Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este martes 3 de marzo, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Muequetá, La Esperanza.Lugar: De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Centro, Bosa La Estacion.Lugar: De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Ortezal.Lugar: De la Calle 22 a la Calle 22A, entre la Carrera 44C a la Carrera 50.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de Hidrante

Localidad: Usme.Barrios: La Cabaña, Doña Liliana, Villa Diana, Los Soches, Juan José Rondon I, Los Arrayanes, Tocaimita Oriental, Pepinitos, Tocaimita Sur.Lugar: De la Calle 76 Sur a la Calle 92 Sur, entre la Carrera 6D Este a la Carrera 15 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré.Lugar: De la Calle 47A Sur a la Calle 47B Sur, entre la Carrera 28 a la Carrera 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Acacias, Usaquén, Barrancas Norte, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narvaez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Orienta, San Cristóbal Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa, Planes Parciales San Juan Bosco y Plan Parcial la Salle.Lugar: De la Calle 116 a la Calle 175, entre la Carrera 7 a la Carrera 15.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.