Colombia

“Nada de lo que hagamos devolverá la infancia arrebatada”: magistrada de la JEP tras el perdón de las Farc por el reclutamiento de niños

La admisión de responsabilidad colectiva e individual marca el comienzo de un proceso judicial sin precedentes, donde miles de víctimas tendrán la posibilidad de decidir entre la aceptación del perdón propuesto o el inicio de una reconciliación

Guardar
El antiguo secretariado de las
El antiguo secretariado de las FARC admitió el reclutamiento forzado de 18.677 niños y niñas entre 1971 y 2016, según reveló la JEP - crédito Colprensa/JEP

El antiguo secretariado de las Farc reconoció públicamente el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños entre 1971 y 2016.

La declaración, entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante una carta y un video, representa la primera vez que los excomandantes de la guerrilla piden perdón de manera explícita por estos crímenes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con El Espectador, la magistrada Lily Rueda recalcó: “Nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”.

La magistrada Rueda, relatora del macrocaso 07 en la JEP, explicó que el reconocimiento de los hechos por parte de los exjefes de las Farc constituye un paso inédito en el proceso judicial y de justicia restaurativa.

La determinación del tribunal dependerá de la verificación de compromisos reales de reparación y garantías de no repetición, según lo señalado por la magistrada Lily Rueda y el alcance de las declaraciones presentadas - crédito @JEP_Colombia/X

El caso investiga la política sistemática de reclutamiento y utilización de menores por parte de ese grupo armado. Las víctimas documentadas por la JEP superan las 18.600, muchas de ellas sometidas a violencia sexual, reproductiva y de género, incluyendo abortos forzados y malos tratos.

“Hemos documentado 18.677 casos desde 1971 a 2016, sólo a manos de las antiguas Farc”, detalló la magistrada.

En la comunicación pública, el antiguo secretariado de las Farc asumió tanto responsabilidad individual como colectiva por estos crímenes de guerra, incluyendo patrones de malos tratos, torturas, homicidios y juicios sin garantías.

La JEP, según relató Rueda, evalúa actualmente las observaciones de víctimas, Ministerio Público y comparecientes para determinar el alcance jurídico del reconocimiento, en una fase denominada de “observaciones”.

“La Sala pronto decidirá el marco del reconocimiento y si las expresiones de los comparecientes cumplen los requisitos para continuar en la vía restaurativa”, adelantó Rueda a El Espectador.

El proceso de perdón no implica amnistía ni eliminación de responsabilidad penal, subrayó la magistrada. “Dada la gravedad de estos hechos, estas conductas no pueden recibir amnistías o perdones judiciales”, puntualizó.

En el modelo restaurativo de la JEP, el perdón sólo puede traducirse en beneficios si va acompañado de acciones verificables y un compromiso real de no repetición. Los excomandantes afirmaron su disposición a trabajar en medidas concretas para evitar que el reclutamiento de menores se repita, mientras la JEP vigilará el cumplimiento de estos compromisos.

El reconocimiento de responsabilidad ante
El reconocimiento de responsabilidad ante la JEP no garantiza amnistía automática a los excomandantes de las Farc por crímenes contra menores, indicó la magistrada Lily Guzmán - crédito @JEP_Colombia/X

El reconocimiento abre la posibilidad de encuentros directos entre víctimas y excomandantes, instancia inédita en este tipo de crímenes. Según la magistrada Rueda, más de 11.000 víctimas individuales y colectivas participan en el proceso y tendrán la opción de decidir si aceptan el perdón o inician un proceso de reconciliación. Algunas han manifestado su disposición a dialogar, otras expresaron que no están dispuestas a perdonar, pero consideran fundamental que los comparecientes escuchen sus razones.

El caso 07 de la JEP estableció patrones macrocriminales de reclutamiento, violencias sexuales y reproductivas, que afectaron especialmente a niñas y adolescentes. La magistrada remarcó que el daño causado es “profundo, multidimensional, intergeneracional”. Las manifestaciones de perdón no buscan silenciar estos daños, sino abrir un proceso de reconocimiento y reparación. “Nada de lo que hagamos como jurisdicción especial devolverá la infancia arrebatada”, insistió.

El reclutamiento de menores en Colombia habría crecido un 300% en los últimos cinco años, según Unicef. La magistrada Rueda llamó a garantizar que las víctimas que sobrevivieron estos crímenes no sean nuevamente vulneradas por el reclutamiento de sus hijos en el presente. La JEP resaltó que estos hechos constituyen crímenes de guerra y no son amnistiables, ni siquiera en el marco de acuerdos de paz.

Las víctimas podrán dialogar directamente con los antiguos jefes guerrilleros y expresar sus demandas, mientras permanece la preocupación por el aumento de casos recientes y la necesidad urgente de protección a la infancia - crédito JEP Colombia/YouTube

En julio de 2025, los exjefes de las Farc ya habían reconocido parcialmente su responsabilidad, aunque negaron la existencia de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. Ahora, según la magistrada, admiten que ocurrieron violencias sexuales y reproductivas en las filas, y que no ejercieron los controles necesarios para impedirlas, afectando especialmente a niñas y mujeres.

El avance del proceso dialógico determinará si los comparecientes podrán continuar en la vía restaurativa o enfrentarán investigaciones y sanciones más severas. La decisión final dependerá de si la JEP considera que las manifestaciones cumplen los mínimos de reconocimiento requeridos.

La magistrada Lily Rueda enfatizó, al cierre de su conversación con El Espectador: “Nada devolverá la infancia: la oportunidad que se abre ahora es sobre el presente y el futuro, para que ni sus propios hijos ni ningún otro niño o niña se enfrente a los dolores que ellas sufrieron”.

Temas Relacionados

JEPJurisdicción Especial para la PazFarcReclutamiento forzadoReclutamiento de menoresLily RuedaExsecretariado de las Farc - Conflicto armadoTimichenkoRodrigo LondoñoColombia-noticias

Más Noticias

Juanda Caribe fue sancionado por ‘El Jefe’ por comentarios a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

La sanción se produjo tras una intensa discusión entre el creador de contenido y Torrex, en la que el humorista formuló acusaciones que sorprendieron a sus compañeros y a los seguidores del popular programa de convivencia

Juanda Caribe fue sancionado por

Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí, según prensa de Europa

La figura de la selección de Portugal se recupera de una fatiga muscular a 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ha expresado su deseo de continuar en Arabia después de la que sería su última Copa del Mundo

Ataque iraní a la embajada

Alianza Verde y En Marcha les solicitaron a sus militantes no votar en las consultas presidenciales del 8 de marzo

Ambos partidos políticos expresaron que, después del esta fecha, se concentrarán en trabajar en la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo de 2026

Alianza Verde y En Marcha

Familia de Kevin Acosta denunció a Gustavo Petro por divulgar datos de la historia clínica del menor fallecido

El jefe de Estado podría haber incurrido en conductas tipificadas como violatorias de la intimidad y reserva, así como la interceptación de comunicaciones, en su calidad de mandatario nacional

Familia de Kevin Acosta denunció

Ciudadano español descubrió la particular manera de jugar fútbol en el Llano colombiano: descalzo y con vacas

Esta peculiar manera de practicar el deporte es típica en los Llanos de Colombia y Venezuela

Ciudadano español descubrió la particular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe fue sancionado por

Juanda Caribe fue sancionado por ‘El Jefe’ por fuertes comentarios a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Deportes

Ataque iraní a la embajada

Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí, según prensa de Europa

Liga BetPlay: así será la programación de partidos durante las elecciones del 8 de marzo en Colombia

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

Calendario de partidos de Atlético Nacional en marzo: Liga BetPlay, Sudamericana y amistoso internacional

Millonarios apuesta por su cantera: el último cupo de la nómina será para un juvenil del club