacidad de despliegue operacional de la institución y el compromiso para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Agregó que continuarán las acciones para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país.

Llamado a la ciudadanía

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.

El coronel Vargas puntualizó que con esta acción las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades.

El ministro de Minas y
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución 40095 que oficializa la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente desde el 1 de febrero- crédito Colprensa/Banco de la República/Presidencia de Colombia

Bajó el precio de la gasolina en Colombia

Desde el domingo 1 de marzo empezaron a regir los nuevos precios de la gasolina en Colombia, con una reducción de 500 pesos por galón para la mayoría de los conductores. Sin embargo, la medida coordinada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se aplicó de manera diferenciada a las ciudades de frontera como Cúcuta, donde la rebaja fue de solo 274 pesos por galón de gasolina.

Mientras la mayoría del país ya experimenta la reducción, en Cúcuta se mantiene un beneficio fiscal que permite precios más bajos frente a la media nacional. Además, desde el mismo 1 de marzo, el precio de referencia del diésel en Cúcuta aumentó en 223 pesos, situándose en 9.255 pesos por galón. El precio promedio del diésel en Colombia se ubicó en 10.983 pesos por galón. En Bogotá, la tarifa permanece en 11.276 pesos, mientras que en Medellín se mantiene en 11.301 pesos.

Precios de referencia de la gasolina y el diésel

Con la actualización, el precio promedio del galón de gasolina en las principales ciudades es de 15.074 pesos. Las capitales con las tarifas más elevadas son Bogotá (15.491 pesos) y Villavicencio (15.591 pesos). Pasto y Cúcuta presentan los valores más bajos, con 13.247 pesos y 13.626 pesos respectivamente.

El listado de precios de la gasolina para marzo en las 13 ciudades principales del país es:

  • Villavicencio: 15.591 pesos
  • Cali: 15.500 pesos
  • Manizales: 15.464 pesos
  • Pereira: 15.436 pesos
  • Bogotá: 15.491 pesos
  • Medellín: 15.411 pesos
  • Ibagué: 15.405 pesos
  • Montería: 15.331 pesos
  • Bucaramanga: 15.249 pesos
  • Barranquilla: 15.124 pesos
  • Cartagena: 15.081 pesos
  • Cúcuta: 13.626 pesos
  • Pasto: 13.247 pesos
A partir del domingo 1
A partir del domingo 1 de marzo comenzaron a regir los nuevos precios de combustible. - crédito Colprensa

Para el diésel, los precios son:

  • Cali: 11.424 pesos
  • Villavicencio: 11.376 pesos
  • Pereira: 11.363 pesos
  • Manizales: 11.349 pesos
  • Medellín: 11.301 pesos
  • Bogotá: 11.276 pesos
  • Ibagué: 11.267 pesos
  • Montería: 11.166 pesos
  • Bucaramanga: 11.025 pesos
  • Barranquilla: 10.951 pesos
  • Cartagena: 10.916 pesos
  • Pasto: 10.338 pesos
  • Cúcuta: 9.255 pesos

