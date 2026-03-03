Colombia

Israelí fue capturado en Medellín tras ingresar con dos menores a apartamento turístico: lo investigan por explotación sexual

La detención se produjo tras una alerta a la línea 123 y la verificación de la Policía en un inmueble de renta corta en El Poblado. El extranjero quedó a disposición de la Fiscalía

En video quedó registrado el momento en que la Policía realizó la detención del ciudadano extranjero dentro del inmueble de renta corta, tras la alerta a la línea 123. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Un ciudadano israelí de 28 años fue capturado en flagrancia en Medellín luego de ingresar a un apartamento turístico en el barrio El Poblado en compañía de dos adolescentes de 17 años. El extranjero fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

El procedimiento se inició tras una llamada a la línea de emergencias 123, mediante la cual se alertó sobre el ingreso del hombre con las jóvenes a un inmueble de renta corta.

De acuerdo con el reporte oficial, el propietario del apartamento recibió una notificación del sistema de videovigilancia y, al advertir la presencia del extranjero con las adolescentes, informó a las autoridades.

Una patrulla de la Policía se desplazó hasta el lugar para verificar la situación. Tras constatar los hechos, los uniformados procedieron a la captura del ciudadano israelí.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó el procedimiento y explicó el alcance de la intervención: “Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad y poner al capturado a disposición de las autoridades competentes por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años”, señaló el funcionario de acuerdo con Caracol Radio.

Las dos adolescentes fueron protegidas y se activaron las rutas institucionales correspondientes.

El extranjero quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de edad. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Habría contactado a las menores por redes sociales

Según la información entregada por las autoridades, el hombre habría contactado a las dos jóvenes a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales.

El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de investigación para establecer la responsabilidad del capturado.

Las autoridades señalaron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que se concretara la presunta conducta delictiva.

Cifras de inadmisión por sospechas de explotación sexual

Datos oficiales de Migración Colombia relevados por Noticias RCN, indican que, con corte al 27 de febrero de 2026, 11 personas han sido inadmitidas en el departamento de Antioquia por sospechas relacionadas con explotación de menores y mujeres.

En el año anterior, la cifra de inadmisiones cerró en 110 casos:

  • 45 personas calificadas como ofensores sexuales.
  • 65 con antecedentes por hechos similares, de acuerdo con reportes asociados a Angel Watch.

Gran parte de los sospechosos provienen de Estados Unidos y, según las autoridades, algunos han implementado estrategias como arribar primero a otras ciudades del país antes de desplazarse hacia Medellín.

Las inadmisiones se han registrado principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, terminal aérea que sirve a Medellín y el área metropolitana.

El caso es investigado por la Fiscalía, que avanza en la recopilación de pruebas y testimonios. - crédito captura de video

Cifras sobre delitos sexuales en Medellín

A finales de noviembre, la Corporación Educativa Combos entregó cifras al Concejo de Medellín según las cuales, hasta ese momento, se habían registrado 96 víctimas de explotación sexual, lo que equivale a un promedio de 9,5 casos por mes.

Por su parte, la concejal Leticia Orrego Pérez informó que entre 2023 y 2024 la ciudad reportó 8.215 casos relacionados con delitos sexuales, de los cuales 7.425 tuvieron a mujeres como víctimas.

Antecedente reciente

Uno de los casos recientes relacionados con turismo con fines de explotación sexual fue la condena a 18 años de prisión contra Michael Jamie Inofuentes, ciudadano estadounidense de 45 años, declarado responsable de tráfico sexual de menores y conducta sexual ilícita por hechos relacionados con el abuso de una adolescente de 15 años en Medellín, a quien dejó en embarazo.

En Medellín, un ciudadano israelí de 28 años fue detenido en un apartamento turístico de El Poblado tras una alerta a la línea 123. - crédito Alcaldía de Medellín

Investigación en curso

El ciudadano israelí capturado en El Poblado permanece a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los administradores de inmuebles turísticos para reportar situaciones sospechosas a la línea 123, con el fin de permitir la intervención oportuna de la Policía y la activación de las rutas de protección para menores de edad.

