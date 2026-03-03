Juan Carlos Pinzón propone cadena perpetua para delitos graves y reformas profundas a la justicia penal

Juan Carlos Pinzón contempla eliminar beneficios a reincidentes, endurecer penas para crímenes cometidos con armas y modernizar el sistema judicial con más jueces, fiscales y tecnología. - crédito Infobae Colombia

El exministro de Defensa y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón propuso la implementación de la cadena perpetua para delitos graves y una transformación profunda del sistema de justicia penal en Colombia en caso de ocupar la Casa de Nariño. Durante una entrevista en Recap Blu Radio, el aspirante expuso su visión para enfrentar la inseguridad y el deterioro institucional que afectan al país.

Pinzón aseguró que la ciudadanía demanda respuestas contundentes frente al clima de inseguridad, el crecimiento del narcotráfico y la expansión de las economías ilegales. Según el exministro, la reincidencia delictiva y la percepción de impunidad requieren medidas ejemplarizantes y una reestructuración del aparato judicial.

“El país demanda cadena perpetua. Y esto es un debate constitucional duro, pero yo estoy dispuesto a darlo”, afirmó Pinzón durante la entrevista. Planteó la necesidad de aplicar esta pena a responsables de crímenes como feminicidios, violaciones a menores, reclutamiento forzado de niños y asesinatos de miembros de la fuerza pública o del poder judicial.

Reforma del sistema judicial y fortalecimiento institucional

El exembajador destacó que su proyecto presidencial incluye una reforma estructural a la justicia penal, que contemplaría el aumento de jueces, fiscales y el uso intensivo de tecnología para agilizar los procesos y garantizar la protección de los derechos ciudadanos. Pinzón indicó a Blu Radio que el actual sistema penal es insuficiente para responder a la magnitud de la crisis de seguridad urbana y rural.

“Vamos a proponer una reforma al código penal y una reforma a la justicia. Pero la reforma a la justicia que yo quiero plantear es fortalezcamos la justicia. Necesitamos más jueces y más fiscales y más tecnología", sostuvo el candidato. Además, señaló que la eficiencia judicial debe complementarse con la construcción de nuevas cárceles, inspiradas en modelos internacionales, pero adaptadas a las condiciones colombianas.

Fin de los beneficios para reincidentes y redefinición de ciertos delitos

Según explicó Pinzón, su iniciativa contempla la eliminación de beneficios procesales para los reincidentes y endurece la respuesta estatal ante delitos cometidos con armas de fuego o cortopunzantes. El candidato propuso que el hurto con uso de armas sea considerado un “intento de homicidio” y no permita excarcelación.

En su conversación con el medio, Pinzón subrayó que “no hay tercera oportunidad para un delincuente”, y que la reincidencia no puede seguir recibiendo tratamientos indulgentes. Esta visión, de acuerdo con el aspirante presidencial, responde al mandato social de restablecer la confianza en la justicia y la protección de las víctimas.

Inspiración internacional y modelo carcelario

Durante la entrevista, Pinzón relató su visita a la cárcel del Cecot en El Salvador, aunque descartó replicar ese modelo de manera idéntica en Colombia. Según el candidato, la propuesta consiste en crear centros penitenciarios de gran infraestructura y capacidad, con celdas individuales y en zonas aisladas, para evitar la extorsión y fortalecer la resocialización de los internos.

“Lo que sí vamos a poner la obligación a trabajar para pagar costos de la cárcel y para que esta gente mande algo pa su casa. Eso inmediatamente empieza el proceso de resocialización real", explicó el exministro a Recap Blu.

Prevención y atención a la base social

El exministro remarcó la importancia de abordar la criminalidad desde una perspectiva integral, que combine la acción policial y judicial con programas sociales dirigidos a la juventud vulnerable. Planteó la ampliación de la jornada escolar, el acceso al deporte, la cultura y la inserción laboral, con el fin de “quitarle las garras a los criminales y a los expendedores de droga de nuestra juventud”.

Pinzón también hizo referencia a la necesidad de proteger a los niños y a las familias trabajadoras, asegurando que “hay que educar y tener bajo control a los niños mientras sus padres trabajan” para evitar su vinculación a bandas delincuenciales.

Relación con las altas cortes y diálogo institucional

La propuesta de Juan Carlos Pinzón incluye un llamado al diálogo con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la justicia transicional, con el propósito de construir consensos y acordar una ruta de fortalecimiento institucional. Es decir que, el candidato planea solicitar una reunión con las altas cortes en los primeros días de un eventual mandato presidencial.

Contexto político y respaldo social

El enfoque de Pinzón surge en un contexto en el que la inseguridad figura como la principal preocupación ciudadana, según relevamientos como la encuesta Invamer. El candidato, con experiencia como ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos, busca capitalizar su perfil técnico y conocimiento del país para ofrecer una agenda basada en el restablecimiento del orden, la seguridad y la justicia.

“Colombia necesita un presidente de verdad, alguien que venga, sepa lo que tiene que hacer, ordene el país. Hay que hacer más y hablar menos”, expresó Pinzón, quien resaltó su trayectoria en la administración pública nacional e internacional.