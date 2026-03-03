Ministra María Fernanda Rojas confirma que el Gobierno prepara proyecto para regular ‘slots’ aéreos

crédito Ministerio de Transporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el Gobierno nacional evalúa la elaboración de un proyecto para intervenir la asignación de ‘slots’ aéreos, en medio del debate con actores del sector sobre el impacto de estas franjas horarias en la competencia y la conectividad, según información obtenida por Semana.

La funcionaria señaló que la intención es revisar uno de los aspectos estructurales del mercado de la aviación comercial, que calificó como un oligopolio, con el propósito de generar beneficios para los usuarios en términos de oferta, precios y acceso a rutas.

Rojas afirmó que el Estado no puede abstenerse de actuar frente a las quejas de los viajeros por cancelaciones, altos costos y falta de conectividad en varias regiones del país, por lo que confirmó que la idea es avanzar en una propuesta normativa.

Durante una rueda de prensa realizada el 2 de marzo, la ministra indicó que el Gobierno analiza la creación de un proyecto enfocado en los llamados ‘slots’, que corresponden a los horarios autorizados para despegue y aterrizaje en los aeropuertos y que resultan determinantes para la operación de las aerolíneas.

“Los slots, sí, la idea es hacer un proyecto. Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores”, expresó Rojas, citada por ese medio de comunicación. En su intervención agregó que la aviación comercial funciona como un “oligopolio estructural”, donde existen pocas compañías y algunas con posición dominante.

La ministra explicó que, si bien el Estado debe comprender la lógica empresarial de las grandes aerolíneas, su principal obligación es atender las necesidades de los usuarios. “Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial (…) pero si uno tiene dos cosas para hacer como Estado, o hacer algo o no hacer nada”, señaló.

En ese contexto, mencionó que desde distintas ciudades del país se reciben reclamos relacionados con costos elevados y dificultades de conectividad. “Los que estamos en Popayán estamos encerrados porque es muy caro; en Villavicencio, en Quibdó, en todas partes. Y tampoco tenemos conectividad, nos cancelan los vuelos”, afirmó, citada por Semana.

La titular de la cartera sostuvo que no considera adecuado mantener el statu quo frente a la situación del sector. “Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca, pasar de agache y que se acabe esto, no. Yo creo que sí podemos hacer algo”, manifestó. En ese sentido, reiteró que la reflexión sobre posibles cambios normativos parte de la necesidad de priorizar a los pasajeros.

El debate sobre los ‘slots’ ha generado posiciones encontradas dentro de la industria. Algunas aerolíneas han expresado preocupación por eventuales modificaciones sin sustento técnico suficiente, al considerar que estos mecanismos son esenciales para la planeación operativa y la estabilidad del mercado.

Frente a esas inquietudes, Rojas indicó que cualquier iniciativa deberá tener como meta incentivar transformaciones que redunden en mayor competencia y mejores condiciones para los viajeros. “Cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios, más oferta, mejores precios y más conectividad, esa es mi meta; entonces lo vamos a hacer no dejando las cosas como están, no”, puntualizó.

Por ahora, la ministra no detalló fechas específicas para la presentación formal del proyecto ni el alcance concreto de la propuesta. Sin embargo, confirmó que el tema se encuentra en análisis dentro del Gobierno y que forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sector aéreo en Colombia y las condiciones de acceso al servicio para distintas regiones del país.