Gobierno lanza línea de crédito por $14.800 millones e incentivos a taxistas para sustituir sus vehículos por eléctricos en Colombia

El nuevo crédito cubre hasta el 90% de la compra y la recarga, ayudando a quienes quieren renovar su vehículo y reducir gastos sin apuros financieros

El Ministerio de Transporte lanzó una línea de crédito de $14.800 millones para incentivar la sustitución de taxis de combustión interna por vehículos eléctricos en Colombia - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte, en colaboración con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), lanzó una nueva línea de crédito de aproximadamente $14.800 millones de pesos destinada a facilitar el reemplazo de taxis de combustión interna por vehículos eléctricos en Colombia.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para modernizar el parque automotor, reducir las emisiones contaminantes y avanzar en la transición hacia tecnologías limpias. La línea de crédito está dirigida a propietarios de hasta tres taxis que resulten aceptados en el programa de sustitución de taxis eléctricos del Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (Fopat).

Los recursos estarán disponibles hasta agotarse, y el monto máximo de financiación por taxi alcanza los $92 millones, con un plazo de hasta cinco años y un periodo de gracia de hasta tres meses, facilitando así el acceso al crédito y reduciendo la presión financiera sobre los pequeños empresarios del transporte.

Uno de los elementos innovadores de este esquema es la posibilidad de financiar no solo el vehículo eléctrico, también la infraestructura de recarga, los costos de matrícula y el capital de trabajo para cubrir el mes en que el taxista deja de percibir ingresos durante la transición al nuevo vehículo.

De acuerdo con la ministra de Transporte, Mafe Rojas, “hoy damos un paso concreto hacia una movilidad más limpia y justa. Esta línea de crédito no solo facilita que pequeños propietarios renueven sus taxis, sino que los convierte en protagonistas de la transición energética del país. Estamos hablando de menos emisiones en nuestras ciudades, más eficiencia en el servicio y mejores condiciones económicas para los transportadores”.

El respaldo del Fondo Nacional de Garantías a través de su estrategia FNG Territorios permite reducir el riesgo crediticio y subsidiar el 100% de la comisión de la garantía, lo que fomenta la inclusión financiera de pequeños propietarios y fortalece la confianza institucional en todo el proceso.

La vicepresidenta jurídica del FNG, Verónica Espejo, afirmó que “la garantía del FNG se consolida como instrumento para implementar políticas públicas, en este caso, la transición energética de un sector estratégico para el empleo y el crecimiento regional”.

El presidente encargado de Bancóldex, José Alberto Garzón Gaitán, subrayó que el lanzamiento de esta línea refleja el compromiso de la entidad con la transición energética y con el sector empresarial colombiano. “Este nuevo instrumento, que esperamos llegue a todas las regiones del país, contribuye a la mitigación del cambio climático y a generar beneficios económicos y sociales para los taxistas, actores clave en la dinamización de las economías locales”.

La estrategia de incentivos económicos para la renovación de taxis contempla apoyos directos a la adquisición de vehículos eléctricos y a la instalación de infraestructura de recarga. El monto del apoyo varía según la antigüedad del taxi a desintegrar: para vehículos entre 10 y menos de 20 años, el incentivo es de hasta $34,5 millones o el 30% del valor comercial del taxi eléctrico (el que sea menor).

Para taxis de 20 años o más, el apoyo suma un aporte adicional de $7,5 millones a la cifra anterior, reconociendo el mayor esfuerzo de los propietarios que retiran vehículos más antiguos.

El incentivo se gira directamente al concesionario, lo que garantiza la trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos. Además, los beneficiarios pueden acceder a coberturas de hasta el 90% del costo total de adquisición e instalación de la infraestructura de recarga eléctrica residencial, o hasta $10 millones, según el valor menor.

La ministra Rojas invitó a los pequeños propietarios a aprovechar esta oportunidad: “Queremos que no haya barreras, que el taxista propietario de taxis entre uno a tres taxis, que diga: ‘Venga, yo quiero dar el salto, quiero pasar mi vehículo a un vehículo eléctrico, no contaminante, cero emisiones’, se animen, reciben el incentivo del Estado, del programa, pero además reciben unos apalancamientos que le van a ayudar a tener el crédito que necesita para aportar el resto del recurso para este propósito”.

Un ejemplo práctico destacado por la cartera de Transporte pone en evidencia la magnitud del beneficio económico: si un propietario reemplaza un taxi de entre 10 y 20 años por uno eléctrico de $100 millones, el Estado entrega un aporte de $30 millones, reduciendo el costo para el taxista a $70 millones; para vehículos de más de 21 años, el apoyo asciende hasta $37,5 millones, por lo que el taxi eléctrico puede costar $62,5 millones al usuario final.

Junto al beneficio económico directo, el programa ofrece un impacto ambiental relevante al promover el retiro de vehículos antiguos y contaminantes, reemplazándolos por unidades de cero emisiones. Esto representa una contribución significativa a la calidad del aire urbano y a la salud pública, así como una reducción en los costos de operación y mantenimiento para los conductores.

El programa también contempla facilidades adicionales como orientación técnica, acompañamiento en el proceso de sustitución y acceso preferencial a la información y trámites a través de la página web oficial del Ministerio de Transporte. Los interesados del programa pueden acceder a más información haciendo clic aquí.

