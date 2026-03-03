Golpe a la delincuencia en Soacha y Sibaté: operativos de la Policía dejaron 68 capturados en una semana

La Policía Nacional reportó la captura de 68 personas en Soacha y Sibaté durante una ofensiva contra el delito desarrollada a finales de febrero de 2026 - crédito Colprensa

La Policía Nacional reportó la captura de 68 personas en los municipios de Soacha y Sibaté durante una ofensiva contra el delito desarrollada entre el 19 y el 28 de febrero de 2026.

Según información oficial, los procedimientos incluyeron operativos en flagrancia y acciones coordinadas por orden judicial, con resultados que abarcan desde la incautación de armas hasta la recuperación de vehículos robados.

De acuerdo con datos entregados por la Policía Nacional, se realizaron 58 capturas en flagrancia y 10 por orden judicial. Entre los delitos que motivaron estas detenciones figuran hurto, homicidio, delitos sexuales, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y delitos relacionados con estupefacientes.

La institución informó que, durante los operativos, se incautaron 10 armas de fuego y 993 gramos de estupefacientes, además de ejecutar seis órdenes de allanamiento. De igual modo, la ofensiva permitió la recuperación de un vehículo y dos motocicletas que figuraban como reportados por robo. Los procedimientos contaron con el apoyo de unidades especializadas y equipos de investigación judicial, precisó la Policía Nacional.

El balance presentado incluyó la participación activa de la Secretaría de Gobierno de los municipios, que reiterando el compromiso de la actual administración para combatir a las estructuras criminales en la región.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana y recordaron la disponibilidad de la Línea de Emergencia 123 y la línea 165 del Gaula para denunciar cualquier hecho delictivo.

Esta estrategia, según la Policía Nacional, forma parte de un enfoque integral en el que la corresponsabilidad de la comunidad resulta fundamental para consolidar un entorno más seguro en Soacha y Sibaté.

Luto en la Policía: subintendente falleció tras accidente de tránsito en Sibaté

En medio de los operativos de seguridad, la Policía Nacional confirmó el fallecimiento del subintendente Edwin Vera Rodríguez, natural de Chitagá, Norte de Santander, murió en un accidente de tránsito en Sibaté durante la madrugada del lunes 2 de marzo.

El uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, se encontraba en la región como parte de su proceso de ascenso, realizando un curso en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.

La institución detalló mediante un comunicado que el siniestro ocurrió hacia las 2:10 a. m. en la carrera 7 con calle 9B, en el casco urbano de Sibaté. Vera Rodríguez conducía una motocicleta acompañado por el subintendente Germán Latorre Guzmán, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó un vehículo estacionado. Ambos policías sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Soacha, donde se confirmó el fallecimiento de Vera Rodríguez. El acompañante resultó con una fractura en una pierna y permanece bajo atención médica.

Según información entregada por la Policía Nacional, los dos uniformados habían finalizado actividades académicas a las 5:00 p. m. del día anterior y debían reincorporarse a clases a las 7:00 a. m. del lunes. El caso quedó en manos del inspector de tránsito municipal, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la colisión.

El deceso del subintendente causó profundo pesar en la Policía Metropolitana de Cartagena y en la comunidad de Chitagá, donde era reconocido por su vocación de servicio. La institución expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del uniformado fallecido.

La investigación para determinar las causas del accidente continúa en curso. Las autoridades buscan establecer con precisión los factores que llevaron a que la motocicleta terminara colisionando con el automóvil estacionado, mientras la Policía reiteró el llamado a la precaución y al respeto por las normas de tránsito.